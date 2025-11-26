Почему штрафы приходят даже при невидимой разметке и как защитить свои права

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

26 ноября 2025, 23:37

Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом

Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.

В холодное время года российские трассы становятся особенно коварными. Снег и лед не только усложняют движение, но и полностью скрывают линии разметки. Как отмечает Pravda.Ru, это создает для водителей ситуацию неопределенности: можно ли получить штраф, если сплошная линия не видна вовсе?

Причины исчезновения разметки зимой очевидны. После уборки снега на асфальте часто остаются лишь фрагменты линий, а в местах с интенсивным движением краска быстро стирается. Водители вынуждены ориентироваться на дорожные знаки и поток машин, ведь границы полос становятся размытыми. Особенно сложно на узких улицах и при объезде припаркованных автомобилей.

Правила дорожного движения не содержат отдельного пункта для случаев, когда разметка скрыта. Согласно закону, соблюдать ее необходимо всегда, но если линия не просматривается, доказать нарушение становится проблематично. Юристы подчеркивают: для привлечения к ответственности требуется установить сам факт пересечения. Если ни водитель, ни инспектор не видят линию, ситуация становится спорной и зависит от конкретных обстоятельств.

Автоматические комплексы фиксации нарушений работают по заранее заданным координатам. Камеры «видят» сплошную линию даже тогда, когда она полностью скрыта снегом. Система не учитывает погодные условия и состояние покрытия, а лишь сопоставляет траекторию автомобиля с цифровой картой. В результате водитель может получить штраф, не имея возможности визуально определить границы полосы.

Если пришло постановление о нарушении, важно внимательно изучить фото и видео с места. На снимках часто видно, была ли разметка заметна. При сильном снегопаде можно сослаться на ограниченную видимость, приложив фотографии, записи с видеорегистратора и справку о погоде. Жалобу допустимо подать через «Госуслуги» или в подразделение ГИБДД.

В случае остановки инспектором ДПС водитель вправе указать на отсутствие видимой разметки. Это необходимо зафиксировать в протоколе, а также сделать фото или видео участка дороги. Даже несколько кадров с регистратора могут стать весомым аргументом при обжаловании штрафа.

Судебная практика показывает: если водитель докажет, что разметка была скрыта снегом, а запрещающих знаков не было, суд часто принимает его сторону. Важно подтвердить погодные условия, приложить фото и видео, а также метеосправку. Приоритет всегда остается за дорожными знаками — если они разрешают маневр, отсутствие разметки не считается нарушением.

Эксперты советуют зимой снижать скорость, избегать обгонов без уверенности в границах полос и внимательно следить за знаками. Использование навигатора с актуальными картами и фиксация состояния дороги помогут избежать спорных ситуаций. Ответственность за безопасность на зимних дорогах по-прежнему лежит на водителях.

