Картонка на радиаторе и снятие клеммы - почему эти советы больше не работают?

12 декабря 2025, 09:05
Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз
Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз
Многие водители вредят своим машинам. Они следуют устаревшим зимним советам. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте главные заблуждения автомобилистов. Пора пересмотреть свои привычки.
С приходом холодов многие автомобилисты достают из памяти «дедовские» методы эксплуатации машины, которые в современных реалиях могут не просто оказаться бесполезными, но и нанести вред. Устаревшие подходы часто ведут к повышенному износу деталей, росту расхода топлива и даже риску внезапных поломок. По информации издания «Российская Газета», специалисты помогли разобраться в самых укоренившихся и опасных заблуждениях, связанных с зимним вождением.
Сердце машины: как правильно греть мотор и следить за маслом
Один из самых спорных моментов - прогрев двигателя. Некоторые водители по старинке греют мотор по 15-20 минут, дожидаясь, пока стрелка температуры достигнет 90 градусов. Такой подход не только сжигает лишнее топливо, но и провоцирует закоксовку поршневых колец, ускоряя износ двигателя. Современным бензиновым моторам достаточно поработать на холостых 2-3 минуты, а дизельным - 3-5 минут. После этого можно начинать движение на низких оборотах, чтобы все системы, включая трансмиссию, прогревались равномерно под нагрузкой.
Однако существует и другая крайность - мнение, что современные двигатели вообще не нуждаются в прогреве. Это тоже неверно. Короткий прогрев необходим, чтобы моторное масло достигло рабочей вязкости и распределилось по всем каналам. Без этого первые минуты движения детали работают в условиях повышенного трения, так как тепловые зазоры еще не пришли в норму. Важно помнить и о безопасности: начинать движение можно только после того, как отогреются стекла и в салоне станет достаточно тепло для комфортного управления.
Не менее важно следить за состоянием масла. Откладывать его замену до весны - плохая идея. Зимой в картере циркулирует загустевшая смесь с продуктами сгорания и конденсатом, что в сочетании с холодными пусками губительно для агрегата. Масло нужно подбирать строго по допускам производителя и с учетом зимнего класса вязкости. А страшилка о том, что один холодный запуск отнимает 100 км ресурса, является сильным преувеличением без технического обоснования. Износ действительно повышается, но его степень зависит от множества факторов, а не от универсальной формулы.
Внешние угрозы: от картонки на радиаторе до сугроба на крыше
Популярный народный метод - закрывать радиатор картонкой. На современных автомобилях это может нарушить расчетный тепловой баланс системы охлаждения. За температурой следят термостат и датчики, а посторонний предмет перед радиатором лишает его нормального обдува и может привести к локальному перегреву. Еще один «гаражный» совет - снимать на ночь клемму с аккумулятора. На исправной машине, которая используется ежедневно, это бессмысленно и даже вредно. Полное обесточивание сбивает настройки электроники, от мультимедиа до блока управления двигателем. Правильнее следить за состоянием батареи и при необходимости подзаряжать ее.
Многие боятся пользоваться стояночным тормозом зимой, опасаясь примерзания колодок. На самом деле, в исправной тормозной системе «ручник» можно использовать круглый год. Осторожность нужна лишь после мойки или езды по глубоким лужам, когда в механизм могла попасть влага. В таких случаях надежнее оставить машину на передаче или в режиме «Паркинг».
Не стоит пренебрегать и полной очисткой автомобиля от снега. Оставленный на крыше сугроб при движении может съехать на лобовое стекло или улететь в идущую сзади машину, создав аварийную ситуацию. Кроме того, снег и наледь на фарах, фонарях и камерах сводят на нет работу систем помощи водителю. Очистка машины - это первый и обязательный шаг перед поездкой.
Иллюзии на льду: почему полный привод и низкое давление не спасают
Наличие полного привода вселяет в некоторых водителей излишнюю уверенность. Да, он улучшает проходимость и динамику разгона на снегу, но никак не влияет на торможение. На скользкой дороге тормозной путь зависит от сцепления шин с покрытием, и тип привода здесь бессилен. Точно так же он не спасет от заноса при ошибке в управлении.
Распространенное заблуждение касается и шин. Некоторые считают, что в городе можно обойтись всесезонной резиной. Однако «всесезонка» - это всегда компромисс. Для русской зимы она недостаточно эластична, что ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь. Только полноценные зимние шины обеспечивают безопасность на снегу и льду. Опасно и намеренно снижать давление в колесах для «лучшего сцепления». На деле это лишь деформирует каркас шины и ухудшает управляемость. Давление нужно поддерживать на уровне, рекомендованном производителем, и проверять его чаще, так как на морозе оно падает.
Наконец, миф о том, что кроссоверы безопаснее зимой из-за высокого клиренса. Высокая посадка помогает не задевать сугробы, но одновременно повышает центр тяжести. Из-за этого на скользкой дороге кроссовер может оказаться менее устойчивым и предсказуемым в поворотах, чем обычный легковой автомобиль.
Похожие материалы
-
12.12.2025, 10:23
Не только автомобили: роскошный вагон превратили в стильную микроквартиру на колесах
В последние годы люди все чаще ищут необычные варианты жилья. Альтернативные дома становятся популярнее. Старые вагоны и автобусы превращаются в стильные квартиры. Узнайте, почему такие проекты привлекают внимание. Оригинальные идеи вдохновляют на перемены.Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:43
Бренд Tyren вывел на рынок новые запчасти для тормозов коммерческих авто
На рынке появились новые автокомпоненты. Бренд Tyren представил свежую линейку. Это детали для тормозных систем. Они предназначены для коммерческого транспорта. Узнайте, какие модели теперь обслуживать проще. Качество подтверждено международными сертификатами.Читать далее
-
12.12.2025, 08:26
Вместо «шишиги»: какие современные грузовики пришли на смену легендарному ГАЗ-66
ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.Читать далее
-
12.12.2025, 08:12
Водителей хотят защитить от аферистов новой обязательной страховкой при покупке авто
В России обсуждают новый вид защиты. Речь идет о сделках с машинами. Это поможет бороться с мошенниками. Юристы предложили интересное решение. Страховщики оценивают все риски. Узнайте подробности этой инициативы.Читать далее
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
12.12.2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.Читать далее
-
11.12.2025, 23:11
В НАМИ готовят срочные изменения в стандартах для гибридов и праворульных авто
В России обсуждают новые подходы к сертификации машин. В центре внимания гибриды и правый руль. Эксперты ждут разъяснений по процедурам. Изменения могут затронуть многих автовладельцев.Читать далее
-
11.12.2025, 21:01
Вы могли о них не знать: редкие и необычные версии УАЗ-«буханки»
УАЗ-«буханка» за 60 лет стала настоящей легендой. За это время появилось множество уникальных модификаций. Некоторые из них выпускались только в единичных экземплярах. О самых необычных версиях читайте в нашем материале.Читать далее
