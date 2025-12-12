Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 09:05

Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз

Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз

Картонка на радиаторе и снятие клеммы - почему эти советы больше не работают?

Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз

Многие водители вредят своим машинам. Они следуют устаревшим зимним советам. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте главные заблуждения автомобилистов. Пора пересмотреть свои привычки.

Многие водители вредят своим машинам. Они следуют устаревшим зимним советам. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте главные заблуждения автомобилистов. Пора пересмотреть свои привычки.

С приходом холодов многие автомобилисты достают из памяти «дедовские» методы эксплуатации машины, которые в современных реалиях могут не просто оказаться бесполезными, но и нанести вред. Устаревшие подходы часто ведут к повышенному износу деталей, росту расхода топлива и даже риску внезапных поломок. По информации издания «Российская Газета», специалисты помогли разобраться в самых укоренившихся и опасных заблуждениях, связанных с зимним вождением.

Сердце машины: как правильно греть мотор и следить за маслом

Один из самых спорных моментов - прогрев двигателя. Некоторые водители по старинке греют мотор по 15-20 минут, дожидаясь, пока стрелка температуры достигнет 90 градусов. Такой подход не только сжигает лишнее топливо, но и провоцирует закоксовку поршневых колец, ускоряя износ двигателя. Современным бензиновым моторам достаточно поработать на холостых 2-3 минуты, а дизельным - 3-5 минут. После этого можно начинать движение на низких оборотах, чтобы все системы, включая трансмиссию, прогревались равномерно под нагрузкой.

Однако существует и другая крайность - мнение, что современные двигатели вообще не нуждаются в прогреве. Это тоже неверно. Короткий прогрев необходим, чтобы моторное масло достигло рабочей вязкости и распределилось по всем каналам. Без этого первые минуты движения детали работают в условиях повышенного трения, так как тепловые зазоры еще не пришли в норму. Важно помнить и о безопасности: начинать движение можно только после того, как отогреются стекла и в салоне станет достаточно тепло для комфортного управления.

Не менее важно следить за состоянием масла. Откладывать его замену до весны - плохая идея. Зимой в картере циркулирует загустевшая смесь с продуктами сгорания и конденсатом, что в сочетании с холодными пусками губительно для агрегата. Масло нужно подбирать строго по допускам производителя и с учетом зимнего класса вязкости. А страшилка о том, что один холодный запуск отнимает 100 км ресурса, является сильным преувеличением без технического обоснования. Износ действительно повышается, но его степень зависит от множества факторов, а не от универсальной формулы.

Внешние угрозы: от картонки на радиаторе до сугроба на крыше

Популярный народный метод - закрывать радиатор картонкой. На современных автомобилях это может нарушить расчетный тепловой баланс системы охлаждения. За температурой следят термостат и датчики, а посторонний предмет перед радиатором лишает его нормального обдува и может привести к локальному перегреву. Еще один «гаражный» совет - снимать на ночь клемму с аккумулятора. На исправной машине, которая используется ежедневно, это бессмысленно и даже вредно. Полное обесточивание сбивает настройки электроники, от мультимедиа до блока управления двигателем. Правильнее следить за состоянием батареи и при необходимости подзаряжать ее.

Многие боятся пользоваться стояночным тормозом зимой, опасаясь примерзания колодок. На самом деле, в исправной тормозной системе «ручник» можно использовать круглый год. Осторожность нужна лишь после мойки или езды по глубоким лужам, когда в механизм могла попасть влага. В таких случаях надежнее оставить машину на передаче или в режиме «Паркинг».

Не стоит пренебрегать и полной очисткой автомобиля от снега. Оставленный на крыше сугроб при движении может съехать на лобовое стекло или улететь в идущую сзади машину, создав аварийную ситуацию. Кроме того, снег и наледь на фарах, фонарях и камерах сводят на нет работу систем помощи водителю. Очистка машины - это первый и обязательный шаг перед поездкой.

Иллюзии на льду: почему полный привод и низкое давление не спасают

Наличие полного привода вселяет в некоторых водителей излишнюю уверенность. Да, он улучшает проходимость и динамику разгона на снегу, но никак не влияет на торможение. На скользкой дороге тормозной путь зависит от сцепления шин с покрытием, и тип привода здесь бессилен. Точно так же он не спасет от заноса при ошибке в управлении.

Распространенное заблуждение касается и шин. Некоторые считают, что в городе можно обойтись всесезонной резиной. Однако «всесезонка» - это всегда компромисс. Для русской зимы она недостаточно эластична, что ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь. Только полноценные зимние шины обеспечивают безопасность на снегу и льду. Опасно и намеренно снижать давление в колесах для «лучшего сцепления». На деле это лишь деформирует каркас шины и ухудшает управляемость. Давление нужно поддерживать на уровне, рекомендованном производителем, и проверять его чаще, так как на морозе оно падает.

Наконец, миф о том, что кроссоверы безопаснее зимой из-за высокого клиренса. Высокая посадка помогает не задевать сугробы, но одновременно повышает центр тяжести. Из-за этого на скользкой дороге кроссовер может оказаться менее устойчивым и предсказуемым в поворотах, чем обычный легковой автомобиль.

