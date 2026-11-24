24 ноября 2026, 09:53
Какой полноприводный кроссовер в России оказался самым дешевым в подборке «зимних» SUV
Какой полноприводный кроссовер в России оказался самым дешевым в подборке «зимних» SUV
Зимний комфорт зависит от конкретной комплектации: одни SUV предлагают полный набор обогревов и запуск с брелока, у других есть лишь подогрев передних кресел. Сравнение топовых версий показывает разницу в приводе и клиренсе. Цены начинаются от 1 365 000 рублей.
Самая доступная позиция - Lada Niva Legend за 1 365 000 руб.: полный привод и клиренс 200 мм сочетаются лишь с подогревом передних кресел. У модели постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала. Трехдверная версия оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Заявленный объем багажника составляет 265 л, а при сложенных сиденьях - 585 л.
Несколько лет назад часть китайских моделей в России предлагалась без обогрева передних сидений, а дистанционный запуск был редкостью. Редакция Autonews сравнила топовые версии 13 SUV по типу привода, клиренса и зимним опциям.
У Haval Jolion полный привод и клиренс 190 мм. Обогревы кресел, руля, лобового стекла и форсунок отмечены в списке; дистанционный запуск также есть, цена - от 2 949 000 руб. Для российской версии заявлен турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью до 150 л.с.; Jolion построен на модульной архитектуре L.E.M.O.N. концерна Great Wall Motor. Габариты модели - 4472 × 1874 × 1581 мм, колесная база - 2700 мм.
Tenet T7 получил полный привод с клиренсом 197 мм и тот же набор обогревов с запуском; цена составляет 3 210 000 руб. В российской спецификации кроссовера указаны бензиновый турбодвигатель объемом 1,6 л мощностью 150 л.с. и роботизированная коробка передач. В зависимости от версии предлагаются передний или полный привод.
Tenet T4L с передним приводом имеет клиренс 203 мм: все перечисленные обогревы и дистанционный запуск указаны, цена начинается от 2 494 000 руб. У Lada Vesta SW Cross при таком же клиренсе и переднем приводе набор совпадает, а цена начинается от 2 246 000 руб. Для T4L заявлены двигатель объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. и роботизированная трансмиссия.
Lada Niva Travel выделяется клиренсом 220 мм и полным приводом. Подогрев есть у передних кресел и лобового стекла; обогрева руля и форсунок с дистанционным запуском в перечне нет. Цена - от 1 789 000 руб.
У переднеприводного Belgee X50+ клиренс составляет 182 мм, подогревы всех кресел и остальных перечисленных элементов есть, как и дистанционный запуск; цена начинается от 2 799 990 руб.
Haval M6 с клиренсом 170 мм и передним приводом получил подогрев передних кресел, руля и лобового стекла. Обогрев форсунок не указан, дистанционный запуск есть; цена - от 2 349 000 руб.
У Mazda CX-5 полный привод и клиренс 210 мм; подогрев предусмотрен для всех кресел и руля. В сравнении не указаны обогрев лобового стекла и форсунок; дистанционный запуск также отсутствует. Цена не указана.
«Москвич 3» - переднеприводный кроссовер с клиренсом 170 мм. В таблице отмечен только дистанционный запуск, цена начинается от 2 280 000 руб.
Полный привод у Jeland J6 сочетается с клиренсом 175 мм, обогревами всех перечисленных элементов и дистанционным запуском с брелока; цена - от 2 979 000 руб. У Changan UNI-S привод также полный, клиренс равен 188 мм, а комплект обогревов и запуска совпадает; цена начинается от 3 229 900 руб.
Наконец, кроссовер Volga K50 с полным приводом и клиренсом 210 мм получила все перечисленные обогревы и дистанционный запуск; цена начинается от 4 989 000 руб.
К зимней эксплуатации относятся и правила для водителей: в отдельном материале о зимних штрафах разобраны сезонные нарушения.
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