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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 08:06

Зимняя эксплуатация кроссоверов: что важно учитывать при выборе автомобиля

Зимняя эксплуатация кроссоверов: что важно учитывать при выборе автомобиля

Топ зимних кроссоверов: какой автомобиль лучше всего подготовлен к российским условиям

Зимняя эксплуатация кроссоверов: что важно учитывать при выборе автомобиля

У Tenet Plus L6 обогревы и дистанционный запуск заявлены уже в базовой комплектации, тогда как у конкурентов оснащение зависит от версии. Для зимней эксплуатации важны схема полного привода, зимние шины и состояние аккумулятора.

У Tenet Plus L6 обогревы и дистанционный запуск заявлены уже в базовой комплектации, тогда как у конкурентов оснащение зависит от версии. Для зимней эксплуатации важны схема полного привода, зимние шины и состояние аккумулятора.

С наступлением холодов и снегопадов требования к автомобилю меняются: важны не только проходимость и тип привода, но и комплекс зимних опций, качество сборки и защита от реагентов. Полный привод помогает на заснеженной дороге, но сам по себе не отменяет требований к зимним шинам. В глубоком снегу многое зависит от трансмиссии: постоянная система полного привода или подключаемая муфта с грамотными настройками повышают проходимость.

Японские и корейские модели: проверенные решения

На примере Subaru Forester пятого поколения это сочетание видно особенно ясно: у моделей с постоянным полным приводом Symmetrical AWD дорожный просвет составляет около 220 мм. Кроссовер также отличается хорошей обзорностью, а его подвеска рассчитана на плохие дороги. В обзоре зимней резины для кроссоверов есть сравнение зимних шин в сообществе типоразмера 225/65 R17.

Для семейной эксплуатации подходит Nissan X-Trail поколения T32. В обзоре отмечены просторный салон и багажник; посадка удобна, а клиренс составляет около 200 мм. Полный привод обычно подключаемый, с электронным управлением муфтой. Среди корейских версий названы Hyundai Tucson четвертого поколения с полным приводом, обогревом сидений и руля, а также Kia Sportage до 2021 года. У Sportage подогрев сидений и зеркал встроен в теплые комплектации, а для зимы предпочтительна полноприводная версия.

Проходимость и защита: не только клиренс

Проходимость — лишь одна сторона подготовки. Высокий клиренс и продуманная защита двигателя с выхлопной системой позволяют снизить риск повреждения на льду и снегу. Качество сборки и антикоррозийная обработка важны из-за обработки дорог реагентами, но не заменяют проверки конкретной машины и ее комплектации.

Зимние опции: что предлагают разные бренды

По набору зимних опций выделяется собранный в России Tenet Plus L6: дистанционный запуск и подогрев сидений нижних рядов заявлены уже в комплектации. Греются руль и лобовое стекло, предусмотрен обогрев форсунок омывателя. В других моделях перечень оборудования зависит от версии.

У Haval Dargo в комплектации Elite подогреваются передние и задние сиденья, руль и лобовое стекло. Форсунки омывателя также обогреваются. Объем бачка омывающей жидкости часто позволяет увеличить расход омывателя зимой.

Geely Atlas второго поколения оснащен обогревом всех сидений и руля, лобовое стекло также обогревается. Предусмотрен обогрев стеклоочистителей и форсунок. Программируемый предпусковой обогреватель и удаленный запуск позволяют заранее подготовить автомобиль к поездке.

У Chery Tiggo 9 обогреваются стекла и зеркала, сиденья первого и второго рядов. Руль также оснащен подогревом. В «зимнем режиме» цифры проекционного дисплея становятся голубоватыми, чтобы лучше читаться на фоне снега. Jaecoo J7 сочетает полный привод с дорожным просветом 196 мм; водителю доступны подогревы сидений, руля и лобового стекла.

Даже хорошо адаптированный кроссовер не заменяет качественные зимние шины и регулярный уход за аккумулятором. Перед покупкой внимательно изучите отзывы владельцев в вашем регионе: условия зимней эксплуатации — решающий фактор для комфортной модели.

Упомянутые модели: TENET T4, Haval Dargo (от 2 999 000 Р), Geely Atlas (от 1 029 990 Р), Chery Tiggo 9, Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р), Subaru Forester (от 1 699 000 Р)
Упомянутые марки: TENET, Haval, Geely, Chery, Nissan, Subaru
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