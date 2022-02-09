Зимние проблемы с тормозами: на что нужно обращать внимание
Ржавчина
Во время движения почти все время тормоза находятся во влажной среде. Влага в сочетании с реагентами ведет к быстрой коррозии, которая способна испортить тормозные диски. О ржавчине может говорить скрип и визг тормозов.
Избыток тепла
Как ни странно, но именно зимой ваши тормоза страдают от перегрева, поскольку из-за слякоти и снега вам приходится сильнее обычного давить на педаль тормоза. В итоге тормозная система сильнее нагревается, и даже рискует перегреться. Это ведет к ускорению износа тормозов и снижению их эффективности.
Чтобы снизить интенсивность и число нажатий на тормоз, всегда держите дистанцию, что позволит тормозить более плавно. И старайтесь использовать торможение двигателем.
Изношенные тормозные магистрали
Тормозная жидкость не замерзает даже в сильные морозы. Хотя тут многое зависит от ее качества и состояния. Если в тормозную жидкость попадет вода, то температура замерзания резко снизится. Слабым звеном могут оказаться тормозные магистрали, которые под влиянием внешних факторов способны постепенно разрушаться и растрескиваться.
Одним из признаков проблемы с магистралями может быть то, что тормоза не сразу «отпускают» после того, как вы уберете ногу с педали, мешая ускорению автомобиля. Если вы давно не меняли тормозную жидкость, возможно, достаточно будет просто сделать это. Если проблема не исчезнет – обратитесь за диагностикой.
Грязь на ходовой
Эта проблема не исчезает на наших дорогах до апреля, а в некоторых регионах и дольше. Особенно опасна зимняя и мартовская грязь на дорогах, щедро сдобренная реагентами. По статистике, далеко не каждый водитель в России моет машину зимой. В итоге грязь копится, создавая прекрасные условия для развития коррозии на ходовой части.
Скопление грязи на ходовой способно привести к замерзанию ручного тормоза, дребезжанию глушителя, снижению эффективности ускорения и торможения. Чтобы предотвратить преждевременную коррозию ходовой части, не отказывайтесь от регулярной мойки машины в холодное время года. Иногда последующий ремонт испорченных элементов автомобиля может оказаться дороже визитов на мойку.
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