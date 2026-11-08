Почему премиальные Cordiant, Pirelli и Viatti разочаровывают шумом: честный разбор зимних новинок

Cordiant и Pirelli против тишины: почему премиальные шины шумят

На заснеженной дороге шипы могут быть преимуществом, на мокром асфальте - слабым местом. Сравниваем заявленные особенности моделей трех марок и разбираем, что учитывать при выборе зимнего комплекта.

На заснеженной дороге шипы могут быть преимуществом, на мокром асфальте - слабым местом. Сравниваем заявленные особенности моделей трех марок и разбираем, что учитывать при выборе зимнего комплекта.

Зимняя резина должна соответствовать условиям, в которых вы ездите большую часть времени: заснеженные и плохо очищенные трассы, городской асфальт или смешанный маршрут. Ниже — обзор моделей Cordiant, Pirelli и Viatti с их сильными и слабыми сторонами, чтобы было проще понять, какая шина подходит для вашего привычного маршрута.

Cordiant

Snow Cross 2 (шипованная) хорошо показывает себя на снегу, но на мокром асфальте ее характеристики слабее. При агрессивной езде возможен повышенный шум. Усовершенствованная конструкция шипа сочетается с широкими канавками протектора, которые отводят снежную кашу. Модель уместнее рассматривать для заснеженных дорог и регионов с суровой зимой и плохо очищенными трассами.

Winter Drive 2 (фрикционная) — вариант для городского асфальта и слякоти. Направленный рисунок протектора и опциональные ламели помогают справляться с рыхлым снегом и снежной кашей. На чистом покрытии модель обеспечивает хорошее продольное сцепление, хотя боковое выражено слабее.

Pirelli (премиальный сегмент)

Ice Zero 2 и Scorpion Ice Zero 2 (шипованные) представлены для сложных зимних условий; последняя разработана для кроссоверов и внедорожников. Шипы Dual Stud с карбидофрамовым сердечником и алюминиевой основой обеспечивают хорошее сцепление со льдом. У Scorpion Ice Zero 2 есть замечания: на мелких неровностях амортизация может быть хуже, а при плюсовой температуре шум выше. Это стоит учитывать тем, кто регулярно ездит по очищенным дорогам, где шипованные конструкции не всегда раскрывают свои преимущества.

Ice Zero FR 3 (фрикционная) подойдет для устойчивых морозов, гололеда и плотного снега. В резиновой смеси используются растительные масла и современные пластификаторы, благодаря чему шина мягче и эластичнее. Заявлены хорошее сцепление с дорогой и снегом и низкий уровень шума — класс А.

Viatti (бюджетный вариант)

Nordico 2 (шипованная) — у модели примерно на 80% больше шипов, чем у предшественницы. Ламели и ромбовидные блоки удерживают курс, а канавки отводят слякоть. Владельцы отмечают повышенный шум на шоссе и слабое торможение на мокром асфальте. Для активной езды по сухому покрытию шина подходит хуже из-за повышенной нагрузки на шипы. Модель рассчитана на покупателей, выбирающих более бюджетный вариант и готовых на компромисс по шуму и поведению на асфальте.

Что в итоге

Snow Cross 2 уместнее рассматривать для заснеженных дорог, а Winter Drive 2 — для обычных проездов по очищенному асфальту и слякоти. Тем, кому важно сцепление с дорогой и снегом и кто готов заплатить за премиальный сегмент, адресованы модели Pirelli. Nordico 2 рассчитан на покупателей, выбирающих более бюджетный вариант и идущих на компромисс по шуму и поведению на асфальте. Перед покупкой необходимо сверить типоразмер с автомобилем. Фрикционные модели обычно удобнее на очищенном городском асфальте, а шипованные шины лучше подходят для частых поездок по снегу и льду. Протектор также необходимо проверить: со временем даже качественная резина изнашивается.