Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дмитрий Новиков

20 февраля 2026, 20:46

Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона

Покупатели выбирают Gislaved, потому что шины держат дорогу даже в сильный мороз

Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях.

В этом зимнем сезоне на рынке шин для суровых российских дорог неожиданно вырвалась вперед модель Gislaved SpikeControl. Как сообщает пресс-служба «Кордиант», именно эта новинка стала абсолютным лидером среди покупателей, участвовавших в акции «Покорите Арктику с Gislaved». Интерес к шинам оказался настолько высоким, что SpikeControl обошла даже проверенные временем модели бренда.

Суть акции была проста: с 1 сентября по 31 декабря 2025 года каждый, кто приобретал комплект из четырех зимних шин Gislaved одной модели и размера, мог загрузить фото чека на специальный сайт. За это полагался гарантированный подарок, а также шанс выиграть поездку в Арктику. Итоги оказались показательными: SpikeControl собрала 1243 чека, оставив позади Nord Frost 200 и Soft Frost 200. Такой результат говорит о том, что российские водители все чаще делают ставку на современные решения, а не только на привычные варианты.

Производство SpikeControl налажено на ульяновском заводе Gislaved, где ранее применялись технологии Bridgestone. В ноябре 2025 года именно эта модель стала миллионной шиной, выпущенной после перезапуска предприятия в 2024 году. Это событие стало знаковым для всей отрасли: российский рынок шин постепенно возвращает себе статус инновационного и конкурентоспособного.

Технические особенности SpikeControl заслуживают отдельного внимания. Инженеры сделали акцент на безопасности и управляемости в сложных погодных условиях. V-образный направленный протектор эффективно справляется с отводом воды и снега, снижает шум и повышает устойчивость на скользкой дороге. Особая конструкция ламелей и жесткие плечевые блоки обеспечивают надежное сцепление на льду, а уникальный шип с прочной фиксацией не проворачивается даже при экстремальных нагрузках. Квадратная форма шипа с овальным фланцем - еще одно новшество, которое минимизирует риск его выпадения. В протекторе предусмотрено 14 рядов ошиповки, а плотность достигает 55 шипов на погонный метр. Обновленный состав резиновой смеси сохраняет эластичность даже при сильных морозах и гарантирует долгий срок службы.

Успех SpikeControl объясняется не только техническими характеристиками, но и доверием к бренду. Российские автомобилисты ценят сочетание цены, качества и адаптации к местным условиям. В условиях, когда зимние дороги становятся все более непредсказуемыми, выбор надежных шин - вопрос не только комфорта, но и безопасности.

