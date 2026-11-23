Почему зимой можно потерять права или получить штраф за 9 неочевидных мелочей

Снег на номере может стоить 5 тыс. руб. или водительских прав, если суд установит умысел. Зимой наказание грозит и за прогрев во дворе, и за парковку на скрытом снегом газоне. Разбираем суммы и условия.

Снег на номере может стоить 5 тыс. руб. или водительских прав, если суд установит умысел. Зимой наказание грозит и за прогрев во дворе, и за парковку на скрытом снегом газоне. Разбираем суммы и условия.

В октябре 2026 года Верховный суд оставил в силе штраф 5 тыс. руб. автомобилисту, который, по выводам судов, намеренно закрыл снегом часть регистрационного знака. Водитель ссылался на погоду, однако суды установили, что снег попал на номер умышленно. В постановлении от 19 октября Верховный суд разъяснил: снег, грязь или листва могут считаться способом сокрытия номера, если при визуальном осмотре очевидна цель затруднить его идентификацию. За умышленное сокрытие применяется ч. 2.1 ст. 12.2 КоАП. Она предусматривает лишение права управления на срок от одного года до полутора лет с конфискацией использованных предметов.

За обычное загрязнение наказание мягче: предупреждение или штраф 500 руб. Знак считают нечитаемым, если с 20 м нельзя различить хотя бы одну букву или цифру заднего номера ночью либо переднего или заднего днем. Двор и зимняя стоянка

Оставлять автомобиль с работающим двигателем во дворе жилого дома дольше пяти минут нельзя. ПДД считают такое прекращение движения стоянкой, если оно не связано с посадкой или высадкой пассажиров либо погрузкой и разгрузкой. Запрет действует в жилых зонах, включая дворы. По ст. 12.28 КоАП штраф составляет 1,5 тыс. руб. в большинстве регионов и 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге.

Снег может скрыть газон. В Москве парковка на территории с зелеными насаждениями обойдется гражданину в 5 тыс. руб.; для должностных лиц штраф составляет 30 тыс. руб., для юридических - 300 тыс. руб. Под сугробом может оказаться и тротуар. За стоянку на нем предусмотрено 1 тыс. руб. в большинстве регионов и 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Машину также могут эвакуировать.

К зимним требованиям к автомобилю относятся сезонные шины. Их правила разобраны в материале о зимней резине.

Снегопад и поездки

Неисправные стеклоочистители или стеклоомыватели могут повлечь предупреждение либо штраф 500 руб. по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Если во время дождя или снегопада не работает дворник со стороны водителя, пункт 2.3.1 ПДД запрещает продолжать движение до устранения неисправности.

В темноте и при видимости дороги менее 300 м, в том числе из-за снегопада, необходимо включать фары ближнего или дальнего света. За нарушение правил пользования внешними световыми приборами грозит предупреждение или штраф 500 руб. по ст. 12.20 КоАП.

Снег с машины необходимо убирать так, чтобы намеренно не сбрасывать крупные объемы снега или льда на проезжую часть и не мешать движению. За умышленное создание препятствий гражданам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Чтобы применить ст. 12.33 КоАП, необходимо установить обстоятельства нарушения, включая умысел. В постановлении от 9 ноября 2026 года Верховный суд рассматривал дело по этой статье о загрязнении дорожного покрытия, создававшем угрозу безопасности движения. Гражданину назначили штраф 5 тыс. руб. Это дело касалось помех на дороге, а не снега на регистрационном знаке.

В гололедицу запрещена буксировка на гибкой сцепке. Жесткая сцепка допускается при соблюдении остальных требований ПДД. Водитель буксирующей машины должен иметь права не менее двух лет. За нарушение правил буксировки по ст. 12.21 КоАП предусмотрены предупреждение или штраф 500 руб.

Праздничный декор и опасные развлечения

Новогодняя гирлянда на передней части автомобиля может привести к лишению прав, если ее огни красные или цвет и режим работы не соответствуют требованиям. За установку таких приборов предусмотрен штраф 3 тыс. руб. с конфискацией. За управление машиной с ними грозит лишение прав на срок от шести месяцев до года с конфискацией. В Коми в 2025 году суд назначил автомобилистке штраф 3 тыс. руб. за установку двух гирлянд и лишил ее прав на шесть месяцев.

При перевозке елки груз, выступающий за габариты машины спереди или сзади более чем на 1 м либо сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, необходимо обозначить знаком «Крупногабаритный груз». В темноте и при недостаточной видимости нужны световые приборы или световозвращатели: белые спереди и красные сзади. Груз не должен мешать обзору и управлению; нельзя закрывать им световые приборы или регистрационные знаки. За нарушение правил перевозки предусмотрены предупреждение или штраф 500 руб.

Выезд на лед вне оборудованных переправ в Иркутской области запрещен с 1 сентября 2026 года. Закон № 40-ОЗ устанавливает для граждан предупреждение или штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; если в машине есть пассажиры, от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Повторное нарушение обойдется в 3-5 тыс. руб. В других регионах условия и суммы могут отличаться.

Катание на санках или тюбинге за автомобилем могут квалифицировать как перевозку людей вне кабины. За это ч. 2 ст. 12.23 КоАП предусматривает штраф 1 тыс. руб. Квалификация зависит от обстоятельств, включая место движения и способ перевозки; при ДТП с пострадавшими ответственность может быть серьезнее.

Ребенка младше семи лет нельзя оставлять одного в стоящем автомобиле без совершеннолетнего. По ч. 1 ст. 12.19 КоАП предусмотрены предупреждение или штраф 500 руб.; в Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет 2,5 тыс. руб. по ч. 5 той же статьи.