24 ноября 2026, 14:01
Топ моделей, которые едут и в -30: что выбрать вместо летнего велосипеда
Топ моделей, которые едут и в -30: что выбрать вместо летнего велосипеда
На морозе запас хода электровелосипеда может резко сократиться, а неподходящие шины ухудшат сцепление на льду. В подборке - топ моделей для зимы, их характеристики и советы по подготовке батареи, тормозов и экипировки.
Зимние тесты 15 моделей при температурах от -5°C до -25°C показали: холодная батарея отдает больше энергии, а запас хода снижается. При этом стоит учитывать, что заявленная дальность производителем относится к условиям -10°C, поэтому переносить ее на более сильные морозы нельзя. Ниже — модели, которые стоит рассматривать для зимы, и что именно делает их пригодными для холодов.
Фэтбайки для снега
Riese & Müller Delite Mountain получил батарею 1000 Вт·ч Li-ion с подогревом, покрышки 27,5×4,0 Schwalbe Jumbo Jim и запас до 80 км при -10°C; двойная подвеска 150 мм и система DualBattery позволяют установить второй аккумулятор.
Specialized Turbo Levo Fat несет 700 Вт·ч Li-ion с термоизоляцией и покрышки 26×4,6 Ground Control, до 65 км.
Cube Reaction Hybrid Pro 500 Fat использует 500 Вт·ч LiFePO4 и Maxxis Minion FBF/FBR 26×4.0, до 50 км; заявлено, что LiFePO4 не снижает емкость даже при -25°C.
Trek Farley 5 располагает съемной батареей 500 Вт·ч Li-ion и покрышками 27,5×4,5 Bontrager Gnarwhal, до 45 км.
Moustache Samedi 27 XRoad 5 получил 630 Вт·ч Li-ion с быстрой зарядкой и шипованные Schwalbe Ice Spiker 27,5×3,8, до 70 км.
Городские модели
Tern HSD S8i — компактный грузовой велосипед с мотором Bosch Active Line Plus на 50 Н·м и шинами Schwalbe Marathon Winter; предусмотрена установка детского кресла.
Riese & Müller Tinker Vario выделяется понижающей передачей для старта на льду, батареей 500 Вт·ч с подогревом и весом 23 кг.
Cube Touring Hybrid One 500 — бюджетный вариант с LiFePO4 и покрышками Continental Top Contact Winter II для мокрого асфальта.
Доступный сегмент
Cube Touring Hybrid One 400 оценен примерно в 160 000 ₽ с LiFePO4 и Schwalbe Marathon Winter, Giant Explore E+ 3 GTS примерно за 180 000 ₽ с Yamaha SyncDrive Core и брызговиками в комплекте, Scott Sub Cross eRide 10 примерно за 170 000 ₽ с алюминиевой рамой и дисковыми тормозами Tektro HD-M275. Покупки дешевле 150 000 ₽ не рекомендуются: слабая защита электроники и аккумуляторов может привести к поломке после первой зимы.
Что проверить на любой модели
Влагозащита контроллера уровня IP67 или выше, герметичные разъемы и изолированные провода. Для батарей с пределом работы до -10°C ищите версии с активным подогревом. Перед зарядкой холодной батарее нужно ей дать согреться. После возвращения с мороза не включайте велосипед сразу — возможен конденсат внутри электроники. При температуре ниже -15°C используйте подогрев батареи; на льду выбирайте минимальную мощность. После 1000 км проверяйте высоту шипов: сцепление может снизиться до 50%. При -30°C аккумуляторы, кроме LiFePO4, могут потерять до 60% заряда.
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