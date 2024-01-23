Зимний фестиваль «Игора Драйв» объединит баху и лыжную гонку
Фото: Дмитрий Лещенков, фотограф «Игора Драйв»
В этот же день, 10 февраля, автодром «Игора Драйв» станет главной площадкой проведения «Лыжни России» – самого массового спортивного мероприятия в стране. В это году гонка приурочена к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. Поучаствовать в заезде может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Необходима лишь предварительная регистрация, например, через портал госуслуг. Подъемы, спуски и связки поворотов, которые приводят в восторг автогонщиков, смогут оценить все любители лыжного спорта. На выбор несколько дистанций разной протяженности: 5, 10 км или 2 км для детей.
Вход на территорию автодрома с посещением бахи «Россия – Северный лес» и лыжной гонки свободный. Дополнят программу фестиваля другие зимние активности «Игора Драйв»: прокатный картинг, курсы зимнего контраварийного вождения, экскурсии по Автомузею и туры по автодрому. Подкрепить силы зрители и спортсмены смогут у полевой кухни или фуд-траков.
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23.01.2024, 16:20
Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ
В январе 2024 года в салонах российских дилеров сложилась уникальная ситуация. Впервые за долгое время покупателей заманивают подарками и серьезными скидками. Например, автомобили Chery можно купить даже дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ).Читать далее
-
23.01.2024, 15:50
У дилеров появились самый дорогие седаны «Москвич»
Топовый «Москвич 6» начали отгружать дилерам. Автомобили в самой богатой комплектации «Техно» скоро появятся в шоурумах, сейчас они проходят предпродажную подготовку.Читать далее
-
23.01.2024, 15:08
Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Личный автомобиль в последнее время вновь превратился в России из средства передвижения в роскошь, уверена глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. В компании заметили тенденцию по отказу от личных машин в пользу аренды.Читать далее
-
23.01.2024, 14:08
Железнодорожники нашли оригинальный способ отметить День свекрови
23 января в России отмечается День свекрови. В Северной пригородной пассажирской компании (СППК) придумали оригинальный способ отпраздновать этот день: отправить свекровь в путешествие, но не в Турцию, а в Нерехту или Череповец.Читать далее
-
23.01.2024, 13:01
Водительские права в России предлагают продлевать автоматически (но не всем)
Министерство внутренних дел и Министерство экономического развития предлагают автоматически продлить еще на три года водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 – 2025 годах.Читать далее
-
23.01.2024, 08:10
Brabus представил сразу два роскошных скоростных катера Shadow
У всемирно известного немецкого тюнинг-ателье Brabus есть подразделение Brabus Marine, специализирующееся на скоростных катерах. Недавно оно пополнило свою линейку двумя моделями, которые устанавливают новые стандарты в сегменте роскошных и быстрых катеров.Читать далее
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