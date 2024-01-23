Зимний фестиваль «Игора Драйв» объединит баху и лыжную гонку

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Гонка «Россия – Северный лес» – единственная баха, которая проходит зимой. Участникам предстоит в непростых погодных условиях преодолевать бездорожье по снегу и льду. Баха пройдет с 8 по 11 февраля. Протяженность скоростных участков превышает 100 километров, их проложат по дорогам Выборгского и Приозерского районов. Один из спецучастков организуют 10 февраля на территории автодрома «Игора Драйв». Зрелище обещает быть ярким и захватывающим. Зрители смогут не только понаблюдать за ходом гонки вместе с профессиональным комментатором, но и поближе рассмотреть экстремальную гоночную технику. Прототипы повышенной проходимости специально подготовлены для движения по снегу и льду.

В этот же день, 10 февраля, автодром «Игора Драйв» станет главной площадкой проведения «Лыжни России» – самого массового спортивного мероприятия в стране. В это году гонка приурочена к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. Поучаствовать в заезде может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. Необходима лишь предварительная регистрация, например, через портал госуслуг. Подъемы, спуски и связки поворотов, которые приводят в восторг автогонщиков, смогут оценить все любители лыжного спорта. На выбор несколько дистанций разной протяженности: 5, 10 км или 2 км для детей.

Вход на территорию автодрома с посещением бахи «Россия – Северный лес» и лыжной гонки свободный. Дополнят программу фестиваля другие зимние активности «Игора Драйв»: прокатный картинг, курсы зимнего контраварийного вождения, экскурсии по Автомузею и туры по автодрому. Подкрепить силы зрители и спортсмены смогут у полевой кухни или фуд-траков.

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