Владельцы электрокаров о реальных проблемах зимой: падение пробега, очереди на зарядках, нюансы эксплуатации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 12:39

Зимний опыт электромобилей: как морозы влияют на запас хода и зарядку

Зимний опыт электромобилей: как морозы влияют на запас хода и зарядку

Владельцы электрокаров о реальных проблемах зимой: падение пробега, очереди на зарядках, нюансы эксплуатации

Зимний опыт электромобилей: как морозы влияют на запас хода и зарядку

Владельцы электромобилей делятся неожиданными трудностями зимней эксплуатации. Как морозы сокращают запас хода, почему зарядки становятся проблемой и что советуют опытные водители — подробности в материале.

Владельцы электромобилей делятся неожиданными трудностями зимней эксплуатации. Как морозы сокращают запас хода, почему зарядки становятся проблемой и что советуют опытные водители — подробности в материале.

В России с каждым годом растет интерес к электромобилям, но суровые зимы ставят перед владельцами новые вызовы. Морозы не только сокращают запас хода, но и заставляют пересматривать привычные маршруты и подходы к зарядке. Для многих автомобилистов эти нюансы становятся решающими при выборе между электрокаром и классическим ДВС. Схожая ситуация и в соседней Беларуси, где в этом году также ударили сильные морозы. Редакция abw.by поговорила с владельцами электрокаров и выяснила, как они переживают зиму.

Реальные истории владельцев показывают: зимой электромобиль — это не только экономия, но и постоянное планирование. Например, семья Александра использует два BYD Song Plus. В морозы до -25°C на одном заряде удается проехать около 300 км, что почти вдвое меньше летнего пробега. Зарядка дома по ночному тарифу обходится в разы дешевле, чем на станциях, но даже при таком подходе приходится заряжаться чаще. За два года эксплуатации серьезных поломок не возникло, за исключением замены стартового аккумулятора на одной из машин.

Старение батареи и падение пробега: взгляд владельцев подержанных электрокаров

Татьяна, владеющая Chevrolet Bolt 2018 года, отмечает: с возрастом батареи и наступлением морозов запас хода падает все заметнее. Если летом можно рассчитывать на 300–320 км, то при -10°C — уже 220–240 км, а после восьми лет эксплуатации и пробега в 175 тысяч км емкость батареи ощутимо снизилась. Прогрев батареи и салона требует дополнительной энергии, а система рекуперации зимой работает менее эффективно, что увеличивает нагрузку на тормоза.

Алексей, ездящий на новеньком Geely EX5, подчеркивает: короткие городские поездки в морозы буквально «съедают» запас хода. На трассе при -18°C удается проехать до 280 км, но если двигаться по городу короткими отрезками, расход энергии возрастает в разы. Главный совет — прогревать батарею во время зарядки, чтобы снизить потери. Несмотря на сокращение пробега, электромобиль остается выгоднее по затратам, а запуск в морозы не вызывает опасений.

Премиум-сегмент и такси: особенности эксплуатации зимой

Владельцы Tesla Model S также сталкиваются с падением пробега зимой на 30–40%. Ольга, живущая в пригороде Минска, заряжает машину дома и отмечает: при -20°C запас хода снижается до 250–270 км. В городе зарядная инфраструктура развита, но при дальних поездках приходится тщательно планировать остановки. Использование подогрева через приложение помогает экономить заряд, однако оставленная на ночь без зарядки Tesla теряет часть емкости к утру.

Таксисты, ежедневно наматывающие сотни километров, сталкиваются с еще большими сложностями. Водитель BYD Qin Plus отмечает, что зимой запас хода падает примерно на треть, а расход энергии зависит не только от температуры, но и от ветра, влажности и дорожных условий. Заряжаться приходится чаще, а стоимость энергии зимой возрастает. Тем не менее, электромобиль остается экономически выгодным для такси благодаря низким затратам на обслуживание.

Очереди на зарядках и планирование маршрутов: новые реалии зимы

Водитель GAC Aion Y Plus рассказывает, что в морозы запас хода сокращается до 150 км, а очереди на зарядных станциях становятся обычным явлением. Особенно остро это ощущается среди таксистов, которым приходится заряжаться дважды за смену. Несмотря на это, электромобили выгодны для коммерческого использования за счет минимальных расходов на сервис.

Владельцы BYD Han подчеркивают важность планирования зарядок зимой. Предпочтение отдается теплым паркингам, где батарея меньше остывает, но таких мест мало, и они часто заняты. В обычных районах города найти свободную зарядку становится все сложнее, особенно в часы пик. Для комфортной работы зимой требуется заранее продумывать, где и когда пополнить заряд, иначе можно остаться без энергии в самый неподходящий момент.

Экономика и реальность: стоит ли переходить на электромобиль зимой

Многие автовладельцы отмечают, что зимой электромобиль требует особого подхода к планированию маршрутов и зарядок. Для такси, второго автомобиля в семье или при наличии домашней зарядки электрокар может быть отличным выбором. Однако для тех, кто часто ездит на дальние расстояния или не имеет доступа к удобной инфраструктуре, классические автомобили с ДВС пока остаются более универсальным вариантом. Важно учитывать не только экономию на топливе, но и износ батареи, а также возможные затраты на ее замену в будущем.

Упомянутые модели: BYD Han, Geely Galaxy E5, Tesla Model S (от 8 200 000 Р), Chevrolet Bolt
Упомянутые марки: BYD, Geely, Tesla , Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид, Джили, Тесла, Шевроле

Похожие материалы Бид, Джили, Тесла, Шевроле

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Воронеж Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться