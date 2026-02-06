Владельцы электрокаров о реальных проблемах зимой: падение пробега, очереди на зарядках, нюансы эксплуатации

Зимний опыт электромобилей: как морозы влияют на запас хода и зарядку

Владельцы электромобилей делятся неожиданными трудностями зимней эксплуатации. Как морозы сокращают запас хода, почему зарядки становятся проблемой и что советуют опытные водители — подробности в материале.

В России с каждым годом растет интерес к электромобилям, но суровые зимы ставят перед владельцами новые вызовы. Морозы не только сокращают запас хода, но и заставляют пересматривать привычные маршруты и подходы к зарядке. Для многих автомобилистов эти нюансы становятся решающими при выборе между электрокаром и классическим ДВС. Схожая ситуация и в соседней Беларуси, где в этом году также ударили сильные морозы. Редакция abw.by поговорила с владельцами электрокаров и выяснила, как они переживают зиму.

Реальные истории владельцев показывают: зимой электромобиль — это не только экономия, но и постоянное планирование. Например, семья Александра использует два BYD Song Plus. В морозы до -25°C на одном заряде удается проехать около 300 км, что почти вдвое меньше летнего пробега. Зарядка дома по ночному тарифу обходится в разы дешевле, чем на станциях, но даже при таком подходе приходится заряжаться чаще. За два года эксплуатации серьезных поломок не возникло, за исключением замены стартового аккумулятора на одной из машин.

Старение батареи и падение пробега: взгляд владельцев подержанных электрокаров

Татьяна, владеющая Chevrolet Bolt 2018 года, отмечает: с возрастом батареи и наступлением морозов запас хода падает все заметнее. Если летом можно рассчитывать на 300–320 км, то при -10°C — уже 220–240 км, а после восьми лет эксплуатации и пробега в 175 тысяч км емкость батареи ощутимо снизилась. Прогрев батареи и салона требует дополнительной энергии, а система рекуперации зимой работает менее эффективно, что увеличивает нагрузку на тормоза.

Алексей, ездящий на новеньком Geely EX5, подчеркивает: короткие городские поездки в морозы буквально «съедают» запас хода. На трассе при -18°C удается проехать до 280 км, но если двигаться по городу короткими отрезками, расход энергии возрастает в разы. Главный совет — прогревать батарею во время зарядки, чтобы снизить потери. Несмотря на сокращение пробега, электромобиль остается выгоднее по затратам, а запуск в морозы не вызывает опасений.

Премиум-сегмент и такси: особенности эксплуатации зимой

Владельцы Tesla Model S также сталкиваются с падением пробега зимой на 30–40%. Ольга, живущая в пригороде Минска, заряжает машину дома и отмечает: при -20°C запас хода снижается до 250–270 км. В городе зарядная инфраструктура развита, но при дальних поездках приходится тщательно планировать остановки. Использование подогрева через приложение помогает экономить заряд, однако оставленная на ночь без зарядки Tesla теряет часть емкости к утру.

Таксисты, ежедневно наматывающие сотни километров, сталкиваются с еще большими сложностями. Водитель BYD Qin Plus отмечает, что зимой запас хода падает примерно на треть, а расход энергии зависит не только от температуры, но и от ветра, влажности и дорожных условий. Заряжаться приходится чаще, а стоимость энергии зимой возрастает. Тем не менее, электромобиль остается экономически выгодным для такси благодаря низким затратам на обслуживание.

Очереди на зарядках и планирование маршрутов: новые реалии зимы

Водитель GAC Aion Y Plus рассказывает, что в морозы запас хода сокращается до 150 км, а очереди на зарядных станциях становятся обычным явлением. Особенно остро это ощущается среди таксистов, которым приходится заряжаться дважды за смену. Несмотря на это, электромобили выгодны для коммерческого использования за счет минимальных расходов на сервис.

Владельцы BYD Han подчеркивают важность планирования зарядок зимой. Предпочтение отдается теплым паркингам, где батарея меньше остывает, но таких мест мало, и они часто заняты. В обычных районах города найти свободную зарядку становится все сложнее, особенно в часы пик. Для комфортной работы зимой требуется заранее продумывать, где и когда пополнить заряд, иначе можно остаться без энергии в самый неподходящий момент.

Экономика и реальность: стоит ли переходить на электромобиль зимой

Многие автовладельцы отмечают, что зимой электромобиль требует особого подхода к планированию маршрутов и зарядок. Для такси, второго автомобиля в семье или при наличии домашней зарядки электрокар может быть отличным выбором. Однако для тех, кто часто ездит на дальние расстояния или не имеет доступа к удобной инфраструктуре, классические автомобили с ДВС пока остаются более универсальным вариантом. Важно учитывать не только экономию на топливе, но и износ батареи, а также возможные затраты на ее замену в будущем.