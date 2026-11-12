Бензин улетает в трубу, а аккумулятор садится за ночь: какая привычка зимой незаметно разоряет автовладельцев?

12 ноября 2026, 13:10
Смывает масло в цилиндрах и губит мотор: сколько минут на самом деле нужно греть машину в мороз?
Смывает масло в цилиндрах и губит мотор: сколько минут на самом деле нужно греть машину в мороз?
Зимой расход топлива может вырасти на 10-25%: двигатель дольше выходит на рабочий режим, а обогревы повышают нагрузку. Технический специалист объяснил, сколько греть мотор и какие привычки помогают не сжигать бензин впустую.
При долгой работе на холостом ходу часть топлива оседает на цилиндрах и смывает масляную пленку. Как рассказал 110km.ru Константин Ершов, технический специалист компании ROSSKO, это ускоряет износ поршневой группы и увеличивает расход. Также, автомобиль на холостом ходу тратит топливо, хотя остается на месте.
Резкий старт на холодном двигателе также вреден. Загустевшее масло не сразу поступает во все каналы смазки, особенно в верхнюю часть мотора. Если сразу нагрузить двигатель, первые минуты его детали могут работать без достаточной смазки.
Ершов рекомендует после запуска дать мотору поработать на холостых 3-5 минут, а затем ехать плавно и на низких оборотах, пока двигатель не достигнет рабочей температуры. Долгий прогрев проблему не решает: он сам расходует топливо. Но, по рекомендации специалиста, полностью отказываться от короткого ожидания в мороз не стоит. Для большинства бензиновых автомобилей с электронным впрыском короткая пауза нужна, чтобы стабилизировать работу и запустить циркуляцию масла. После нее спокойное движение помогает двигателю прогреться быстрее, чем долгая работа на месте. До прогрева нежелательны резкие ускорения и высокие обороты: холодное масло более вязкое.
Зимой расход топлива обычно увеличивается на 10-25%. На стоянке его повышают автозапуски: один подобный цикл может длиться 5-10 минут. На коротких поездках расход особенно чувствителен к холоду: двигатель, масло и каталитический нейтрализатор могут не успеть выйти на рабочую температуру за значительную часть маршрута. В данных DOE и EPA для сравнения приводится снижение экономичности обычного бензинового автомобиля примерно на 12% при коротких городских поездках при 20°F (около -7°C) по сравнению с 77°F (около 25°C). Печка и обогревы стекол, сидений или зеркал нагружают электрическую систему; в автомобиле с ДВС энергию для них вырабатывает генератор за счет двигателя.
Есть и риск для аккумулятора. Ночные автоматические пуски расходуют заряд: 3-4 запуска за ночь могут разрядить АКБ настолько, что утром двигатель не удастся запустить. Результат зависит от температуры, состояния и емкости аккумулятора, длительности работы стартера и того, сколько времени генератор успевает восполнять заряд после запуска. Если автомобиль оснащен ночным подогревом, печку советуют оставить на минимальном режиме.
На холоде масло становится более вязким, растут потери на трение, а электронный блок управления увеличивает подачу топлива. Снизить эти потери поможет синтетическое масло 0W-30, если производитель разрешает подобный класс вязкости. Оно сохраняет текучесть при температуре до -30 °C. Класс и допуски масла следует выбирать по руководству автомобиля: там учтены низкотемпературные свойства, требования к защите двигателя и системам очистки выхлопа. Изношенные свечи или фильтры также могут ухудшить работу двигателя.
Зимние шины тяжелее летних, а при похолодании давление в них падает примерно на 0,1 бар на каждые 10 °C. Для сравнения, практическое правило в американских единицах - около 1 psi на каждые 10°F, то есть примерно 0,07 бар на 5,6°C. Недокачанные колеса увеличивают сопротивление качению, влияют на устойчивость, торможение и износ шин. Давление проверяют на холодных шинах и выставляют по значению на табличке автомобиля, а не по максимальному давлению на боковине покрышки. В материале также советуют проверять его не реже раза в неделю и выставлять немного выше летнего уровня.
Снег и колея мешают автомобилю свободно катиться: колеса пробуксовывают, мотору приходится работать интенсивнее. Перед поездкой стоит очистить колесные арки от наледи. На зимней дороге помогают плавные старты без пробуксовки. Также полезно проверять давление в шинах минимум раз в неделю.
В мороз блок управления может обогащать смесь, чтобы прогреть двигатель и компенсировать плотность холодного воздуха. Если термостат или лямбда-зонд работают некорректно, мотор может не перейти в экономичный режим, и расход останется повышенным. Полностью устранить сезонный рост расхода нельзя.
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