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14 февраля 2020, 09:59

Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня

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Фото: Renault
Течение Гольфстрим хулиганит – до календарного финала зимы всего две недели, а снега на земле и льда на водоемах европейской части страны по-прежнему нет. Но в Renault все же придумали, как перехитрить Гольфстрим и провести свое традиционное февральское мероприятие Winter Experience. Благо, что территорий и климатических поясов в РФ как бобов на тарелке.
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

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Хоть 1-я передача и низкая, но «Дастер» на ней трогается неплохо, колеса цепляются за лед уверенно. Задача ...
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Толщина льда на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга – полметра, не меньше. Правда, верхняя его кромка сильно срезана агрессивными спортивными шипами – до нашего приезда здесь прошли крутые, как говорят очевидцы, соревнования, с массовыми авариями и «перевертышами». В общем, лед горячий.

На наших Renault Arkana шипы стандартные. Но ехать на скорость по гладко расчищенной ледяной трассе все равно стремно – даже подключенный полный привод не панацея от ошибок. Те трассы, что использовались для Winter Experience все три минувшие года на Ладоге, были более скоростными и с менее крутыми, чем тут, поворотами. На уральском льду сносит моментально, а если к своим седым волосам так и не научился грамотно работать рулем – считай пропало.

Впереди 3 конуса – знак предостережения, что вираж непростой и требует обязательного снижения динамики. Максимально прижимаюсь к конусам для захода в поворот, притормаживаю и «падаю» в накатанную спортсменами колею, чтобы держать дугу. Активированная система стабилизации притормаживает внешние колеса и как бы заправляет нас в поворот.

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Повороты «в одни руки»

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 999 000 до 1 499 990 Р
Стремлюсь внутрь поворота – «режу вершинку». Ровная подача топлива, держу газ и корректирующими действиями, не задерживая руль в повороте, выхожу из виража, распрямляя руль. Колеса прямые – давлю на гашетку, ускоряюсь до нового поворота.

Один, второй, третий, пятый круг… Где-то получается, где-то как немощный. Основная проблема, по свидетельству инструктора, неумелое владение рулем. «Чем больше стаж вождения, - говорит он, - тем тяжелее переучиваться. Ведь раньше в автошколах этому не учили». Соглашаюсь со «старшим товарищем» и пытаюсь проходить все повороты «в одни руки», как бы «приклеив» руки к «бублику». Это необходимо для того, чтобы в любой момент понимать, как в данный момент стоят колеса.

Входя в поворот, рулем вращаю быстро, из него – медленно и плавно. Только при соблюдении этого нехитрого правила можно удержать автомобиль в прямолинейном положении и, следовательно, иметь возможность ускорения. Если поставить руль на большой угол и задержать его – рассчитывать на правильную динамичную дугу бессмысленно. Система стабилизации мгновенно отреагирует на такие действия, подача топлива прекратится, и вы как бы активно не жали на педаль акселератора, все будет впустую. Посему постоянная работа рулем: повернул - выпрямил, повернул – выпрямил, и так до финиша.   

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Renault Arkana Style TCe 150 1.3 CVT 4x4
1.3 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 10.5 с, 191 км/ч
4545 x 1820 x 1565 мм
полный
АИ-95, 7.2 л на 100 км
1 419 990 руб
Все характеристики
С отключенной стабилизацией скоростное передвижение по ледяному слалому добавляет раскрепощенности и эмоциональности. Так, признаюсь, ехать интереснее и в какой-то мере проще. Во всяком случае «секундомерные» секунды точно быстрее. Нечто аналогичное, помнится, было и на Ладоге, когда карельский лед резали «Дастерами». У «Арканы», напомню, та же платформа B0, разве что удлиненная. Поведение «родственников», в целом, схожее. Однако Duster, в силу того, что легче, короче, выше и «квадратнее», ведет себя на льду резче. Arkana более стабильна в поворотах, ведет себя чуть плавнее и предсказуемо.

Молодежь оценила

Хороша Arkana и на лесном снежном проселке. Клиренс высокий, поддон защищен стальным листом, 4WD Lock крутит 17-дюймовые «катки» усердно, не давая закопаться в белой «каше». Разве что «баранка» в таких условиях чересчур «прозрачная». Все мы помним, что ее специально настроили «по-легкому»: все же хоть и кросс-купе, но родная стихия – городские улицы с постоянным поиском парковок.

Для дамочек легкий руль – настоящая находка. А таковых в покупательской семье модели аж 32%. Другими словами, каждый третий, пришедший в автосалон за «Арканой» - женщина. И это притом, что изначальная ставка в продажах делалась на мужчин. Автомобиль вот уже более полугода в свободной продаже, и в Renault по нему накопилась какая-никакая информационная база. Она, признаться, интересна.

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото: Renault

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Используемый вариатор – марки Jatco. Это VIII поколение CVT, которых уже выпущено 10 млн ед. Аналогичная трансмиссия ставится на Renault Koleos и Nissan X-Trail/Qashqai. Агрегат рассчитан на «переваривание» 250 Нм крутящего момента, то есть по софту и железу он иной, нежели на Renault Kaptur. Коробка тихая, плавно разгоняется, позволяет ехать 2000 об/мин и при этом разгоняться. Если хочется ехать динамично, предусмотрен алгоритм D-Step - он позволяет имитировать переключение передач (их 7).
Выводя «Аркану» на рынок, в Renault хотели привлечь новую целевую аудиторию – ту, которой будет интересна версия в ценовом сегменте 1,3 млн рублей. Прошедшие несколько месяцев показали, что сегодня более половины продаж модели именно в этой нише. Вторая из поставленных задач – привлечение молодых новых клиентов, которых до появления «Арканы» у компании не было. Сегодня видим, что аудитория новинки даже моложе, чем у «Каптюра». То есть четверть клиентов Arkana – моложе 35 лет.

Продажам помогли новые сервисы. Первые 100 машин были проданы по системе онлайн всего за 3 часа. В настоящее время доля онлайн-продаж «Арканы» среди суммарных продаж модели (а это 11 000 ед.) составляет 8,2 %. При этом почти 12% - доля «Арканы» в онлайн-продажах всех моделей Renault. Такие сервисы, как онлайн шоурум (возможность провести полную онлайн оплату) и доставка автомобиля клиенту плюс тест-драйва на дом, были протестированы во время запуска «Арканы». И впредь компания планирует активно применять данные схемы. Домашний тест-драйв, как отдельную услугу, запускают в феврале 2020 года. Пилотными городами станут Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Бери «турбо» - не пожалеешь

39% покупателей отдают предпочтение версиям с полным приводом, а 64% желают иметь под рукой рычаг CVT. 43% продаж Renault Arkana приходится на новый турбированный мотор TCe 150, которому в компании уделяется наибольшее внимание. Причем, в больших городах этот процент выше. Покупатель здесь более продвинутый и не имеет по отношению к малолитражным турбомоторам никаких предубеждений.

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Фото пользователя 110km.ru

Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня
Зимний тест драйв Renault Arkana коньки подпевают звеня

Двигатель TCe 150 вволю гоняли на испытательном стенде. Мотор «проехал» 40 000 часов – это как 14 лет непрерывной эксплуатации по 8 часов в день - с морозами, пылью, разгоном-ускорением и т.п. К настоящему времени многие «подопытные» движки набегали по 300 000 км и, как говорится, ничего, живы-живехоньки…
Renault впервые применила турбированный двигатель. Оно и понятно: «турбо» – это будущий стандарт рынка. Те же премиум-марки, начиная с 2018 года, продают турбомоторы в 100% случаев. В массовом секторе картина «догоняющая»: VW – 44%, Skoda - 40%, Mitsubishi – 27%. «Аркановский» TCe 150 производится на 5 заводах мира, к настоящему времени уже выпущено 1,5 млн штук. Из них 300 000 установлены под капотами Renault, включая Arkana.

TCe – движок эластичный, тяговитый, с низким расходом топлива. Как мы уже сообщали, в его разработке наряду с французами принимали участие инженеры Daimler. Их «полем деятельности» была головка блока, поскольку немцы – спецы в области процесса сгорания топлива. «Реношники» отвечали за нижнюю часть двигателя, поскольку компания - лидер в разработке компактных и экономичных моторов.

Мотор компактный, благодаря дельтоообразной головке были улучшены теплообменные процессы. За это же, кстати, частично отвечают встроенный выпускной коллектор и каталитический преобразователь. Движок надежный, поскольку в его конструкции нет «хитрых» вещей, которые были бы уязвимы холодами (скажем, тот же клапан управления турбины – просто электрический). Масляный насос - переменной производительности, а это -1% расхода топлива. В общем и целом, «аппетит» TCe на 20% ниже, чем у 143-сильного 2-литрового ДВС. При этом стоимость обслуживания у силовых «родственников» соотносимая. Только вот у «Арканы» вместо ремня ГРМ более долговечная цепь, а тяга на 30% выше и доступна она не с 4000 об/мин, как у 2-литрового, а с 1700 об/мин.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: мак480 Тосол уходит в масло, текут гильзы, визуально не видно, успевает испарятся, но этилен гликоль остаётся и это причина всех бед на Магнуме. Он приклеивает выхлопные клапаны к втулкам и из-за этого гнёт штанги и впускные тоже, в результате у меня расухарился клапан, его оторвало со ...
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Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
{{material_125853}} Толщина льда на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга – полметра, не меньше. Правда, верхняя его кромка сильно срезана агрессивными спортивными шипами – до нашего приезда здесь прошли крутые, как говорят очевидцы, соревнования, с массовыми авариями и «перевертышами». В общем, лед горячий.На наших Renault Arkana шипы стандартные. Но ехать на скорость по гладко расчищенной ледяной трассе все равно стремно – даже подключенный полный привод не панацея от ошибок. Те трассы, что использовались для Winter Experience все три минувшие года на Ладоге, были более скоростными и с менее крутыми, чем тут, поворотами. На уральском льду сносит моментально, а если к своим седым волосам так и не научился грамотно работать рулем – считай пропало.Впереди 3 конуса – знак предостережения, что вираж непростой и требует обязательного снижения динамики. Максимально прижимаюсь к конусам для захода в поворот, притормаживаю и «падаю» в накатанную спортсменами колею, чтобы держать дугу. Активированная система стабилизации притормаживает внешние колеса и как бы заправляет нас в поворот. {{gallery_1930}}Повороты «в одни руки»{{model_v2_no_show_6732}} Стремлюсь внутрь поворота – «режу вершинку». Ровная подача топлива, держу газ и корректирующими действиями, не задерживая руль в повороте, выхожу из виража, распрямляя руль. Колеса прямые – давлю на гашетку, ускоряюсь до нового поворота.Один, второй, третий, пятый круг… Где-то получается, где-то как немощный. Основная проблема, по свидетельству инструктора, неумелое владение рулем. «Чем больше стаж вождения, - говорит он, - тем тяжелее переучиваться. Ведь раньше в автошколах этому не учили». Соглашаюсь со «старшим товарищем» и пытаюсь проходить все повороты «в одни руки», как бы «приклеив» руки к «бублику». Это необходимо для того, чтобы в любой момент понимать, как в данный момент стоят колеса. Входя в поворот, рулем вращаю быстро, из него – медленно и плавно. Только при соблюдении этого нехитрого правила можно удержать автомобиль в прямолинейном положении и, следовательно, иметь возможность ускорения. Если поставить руль на большой угол и задержать его – рассчитывать на правильную динамичную дугу бессмысленно. Система стабилизации мгновенно отреагирует на такие действия, подача топлива прекратится, и вы как бы активно не жали на педаль акселератора, все будет впустую. Посему постоянная работа рулем: повернул - выпрямил, повернул – выпрямил, и так до финиша.    {{gallery_1931}}{{params_61299}} С отключенной стабилизацией скоростное передвижение по ледяному слалому добавляет раскрепощенности и эмоциональности. Так, признаюсь, ехать интереснее и в какой-то мере проще. Во всяком случае «секундомерные» секунды точно быстрее. Нечто аналогичное, помнится, было и на Ладоге, когда карельский лед резали «Дастерами». У «Арканы», напомню, та же платформа B0, разве что удлиненная. Поведение «родственников», в целом, схожее. Однако Duster, в силу того, что легче, короче, выше и «квадратнее», ведет себя на льду резче. Arkana более стабильна в поворотах, ведет себя чуть плавнее и предсказуемо. Молодежь оценила Хороша Arkana и на лесном снежном проселке. Клиренс высокий, поддон защищен стальным листом, 4WD Lock крутит 17-дюймовые «катки» усердно, не давая закопаться в белой «каше». Разве что «баранка» в таких условиях чересчур «прозрачная». Все мы помним, что ее специально настроили «по-легкому»: все же хоть и кросс-купе, но родная стихия – городские улицы с постоянным поиском парковок. Для дамочек легкий руль – настоящая находка. А таковых в покупательской семье модели аж 32%. Другими словами, каждый третий, пришедший в автосалон за «Арканой» - женщина. И это притом, что изначальная ставка в продажах делалась на мужчин. Автомобиль вот уже более полугода в свободной продаже, и в Renault по нему накопилась какая-никакая информационная база. Она, признаться, интересна. {{gallery_1932}}{{photo_text_295}} Выводя «Аркану» на рынок, в Renault хотели привлечь новую целевую аудиторию – ту, которой будет интересна версия в ценовом сегменте 1,3 млн рублей. Прошедшие несколько месяцев показали, что сегодня более половины продаж модели именно в этой нише. Вторая из поставленных задач – привлечение молодых новых клиентов, которых до появления «Арканы» у компании не было. Сегодня видим, что аудитория новинки даже моложе, чем у «Каптюра». То есть четверть клиентов Arkana – моложе 35 лет.Продажам помогли новые сервисы. Первые 100 машин были проданы по системе онлайн всего за 3 часа. В настоящее время доля онлайн-продаж «Арканы» среди суммарных продаж модели (а это 11 000 ед.) составляет 8,2 %. При этом почти 12% - доля «Арканы» в онлайн-продажах всех моделей Renault. Такие сервисы, как онлайн шоурум (возможность провести полную онлайн оплату) и доставка автомобиля клиенту плюс тест-драйва на дом, были протестированы во время запуска «Арканы». И впредь компания планирует активно применять данные схемы. Домашний тест-драйв, как отдельную услугу, запускают в феврале 2020 года. Пилотными городами станут Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.Бери «турбо» - не пожалеешь 39% покупателей отдают предпочтение версиям с полным приводом, а 64% желают иметь под рукой рычаг CVT. 43% продаж Renault Arkana приходится на новый турбированный мотор TCe 150, которому в компании уделяется наибольшее внимание. Причем, в больших городах этот процент выше. Покупатель здесь более продвинутый и не имеет по отношению к малолитражным турбомоторам никаких предубеждений.{{gallery_1933}} {{photo_text_294}} Renault впервые применила турбированный двигатель. Оно и понятно: «турбо» – это будущий стандарт рынка. Те же премиум-марки, начиная с 2018 года, продают турбомоторы в 100% случаев. В массовом секторе картина «догоняющая»: VW – 44%, Skoda - 40%, Mitsubishi – 27%. «Аркановский» TCe 150 производится на 5 заводах мира, к настоящему времени уже выпущено 1,5 млн штук. Из них 300 000 установлены под капотами Renault, включая Arkana. TCe – движок эластичный, тяговитый, с низким расходом топлива. Как мы уже сообщали, в его разработке наряду с французами принимали участие инженеры Daimler. Их «полем деятельности» была головка блока, поскольку немцы – спецы в области процесса сгорания топлива. «Реношники» отвечали за нижнюю часть двигателя, поскольку компания - лидер в разработке компактных и экономичных моторов. Мотор компактный, благодаря дельтоообразной головке были улучшены теплообменные процессы. За это же, кстати, частично отвечают встроенный выпускной коллектор и каталитический преобразователь. Движок надежный, поскольку в его конструкции нет «хитрых» вещей, которые были бы уязвимы холодами (скажем, тот же клапан управления турбины – просто электрический). Масляный насос - переменной производительности, а это -1% расхода топлива. В общем и целом, «аппетит» TCe на 20% ниже, чем у 143-сильного 2-литрового ДВС. При этом стоимость обслуживания у силовых «родственников» соотносимая. Только вот у «Арканы» вместо ремня ГРМ более долговечная цепь, а тяга на 30% выше и доступна она не с 4000 об/мин, как у 2-литрового, а с 1700 об/мин.
2020-02-14
Автор: Иван Братуха
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