Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
На наших Renault Arkana шипы стандартные. Но ехать на скорость по гладко расчищенной ледяной трассе все равно стремно – даже подключенный полный привод не панацея от ошибок. Те трассы, что использовались для Winter Experience все три минувшие года на Ладоге, были более скоростными и с менее крутыми, чем тут, поворотами. На уральском льду сносит моментально, а если к своим седым волосам так и не научился грамотно работать рулем – считай пропало.
Впереди 3 конуса – знак предостережения, что вираж непростой и требует обязательного снижения динамики. Максимально прижимаюсь к конусам для захода в поворот, притормаживаю и «падаю» в накатанную спортсменами колею, чтобы держать дугу. Активированная система стабилизации притормаживает внешние колеса и как бы заправляет нас в поворот.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Повороты «в одни руки»
Один, второй, третий, пятый круг… Где-то получается, где-то как немощный. Основная проблема, по свидетельству инструктора, неумелое владение рулем. «Чем больше стаж вождения, - говорит он, - тем тяжелее переучиваться. Ведь раньше в автошколах этому не учили». Соглашаюсь со «старшим товарищем» и пытаюсь проходить все повороты «в одни руки», как бы «приклеив» руки к «бублику». Это необходимо для того, чтобы в любой момент понимать, как в данный момент стоят колеса.
Входя в поворот, рулем вращаю быстро, из него – медленно и плавно. Только при соблюдении этого нехитрого правила можно удержать автомобиль в прямолинейном положении и, следовательно, иметь возможность ускорения. Если поставить руль на большой угол и задержать его – рассчитывать на правильную динамичную дугу бессмысленно. Система стабилизации мгновенно отреагирует на такие действия, подача топлива прекратится, и вы как бы активно не жали на педаль акселератора, все будет впустую. Посему постоянная работа рулем: повернул - выпрямил, повернул – выпрямил, и так до финиша.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
|Renault Arkana Style TCe 150 1.3 CVT 4x4
|1.3 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.5 с, 191 км/ч
|4545 x 1820 x 1565 мм
|полный
|АИ-95, 7.2 л на 100 км
|1 419 990 руб
|Все характеристики
Молодежь оценила
Хороша Arkana и на лесном снежном проселке. Клиренс высокий, поддон защищен стальным листом, 4WD Lock крутит 17-дюймовые «катки» усердно, не давая закопаться в белой «каше». Разве что «баранка» в таких условиях чересчур «прозрачная». Все мы помним, что ее специально настроили «по-легкому»: все же хоть и кросс-купе, но родная стихия – городские улицы с постоянным поиском парковок.
Для дамочек легкий руль – настоящая находка. А таковых в покупательской семье модели аж 32%. Другими словами, каждый третий, пришедший в автосалон за «Арканой» - женщина. И это притом, что изначальная ставка в продажах делалась на мужчин. Автомобиль вот уже более полугода в свободной продаже, и в Renault по нему накопилась какая-никакая информационная база. Она, признаться, интересна.
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Фото: Renault
Продажам помогли новые сервисы. Первые 100 машин были проданы по системе онлайн всего за 3 часа. В настоящее время доля онлайн-продаж «Арканы» среди суммарных продаж модели (а это 11 000 ед.) составляет 8,2 %. При этом почти 12% - доля «Арканы» в онлайн-продажах всех моделей Renault. Такие сервисы, как онлайн шоурум (возможность провести полную онлайн оплату) и доставка автомобиля клиенту плюс тест-драйва на дом, были протестированы во время запуска «Арканы». И впредь компания планирует активно применять данные схемы. Домашний тест-драйв, как отдельную услугу, запускают в феврале 2020 года. Пилотными городами станут Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Бери «турбо» - не пожалеешь
39% покупателей отдают предпочтение версиям с полным приводом, а 64% желают иметь под рукой рычаг CVT. 43% продаж Renault Arkana приходится на новый турбированный мотор TCe 150, которому в компании уделяется наибольшее внимание. Причем, в больших городах этот процент выше. Покупатель здесь более продвинутый и не имеет по отношению к малолитражным турбомоторам никаких предубеждений.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
TCe – движок эластичный, тяговитый, с низким расходом топлива. Как мы уже сообщали, в его разработке наряду с французами принимали участие инженеры Daimler. Их «полем деятельности» была головка блока, поскольку немцы – спецы в области процесса сгорания топлива. «Реношники» отвечали за нижнюю часть двигателя, поскольку компания - лидер в разработке компактных и экономичных моторов.
Мотор компактный, благодаря дельтоообразной головке были улучшены теплообменные процессы. За это же, кстати, частично отвечают встроенный выпускной коллектор и каталитический преобразователь. Движок надежный, поскольку в его конструкции нет «хитрых» вещей, которые были бы уязвимы холодами (скажем, тот же клапан управления турбины – просто электрический). Масляный насос - переменной производительности, а это -1% расхода топлива. В общем и целом, «аппетит» TCe на 20% ниже, чем у 143-сильного 2-литрового ДВС. При этом стоимость обслуживания у силовых «родственников» соотносимая. Только вот у «Арканы» вместо ремня ГРМ более долговечная цепь, а тяга на 30% выше и доступна она не с 4000 об/мин, как у 2-литрового, а с 1700 об/мин.
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