24 ноября 2026, 16:13
Разрешено ли ездить на мотоцикле зимой и как подготовиться ко льду?
Разрешено ли ездить на мотоцикле зимой и как подготовиться ко льду?
ПДД не вводят температурный порог для мотоциклистов, однако снег и гололед меняют требования к технике и манере езды. Что проверить перед выездом и почему плавный газ зимой важнее привычного темпа?
На скользком покрытии резкое открытие газа может закончиться заносом, а торможение, падением. В первые недели зимы управление мотоциклом приходится осваивать заново.
ПДД не устанавливают минимальную температуру, при которой мотоциклу запрещено движение, или отдельное требование к видимости для поездок на мотоцикле. Водитель должен выбирать скорость с учетом сцепления с дорогой и видимости, а при возникновении опасности снижать скорость вплоть до остановки. Снег и ледяная каша уменьшают сцепление, поэтому разгон и торможение требуют особенно плавных действий. Запретить движение на конкретном участке могут дорожные знаки, а ГАИ рекомендует отказаться от поездок во время сильного снегопада и гололедицы. Практические советы и подробности приводит Autonews.
Что учитывать на зимней дороге
Автоинструктор из Екатеринбурга Игорь Исаев советует работать газом плавно: резкий разгон может вызвать занос, а резкое торможение, падение. В поворотах не стоит резко менять скорость или перестраиваться. Перед перекрестком и светофором эксперт рекомендует заранее сбросить обороты, затем задействовать оба тормоза.
Для сцепления необходимо подобрать зимнюю резину. На большинстве дорожных мотоциклов используют зимнюю «липучку», а в городе альтернативой могут стать гоночные дождевые шины. Тип резины выбирают с учетом температуры и покрытия. Также важны конструкция шины и условия эксплуатации: универсального варианта для всех зимних поездок нет. Дуги защитят мотоцикл и водителя при падении, которое на льду исключать нельзя.
Подготовка байка и экипировки
Широкое ветровое стекло уменьшит воздействие встречного воздуха, хотя сопротивление при движении вырастет. Для холодной погоды рекомендуют заменить моторное масло на вариант с более низкой вязкостью. Чтобы двигатель быстрее прогревался и не остывал ниже рабочей температуры, можно закрыть радиатор от потока воздуха. На мотоцикле с жидкостным охлаждением для этого ставят жесткий щиток или прикрывают воздухозабор тканевым фартуком.
Подогрев рукояток пригодится и в межсезонье. Для мотоцикла также продаются универсальные нагревательные коврики с разъемом для прикуривателя. Аккумулятор перед поездками следует полностью зарядить и проверить: на холоде его емкость снижается. В автомобильных комплектациях зимний комфорт обеспечивают обогревы, тогда как мотоциклисту приходится подбирать защиту самостоятельно; варианты оснащения SUV разобраны в сравнении зимних опций.
Для поездок в мороз подойдет комбинезон с запасом по размеру, чтобы под него поместились теплые слои одежды. Шлему необходимо двойное стекло от запотевания, а под него утепленный подшлемник. Куртка и брюки должны защищать от ветра и влаги.
Ноги мерзнут быстрее, поэтому нужны высокие утепленные ботинки. Размер лучше взять с запасом под толстые носки; от дождя пригодятся бахилы. Длинные перчатки с широкими манжетами должны закрывать запястья и не пропускать воздух в рукава.
Питбайк и эндуро зимой
Питбайк создавали для бездорожья. Он легкий и компактный, а внедорожные шины с агрессивным протектором помогают ехать по снегу. Невысокая посадка дает возможность в сложном месте помогать себе ногами. Но такая техника не предназначена для дорог общего пользования.
Эндуро также рассчитан преимущественно на бездорожье. Электростартер и мягкая подвеска помогают преодолевать ухабы, однако городская снежная каша с реагентами усложняет езду. С зашипованной резиной можно передвигаться по снегу и грязи.
Мопед к зиме подготовить сложнее: как минимум потребуется шипованная резина. Подобные шины в основном выпускают для мотокросса и эндуро, а самостоятельная ошиповка мопеда требует много труда.
Байкер Андрей Викторов из Уфы советует перед дальней поездкой сделать неспешный тестовый выезд по улице с небольшим движением. Так шины успеют прогреться, а водитель привыкнет к покрытию. На скользкой дороге он рекомендует держаться правее и дальше от встречного потока.
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