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Автор: Элина Градова

2 ноября 2026, 15:29

Почему подготовка авто к зиме может внезапно подорожать в 6 раз?

Почему подготовка авто к зиме может внезапно подорожать в 6 раз?

Зачем автоэксперты советуют срочно проверить тормоза до морозов?

Почему подготовка авто к зиме может внезапно подорожать в 6 раз?

Перед холодами визит в мастерскую меняет планы владельцев. Расходы зависят от состояния деталей и комплекта, который уже есть. Проверки обходятся недорого, пока осмотр не выявит износ. Подробные расчеты помогут заранее оценить нагрузку на бюджет.

Перед холодами визит в мастерскую меняет планы владельцев. Расходы зависят от состояния деталей и комплекта, который уже есть. Проверки обходятся недорого, пока осмотр не выявит износ. Подробные расчеты помогут заранее оценить нагрузку на бюджет.

Замена аккумулятора может добавить к счету 5 000-9 000 рублей. Пара тормозных дисков обойдется еще в 8 000-10 000 рублей, замена колодок на одной оси - в 5 000-8 000 рублей. Одни только тормозные работы могут увеличить смету на 13 000-18 000 рублей. Итоговая сумма зависит от состояния машины.

По оценке исполнительного директора управления по работе с партнерами АО «Сбербанк лизинг» Ашота Ерицяна, минимальная подготовка автомобиля к зиме стоит около 3 000 рублей, если у владельца уже есть зимние шины. Основная часть суммы уходит на шиномонтаж: по стране он обычно стоит 2 500-4 000 рублей, а в Москве цена может достигать 6 000 рублей. По данным аналитического центра «Чек Индекс», средний чек шиномонтажа легкового автомобиля осенью 2026 года составил 3 510 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Шиномонтаж заметно подорожал и по сравнению с предыдущими годами: издание «За рулем» приводит среднюю цену комплексной процедуры в 2020 году - 1 200-1 300 рублей. Если зимний комплект еще предстоит купить, общий бюджет подготовки может составить около 30 000 рублей и более.

К шиномонтажу прибавится стоимость омывающей жидкости. Пятилитровая канистра в 2026 году стоит в среднем 400-500 рублей, а на автозаправках - до 700-800 рублей. Цена зависит от места покупки. Замена щеток стеклоочистителей потребует еще 1 300-1 600 рублей. С учетом этих расходов минимальная сумма вырастет примерно до 5 000 рублей.

Для машин старше трех лет или при интенсивной эксплуатации Ашот Ерицян рекомендует до наступления устойчивых морозов проверить ходовую часть и рулевое управление. Отдельно стоит проверить тормозную систему. Диагностика этих узлов обойдется в 1 000-3 000 рублей. С учетом проверки базовый бюджет может составить примерно 4 000-8 000 рублей еще до возможного ремонта. Зимой узлы испытывают повышенную нагрузку из-за реагентов и низкой температуры.

Ремонт заметно меняет смету. Свечи зажигания для бензинового автомобиля стоят примерно 1 500-3 000 рублей. Их замена может потребоваться, если двигатель с трудом запускается в мороз. Неисправная или недостаточно емкая аккумулятор также может помешать утреннему запуску. Если нужны аккумулятор и свечи, а вместе с ними диагностика, дополнительные расходы составят ориентировочно 7 500-15 000 рублей сверх шиномонтажа и омывающей жидкости. Изношенные тормоза снижают результативность торможения на скользком покрытии.

Ремонт тормозной системы или замена изношенных компонентов могут увеличить общие траты до 10 000-30 000 рублей и выше. Владельцы автомобилей возрастом до трех лет чаще всего ограничиваются базовыми процедурами. Если машина исправна и зимние шины уже есть, минимальная подготовка начинается примерно с 3 000 рублей.

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