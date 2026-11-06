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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

6 ноября 2026, 12:50

Как популярные зимние «лайфхаки» тихо убивают проводку и фары вашего авто?

Как популярные зимние «лайфхаки» тихо убивают проводку и фары вашего авто?

Летний дизель, концентрат антифриза и мощные лампы: названы самые верные способы угробить автомобиль зимой

Как популярные зимние «лайфхаки» тихо убивают проводку и фары вашего авто?

Зимой привычные решения при эксплуатации автомобиля могут обернуться техническими сложностями. Эксперт объяснил, где водители чаще всего ошибаются и что проверить перед холодной поездкой.

Зимой привычные решения при эксплуатации автомобиля могут обернуться техническими сложностями. Эксперт объяснил, где водители чаще всего ошибаются и что проверить перед холодной поездкой.

Летняя солярка начинает мутнеть примерно при 0…-5 °C: при дальнейшем охлаждении в ней образуются парафиновые кристаллы, которые могут забить топливный фильтр уже около -10 °C. Переходить на зимнее дизельное топливо стоит до первых устойчивых заморозков, а характеристики конкретной партии проверять по паспорту качества на АЗС. Антигель добавляют заранее, в теплое топливо, обычно перед заправкой, чтобы присадка хорошо перемешалась. Если солярка уже загустела, антигель не разморозит ее и не восстановит проходимость фильтра.

В такой ситуации автомобиль потребуется отогреть в теплом помещении и использовать размораживатель. В некоторых случаях приходится менять топливный фильтр.

Об основных нюансах зимней эксплуатации напомнил исполнительный директор «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян. Среди распространенных ошибок он назвал неправильное приготовление охлаждающей жидкости и попытки сделать лучше свет за счет ламп повышенной мощности, пишет Лента.Ру.

Концентрат антифриза не предназначен для заливки в чистом виде. Неразбавленный этиленгликоль замерзает при температуре немного ниже -13 градусов. Чтобы жидкость работала эффективно, ее смешивают с водой в пропорции, указанной на этикетке и рекомендованной для конкретного автомобиля. Типовой ориентир - смесь 50/50; для очень холодного климата может применяться соотношение 60/40. Увеличение доли концентрата само по себе не гарантирует лучшую защиту: слишком концентрированный состав также нежелателен. Подготовленная смесь способна выдерживать мороз до -37 градусов и ниже. Перед зимой стоит проверить тип и концентрацию охлаждающей жидкости, не ориентируясь только на ее цвет. Слабая или неправильно приготовленная смесь может замерзнуть и повредить радиатор, патрубки либо другие элементы системы охлаждения.

Замена штатных ламп на более мощные не гарантирует хорошего освещения. Они могут перегреть проводку и повредить отражатели фар. Слишком яркий или размытый свет способен ослепить встречных водителей.

Если фары светят плохо, эксперт советует сначала проверить их состояние и регулировку. Перед холодным сезоном полезно очистить оптику и проверить исправность световых приборов: фар, стоп-сигналов, указателей поворота и противотуманных фонарей. Заодно стоит осмотреть рассеиватели. Загрязненные или поврежденные световые элементы ухудшают видимость независимо от мощности лампы. Часто помогает полировка стекол и профессиональная настройка светового потока.

Владельцам электромобилей стоит взять в дальнюю поездку запасной зарядный кабель. На сильном морозе изоляция становится хрупкой и может потрескаться, из-за чего подзарядка окажется невозможной.

Некоторые аксессуары также малоэффективны. Обогреватель салона от прикуривателя не обладает достаточной мощностью, чтобы полноценно прогреть машину. Провода чехла на руль с подогревом способны мешать управлению. Электрический скребок экономит мало времени и повышает риск повредить стекло.

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