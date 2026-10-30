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Автор: Дарья Климова

30 октября 2026, 07:54

Сколько минут нужно греть мотор зимой? Эксперты назвали точное время, чтобы не погубить машину

Сколько минут нужно греть мотор зимой? Эксперты назвали точное время, чтобы не погубить машину

Водители греют по 15 минут, а ПДД дают лишь 5: почему привычный утренний прогрев авто стал незаконным

Сколько минут нужно греть мотор зимой? Эксперты назвали точное время, чтобы не погубить машину

Долгое стояние с заведенным мотором не ускоряет прогрев и может увеличить износ. Эксперты называют разные сроки для бензиновых и дизельных машин. В жилой зоне за работающий двигатель дольше пяти минут грозит штраф.

Долгое стояние с заведенным мотором не ускоряет прогрев и может увеличить износ. Эксперты называют разные сроки для бензиновых и дизельных машин. В жилой зоне за работающий двигатель дольше пяти минут грозит штраф.

Стоянка с работающим двигателем в жилой зоне дольше пяти минут запрещена пунктом 17.2 ПДД. Как пишет «Российская газета», штраф составляет 1,5 тысячи рублей, в Москве и Санкт-Петербурге он достигает 3 тысяч. Оставлять автомобиль надолго тарахтеть во дворе не стоит.

По оценке экспертов, современному мотору обычно хватает короткой паузы после запуска, а затем его лучше прогревать в движении без резких ускорений. Для современных автомобилей Yahoo Autos приводит ориентир от 30 до 60 секунд перед началом спокойного движения: многие двигатели эффективнее прогреваются при плавной езде. Срок зависит от конструкции двигателя и уличной температуры; важны и рекомендации производителя. Длительная работа на холостом ходу увеличивает расход топлива и обычно прогревает агрегаты медленнее, чем умеренная нагрузка в пути.

Специалисты называют разные ориентиры. Александр Коротков считает достаточными 30 секунд или минуту, чтобы масло распределилось по основным узлам и обороты стабилизировались. Игорь Серебряков говорит о 2-3 минутах для большинства современных двигателей, а Константин Ершов рекомендует подождать 3-5 минут. 

Атмосферному бензиновому мотору при умеренном морозе обычно хватает 30-60 секунд. Турбированный бензиновый двигатель требует внимания к температуре масла: Коротков советует подождать 2-3 минуты, а Елена Бирюкова при сильном морозе называет срок от 1 до 2 минут. Дизель прогревается медленнее; Бирюкова рекомендует в мороз ниже -15 °C подождать от 3 до 5 минут. Серебряков предлагает ориентироваться на появление теплого воздуха из отопителя.

После запуска важнее всего не нагружать холодный агрегат. Первые километры следует ехать плавно, без резких разгонов. Игорь Августинович советует держать умеренные обороты и не превышать 2500-3000 об/мин на первых 3-5 километрах; для дизеля эксперты называют диапазон 1500-2500 об/мин в первые 1-3 км или 3-5 минут. Масло и охлаждающая жидкость, как и трансмиссия с каталитическим нейтрализатором, достигают рабочей температуры не одновременно. Поэтому в начале поездки важно ехать плавно, даже когда стрелка температуры охлаждающей жидкости уже начала подниматься.

Частый автозапуск короткими циклами также не обеспечивает мотору полноценно прогреться. По словам Ершова, повторные пуски нагружают аккумулятор, а неполное сгорание топлива может ускорить износ двигателя. Короткие поездки и повторяющиеся циклы запуска могут способствовать накоплению влаги и топлива в масле; в руководстве Polaris повышенный уровень масла назван возможным признаком попадания воды или избытка топлива в картер. О влиянии коротких поездок и стояночных прогревов на расход топлива подробнее говорится в разборе расхода топлива.

Работа на холостом ходу расходует топливо, не добавляя пробега. По оценке Natural Resources Canada, десять минут холостого хода могут потреблять примерно 0,25-0,50 л, в зависимости от автомобиля и условий. При ежедневном десятиминутном прогреве за 30 дней уйдет около 7,5-15 л топлива, а при двух таких циклах в день - 15-30 л. Это ориентировочные значения: фактический расход зависит, в частности, от модели и температуры.

Для подготовки к поездке Ершов рекомендует использовать автозапуск один раз, примерно за 10 минут до выезда при умеренном морозе до -15 °C. Другой вариант - предпусковой подогреватель: если автономный обогреватель довел охлаждающую жидкость до 40-50 °C, можно начинать движение плавно. Для отдельных видов техники требования к прогреву могут отличаться. Например, в руководстве Polaris для квадроциклов Sportsman 850 и XP 1000 Touring 2026 года при низкой температуре предписан прогрев не менее пяти минут, после чего необходимо кратковременно поднять обороты примерно до одной восьмой хода дросселя, чтобы увеличить гибкость ремня вариатора. Эта процедура относится к указанным моделям и не заменяет рекомендации руководства конкретного автомобиля.

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