Почему утром стартер еле крутит: эксперты назвали точное время прогрева АКБ на морозе

Несколько коротких поездок подряд не дают аккумулятору полностью восполнить заряд, а мороз увеличивает нагрузку при запуске. При -20 °C на компенсацию энергии одного старта уходит 15-20 минут - и это лишь при небольшом разряде батареи.

Несколько коротких поездок подряд не дают аккумулятору полностью восполнить заряд, а мороз увеличивает нагрузку при запуске. При -20 °C на компенсацию энергии одного старта уходит 15-20 минут - и это лишь при небольшом разряде батареи.

С наступлением устойчивых холодов автомобилисты все чаще сталкиваются с затрудненным утренним запуском двигателя. После ночной стоянки на морозе стартеру требуется больше энергии для проворота коленчатого вала: остывшее масло густеет, а аккумулятор нуждается в подзарядке. При низких температурах рабочий режим свинцово-кислотной батареи замедляется, поэтому она отдает меньший пусковой ток, и двигатель заводится труднее. Если накануне машина совершала лишь короткие перебежки, запаса батареи может не хватить для утреннего запуска. Как отмечают эксперты, таких поездок часто недостаточно для полного восстановления заряда.

Ситуацию усложняют печь и электрический обогрев салона: они создают нагрузку на бортовую систему, и генератору снижается мощность для подзарядки. У серьезных аккумуляторов разница между летним и зимним запуском заметнее. Поэтому привычка добираться до работы на короткие расстояния не позволяет восполнить заряд, потраченный на запуск и работу электроприборов.

При температуре около -20 °C для одного холодного запуска с использованием электрической энергии обычно требуется 15–20 минут непрерывного движения с устойчивой скоростью. Речь идет о возмещении затрат на запуск, а не о полной зарядке. Это возможно, только если аккумулятор слегка разряжен. Если поездка продлится примерно столько же, накопительный дефицит почти не сократится. Это ориентиры: отдача генератора зависит от оборотов двигателя и температуры, от состояния системы зарядки и включенных потребителей.

Для умеренно разряженной батареи после нескольких поездок рекомендуемая продолжительность движения составляет 30–45 минут. Но и маршрут не гарантирует полного заряда на морозе. При температуре около -20 °C почти полная зарядка может занять в городе до двух часов, а на трассе — примерно час-полтора. Чем сильнее мороз и ниже исходный заряд, тем больше времени потребуется. Полученный результат зависит от емкости аккумулятора, его состояния и характеристик автомобиля.

Универсального срока зарядки от генератора нет: результат зависит от состояния зарядки и мощности генератора, а также от включенных потребителей. Долгая езда прогревает подкапотное пространство, и аккумулятор в поездке лучше получает зарядку. Если короткие маршруты повторяются неделями, аккумулятор подолгу остается недозаряженным, и ускоряется потеря энергетической емкости.

После запуска от внешнего источника в течение 20–30 минут непрерывная езда может помочь двигателю снова запуститься. Но этого недостаточно, чтобы считать батарею полноценно заряженной: глубоко разряженному или поврежденному аккумулятору обычно требуется отдельное зарядное устройство.

Недостаточная продолжительность поездки чрезвычайно важна и для машин с непосредственным впрыском. При холодном пуске часть бензина может попасть в моторное масло. Если двигатель глушить через несколько кварталов, топливо не успевает испариться, а разбавленное масло плохо смазывает детали. Когда мотор достигает рабочей температуры, бензин постепенно испаряется.

Если зимой автомобиль используется для совершения коротких поездок, необязательно специально выезжать на трассу. Примерно раз в месяц аккумулятор можно подзаряжать от источника, совместимого с его типом: свинцово-кислотным или AGM/EFB. Зарядное устройство используется по инструкции производителя; перед подключением необходимо убедиться, что корпус не поврежден и аккумулятор не замерз. AAA рекомендует проверять аккумулятор до наступления устойчивых холодов и при необходимости производить его замену. В совете по подготовке автомобиля к зиме также говорится о необходимости следить за состоянием батареи.

При повторяющемся недозаряде необходимо проверить напряжение генератора и регулятора, осмотреть приводной ремень с клеммами. Заодно следует проверить возникновение утечки тока.