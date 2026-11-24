В какое время года лучше всего идти в автошколу, чтобы проще сдать экзамен и не бояться дороги

Учеба в автошколе длится несколько месяцев, и к экзамену дорожные условия могут измениться. Зимняя практика помогает освоить скользкую дорогу, зато летом проще видеть разметку и выполнять маневры. Как выбрать сезон с учетом даты экзамена и собственного опыта?

Учеба в автошколе длится несколько месяцев, и к экзамену дорожные условия могут измениться. Зимняя практика помогает освоить скользкую дорогу, зато летом проще видеть разметку и выполнять маневры. Как выбрать сезон с учетом даты экзамена и собственного опыта?

Планировать стоит не только начало курса, но и сезон экзамена: обучение занимает от 3 до 5 месяцев, и погода за это время способна измениться. Поэтому опытные инструкторы рекомендуют начинать обучение зимой, чтобы получить практику на сложной дороге, а сдавать весной или летом.

Снег закрывает разметку, лед осложняет торможение, а плохая видимость требует большей осторожности. Маневры в таких условиях отрабатывать труднее, зато выпускник успевает узнать, как автомобиль ведет себя на скользкой дороге. На льду МЧС рекомендует увеличивать обычную дистанцию в два-три раза и заранее снижать скорость. Рулить и нажимать на педали необходимо плавно: резкое торможение или движение рулем могут привести к потере управляемости. Также необходимо учитывать ухудшение видимости при осадках. После зимних занятий летние поездки обычно кажутся проще.

Зимой полезно отрабатывать старт и торможение, а скорость выбирать с учетом покрытия и видимости: разрешенная знаками скорость не всегда подходит для снегопада, тумана или ледяного участка. Профессионалы советуют тормозить заранее, до поворота. На автомобиле с ABS при экстренном торможении необходимо нажимать на педаль уверенно и непрерывно, не имитируя работу системы частыми нажатиями. Подобные навыки стоит осваивать под контролем инструктора, а не проверять сцепление резкими торможениями или маневрами на обычной дороге.

Но у зимнего обучения есть оговорка: сложная погода добавляет стресса новичку. Зимняя практика должна проходить в подходящих условиях и под руководством инструктора. Многие отмечают пользу зимнего опыта, но реальные навыки отрабатываются не в автошколе, а уже после получения прав.

Летом легче осваивать базовые маневры: хорошо видны разметка и границы парковочного места, а сухая дорога не требует сразу учитывать гололед. Но желающих учиться в это время больше, поэтому группы формируются с задержками. Выпускник, который практиковался только в теплую погоду, может оказаться неподготовленным к зимним условиям.

Весна и осень дают промежуточный вариант. Весной дополнительно становится длиннее световой день, а ранняя осень нередко удобна тем, что в автошколах меньше желающих, чем летом. Погода меняется, поэтому ученик может столкнуться с дождем или туманом, а затем и с первыми заморозками. И тут вновь возникает проблема со сдачей экзамена в неблагоприятных условиях.

Наиболее предпочтительным месяцем для старта учебы в автошколе называют декабрь, январь или начало февраля. В этом случае экзамены могут пройти весной, но ученик успеет поездить по заснеженным дорогам и наледи. При планировании важно учитывать продолжительность курса, а не только погоду в день первого занятия.

К слову, сезон не влияет на теоретическую подготовку: электронный курс ПДД доступен онлайн. Отдельно разбиралось предложение по сроку ПДД. Тем, кто прошел обучение и получил права летом, придется брать дополнительные уроки у инструктора после наступления холодов.