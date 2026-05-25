Первый в своем роде, грузовик СССР с особой коробкой передач, опередивший время

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 12:06

ЗИС 150: советский грузовик с уникальной коробкой передач и рекордным экспортом

ЗИС 150: советский грузовик с уникальной коробкой передач и рекордным экспортом

Первый в своем роде, грузовик СССР с особой коробкой передач, опередивший время

ЗИС 150: советский грузовик с уникальной коробкой передач и рекордным экспортом

ЗИС 150 стал символом инженерного прогресса советской автопромышленности. Его пятиступенчатая коробка передач и пневматические тормоза задали новые стандарты для грузовых автомобилей своего времени. Почему интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия - разбираемся в деталях.

ЗИС 150 стал символом инженерного прогресса советской автопромышленности. Его пятиступенчатая коробка передач и пневматические тормоза задали новые стандарты для грузовых автомобилей своего времени. Почему интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия - разбираемся в деталях.

ЗИС-150 — это не просто очередной грузовик из СССР, а настоящая веха в истории отечественного автопрома. Его появление в 1947 году стало результатом долгих лет инженерных поисков и экспериментов, начавшихся ещё в 1930-х. Машина быстро обрела статус символа надёжности и технологического прорыва, а её конструкция оказала влияние на целое поколение советских грузовиков.

Главная особенность ЗИС-150 — пятиступенчатая механическая коробка передач с шестернями постоянного зацепления. Для своего времени такое решение выглядело революционно: большинство конкурентов довольствовались менее совершенными трансмиссиями. Ещё одним важным новшеством стал пневматический привод тормозов, что заметно повысило безопасность и управляемость тяжёлого автомобиля.

Кабина первых выпусков собиралась из металла и дерева, но уже к 1949 году завод перешёл на полностью металлические конструкции. Внутри — два посадочных места, а под капотом — бензиновый двигатель объёмом 5555 см³ и мощностью 90 л. с. Габариты впечатляют: длина 6700 мм, ширина 2480 мм, высота 2190 мм, масса — 3900 кг. Грузоподъёмность — до четырёх тонн, максимальная скорость — 65 км/ч. Расход топлива, как и у многих советских машин того времени, был немаленьким: около 30 литров на 100 км.

Производство ЗИС-150 продолжалось до 1957 года; за это время было выпущено примерно 82 тысячи экземпляров. Значительная часть этих грузовиков отправилась на экспорт, что подтверждает высокий спрос на советскую технику за рубежом. Интересно, что именно на базе ЗИС-150 позже появились более современные модели, а его конструктивные решения легли в основу целого ряда машин.

Сегодня ЗИС-150 воспринимается не только как часть истории, но и как пример того, как технические инновации могут изменить целую отрасль. Его коробка передач и пневматические тормоза стали стандартом для последующих поколений грузовиков. Для российских автолюбителей и коллекционеров эта модель остаётся предметом гордости и символом инженерной мысли своего времени. Судя по сохранившимся экземплярам, интерес к ЗИС-150 не ослабевает, а его конструкция до сих пор вызывает уважение у специалистов.

В контексте развития грузового транспорта стоит отметить, что эксперты регулярно включают ЗИС-150 в списки самых значимых автомобилей для дальних поездок и тяжёлых условий эксплуатации. Например, в материале о машинах, меняющих представление о комфорте на трассе, можно найти интересные сравнения с зарубежными аналогами - подробности в обзоре лучших моделей для дальних маршрутов.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Красноярск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться