Первый в своем роде, грузовик СССР с особой коробкой передач, опередивший время

25 мая 2026, 12:06
ЗИС 150: советский грузовик с уникальной коробкой передач и рекордным экспортом
ЗИС 150 стал символом инженерного прогресса советской автопромышленности. Его пятиступенчатая коробка передач и пневматические тормоза задали новые стандарты для грузовых автомобилей своего времени. Почему интерес к этой модели не угасает даже спустя десятилетия - разбираемся в деталях.
ЗИС-150 — это не просто очередной грузовик из СССР, а настоящая веха в истории отечественного автопрома. Его появление в 1947 году стало результатом долгих лет инженерных поисков и экспериментов, начавшихся ещё в 1930-х. Машина быстро обрела статус символа надёжности и технологического прорыва, а её конструкция оказала влияние на целое поколение советских грузовиков.
Главная особенность ЗИС-150 — пятиступенчатая механическая коробка передач с шестернями постоянного зацепления. Для своего времени такое решение выглядело революционно: большинство конкурентов довольствовались менее совершенными трансмиссиями. Ещё одним важным новшеством стал пневматический привод тормозов, что заметно повысило безопасность и управляемость тяжёлого автомобиля.
Кабина первых выпусков собиралась из металла и дерева, но уже к 1949 году завод перешёл на полностью металлические конструкции. Внутри — два посадочных места, а под капотом — бензиновый двигатель объёмом 5555 см³ и мощностью 90 л. с. Габариты впечатляют: длина 6700 мм, ширина 2480 мм, высота 2190 мм, масса — 3900 кг. Грузоподъёмность — до четырёх тонн, максимальная скорость — 65 км/ч. Расход топлива, как и у многих советских машин того времени, был немаленьким: около 30 литров на 100 км.
Производство ЗИС-150 продолжалось до 1957 года; за это время было выпущено примерно 82 тысячи экземпляров. Значительная часть этих грузовиков отправилась на экспорт, что подтверждает высокий спрос на советскую технику за рубежом. Интересно, что именно на базе ЗИС-150 позже появились более современные модели, а его конструктивные решения легли в основу целого ряда машин.
Сегодня ЗИС-150 воспринимается не только как часть истории, но и как пример того, как технические инновации могут изменить целую отрасль. Его коробка передач и пневматические тормоза стали стандартом для последующих поколений грузовиков. Для российских автолюбителей и коллекционеров эта модель остаётся предметом гордости и символом инженерной мысли своего времени. Судя по сохранившимся экземплярам, интерес к ЗИС-150 не ослабевает, а его конструкция до сих пор вызывает уважение у специалистов.
