ЗИС-42 — история грузовика, который пожертвовал грузоподъемностью ради проходимости

12 мая 2026, 09:25
ЗИС-42: как полугусеничный грузовик изменил подход к военной технике СССР
Полугусеничный ЗИС-42 был создан для преодоления бездорожья, но его конструкция принесла новые вызовы. Почему армия отказалась от подобных машин и как опыт эксплуатации повлиял на развитие советских грузовиков - разбираемся в деталях.
История ЗИС-42 — это не просто рассказ о необычном грузовике, а пример того, как поиск решений для фронта может привести к неожиданным результатам. В начале Великой Отечественной войны советская армия столкнулась с острой нехваткой транспорта, способного уверенно двигаться по глубокому снегу и раскисшим дорогам. Обычные грузовики, такие как ЗИС-5 и ГАЗ-АА, быстро теряли подвижность в сложных условиях, что ставило под угрозу снабжение войск.
Чтобы решить эту проблему, инженеры обратились к полугусеничной схеме. Уже в 1942 году на базе хорошо знакомого ЗИС-5 появился ЗИС-42 — машина, в которой кабина, двигатель и передний мост остались прежними, а задний мост уступил место гусеничному движителю с широкими траками. Такое решение позволило быстро наладить выпуск и использовать уже освоенные детали, что было важно в условиях военного времени.
Однако компромиссные конструкции принесли не только плюсы. ЗИС-42 действительно выиграл в проходимости на бездорожье, но за это значительно снизилась грузоподъёмность и вырос расход топлива — до 60 литров на 100 километров по шоссе. Внешне машина отличалась массивными гусеницами и увеличенными топливными баками, а в процессе производства конструкцию постоянно упрощали: убирали лишние детали, заменяли металл деревом, чтобы ускорить сборку и сэкономить ресурсы.
С 1942 по 1944 год было выпущено чуть менее 6000 экземпляров ЗИС-42, что на фоне сотен тысяч обычных грузовиков выглядело скромно. Тем не менее, эти машины стали незаменимыми там, где колёса уже не справлялись — в снегу, грязи, на разбитых дорогах. Их использовали не только для перевозки грузов, но и в качестве артиллерийских тягачей. Но при эксплуатации быстро выявились слабые места: тяжёлая машина часто проваливалась в рыхлый снег, гусеницы забивались, управляемость на скользкой поверхности оставляла желать лучшего. Ремонт в полевых условиях превратился в настоящее испытание для механиков.
После войны армия сделала выводы: полугусеничная схема оказалась слишком сложной и затратной для массового применения. СССР переключился на разработку полноценных полноприводных грузовиков и специализированных гусеничных тягачей, отказавшись от компромиссных решений. Тем не менее, ЗИС-42 не исчез сразу же — его продолжали использовать в народном хозяйстве, особенно там, где дороги в буквальном смысле слова отсутствовали: на лесозаготовках, стройках, в геологических экспедициях. Машины работали до начала 1960-х годов, оставив заметные позиции в истории отечественного автопрома.
ЗИС-42 не стал массовым армейским транспортом, но его появление стало необходимым этапом в поиске оптимальных решений для сложных дорожных условий. Опыт эксплуатации этих машин помог советским инженерам понять, в каком направлении стоит двигаться дальше, чтобы техника не подводила ни на фронте, ни в мирной жизни.
