Феномен «трехтонки»: История создания и эволюции легендарного ЗИС-5 — от американских корней до массового производства в СССР

20 февраля 2026, 04:39
ЗИС-5: как советский грузовик стал символом эпохи и почему его до сих пор помнят
ЗИС-5 - не просто грузовик, а настоящая икона советской промышленности. Его конструкция, простота и надежность сделали машину незаменимой на стройках, в годы войны и в послевоенное время. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает интерес у экспертов и коллекционеров - разбираемся в деталях.
ЗИС-5 – это не просто очередной грузовик из прошлого, а настоящая веха в истории отечественного автопрома. Его появление стало ответом на острую потребность страны в надежной и простой технике, способной работать в самых суровых условиях. Именно поэтому «трехтонка» быстро завоевала уважение и среди водителей, и среди инженеров.
Внешний облик ЗИС-5 был максимально лаконичным: простая кабина, характерное двухсекционное лобовое стекло, минимум декоративных элементов. В годы войны конструкцию еще больше упростили - кабины делали из дерева, крылья лишались округлых форм, часть машин выпустили даже с одной фарой. Все ради того, чтобы ускорить производство и снизить затраты.
Но путь к созданию ЗИС-5 был не таким простым подходом, как может показаться. Его предшественниками стали три модели: две отечественные и одна американская. Первая — АМО-2, представлявшая Ирландскую республику принца Autocar Dispatch SA в 1929 году. СССР приобрел права на выпуск этой машины, и с 1930 по 1931 год было собрано 1710 экземпляров из импортных комплектующих. Следом появилась АМО-3 - уже полностью отечественная версия, выпущенная в количестве около 36 тысяч штук за два года.
ЗИС-5 отличался грузоподъемностью в 3 тонны, что и дало ему народное прозвище. Прочная рама, простые рессоры, минимум простых узлов - все это делало машину практически неубиваемой. Позднее на базе ЗИС-5 появились удлиненные шасси ЗИС-11 и ЗИС-12, которые использовались при создании спецтехники и автобусов.
Техническая часть грузовика требует особого внимания. Коробка передач – четырехступенчатая, с валами на шариковых подшипниках. Интересно, что американская коробка Дэвида Брауна, использовавшаяся на Autocar, отличалась роликовыми подшипниками и иными передаточными числами. Это небольшое, но важное отличие, повлиявшее на эксплуатационные характеристики.
Двигатель ЗИС-5 - рядная «шестерка» с объемом 5,6 литра, выдающая 73 л.с. при 2300 об/мин. Этот мотор стал эпохой для целого ряда силовых агрегатов, которые выпускались до конца 1980-х. В его основу лег американский Hercules WXB, но советские инженеры внесли ряд изменений: увеличили рабочий объем, уменьшили степень сжатия, изменили систему охлаждения и электрооборудование. В результате получился двигатель, идеально подходящий для отечественных условий. Сцепление на ЗИС-5 было простым и надежным: два ведущих чугунных и два стальных ведомых диска.
Тормозная система тоже претерпела изменения. Если на американских и вначале на советских грузовиках передние тормоза были гидравлическими, то на ЗИС-5 перешли к механическому приводу. Причина проста: отечественная промышленность не могла обеспечить стабильное качество гидравлических компонентов, а обслуживать такие системы в полевых условиях было сложно. В итоге часть машины вообще комплектовали только задними тормозами — для тех скоростей и условий того времени это считалось достаточным.
Главная особенность ЗИС-5 - его максимальная адаптация к реалиям СССР. Машина получилась простой, ремонтопригодной. Именно это привело к ее появлению: с 1933 по 1947 год на трех заводах - в Москве, Ульяновске и Миассе - было выпущено более 560 тысяч экземпляров. Даже после войны, в 1947–1948 годах, продолжалось производство современной версии ЗИС-50 с более мощным мотором.
Судьба «трехтонки» не ограничивалась только военными и строительными задачами. Эти грузовики работали по всей территории Земли до начала 1970-х годов, часто с доработанными узлами и деталями от более поздних моделей. Их можно было встретить на стройках, в колхозах, на лесозаготовках и даже в армии. Такая живучесть и универсальность сделали ЗИС-5 настоящей легендой советского автопрома.
