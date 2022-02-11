Златан Ибрагимович сделал себе роскошный подарок на день рождения: посмотри на его новый золотой суперкар
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Открытая версия Ferrari SF90 Stradale дебютировала в ноябре 2020 года. Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который дополняют три электромотора. Они помогают увеличить мощность суперкара с 779 до без малого 1000 лошадиных сил. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 7,9 кВт-ч автомобиль может проезжать на чистом электричестве до 26 километров. С места до «сотни» он разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.
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