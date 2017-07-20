Злостных нарушителей ПДД стало в 2 раза больше
Автомобильная инспекция проводит работу с водителями, замеченными за многократным совершением нарушений в области дорожного движения. Первоочередная задача сотрудников ГИБДД - принять меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные правонарушения.
Глава инспекции не считает, что автохамов стало больше, а вот реакция на нарушения стала более резонансной. В связи с этим вводятся новые законы - Госдума рассматривает введение административной ответственности за опасное вождение и систематическое нарушение ПДД.
Термин «опасное вождение» появился еще в 2016 году и подразумевает резкие перестроения при интенсивном движении, необоснованное резкое торможение и ускорение, несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону. В январе 2017 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении в КоАП нового штрафа в 5 тыс. руб. за опасное вождение.
В прошлом году пешеходами стали 500 водителей - столько водительских удостоверений было изъято за нарушения ПДД.
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