20 июля 2017, 16:40

Злостных нарушителей ПДД стало в 2 раза больше

Глава российского ГИБДД Михаил Черников сообщил, что число злостных нарушителей ПДД за два года возросло более чем в два раза. И связано это не с более «смелым» стилем езды, а с увеличением количества работающих комплексов фотовидеофиксации.
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По мнению служителей дорожного правопорядка, злостным может считаться нарушитель, собравший «коллекцию» от 50 до 100 зафиксированных нарушений ПДД. По сравнению с 2015 годом, число таких «умельцев» увеличилось с 29 тыс. до 45 тыс. человек. В полку более наглых водителей, накопивших свыше 100 штрафов, прибавилось 5 тысяч автолюбителей - сейчас их количество равняется 12 тыс. человек.

Автомобильная инспекция проводит работу с водителями, замеченными за многократным совершением нарушений в области дорожного движения. Первоочередная задача сотрудников ГИБДД - принять меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные правонарушения.

Глава инспекции не считает, что автохамов стало больше, а вот реакция на нарушения стала более резонансной. В связи с этим вводятся новые законы - Госдума рассматривает введение административной ответственности за опасное вождение и систематическое нарушение ПДД.

Термин «опасное вождение» появился еще в 2016 году и подразумевает резкие перестроения при интенсивном движении, необоснованное резкое торможение и ускорение, несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону. В январе 2017 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении в КоАП нового штрафа в 5 тыс. руб. за опасное вождение.

В прошлом году пешеходами стали 500 водителей - столько водительских удостоверений было изъято за нарушения ПДД.

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Злостных нарушителей ПДД стало в 2 раза больше
{{material_12007}}По мнению служителей дорожного правопорядка, злостным может считаться нарушитель, собравший «коллекцию» от 50 до 100 зафиксированных нарушений ПДД. По сравнению с 2015 годом, число таких «умельцев» увеличилось с 29 тыс. до 45 тыс. человек. В полку более наглых водителей, накопивших свыше 100 штрафов, прибавилось 5 тысяч автолюбителей - сейчас их количество равняется 12 тыс. человек.Автомобильная инспекция проводит работу с водителями, замеченными за многократным совершением нарушений в области дорожного движения. Первоочередная задача сотрудников ГИБДД - принять меры, направленные на неотвратимость наказания за совершенные правонарушения.Глава инспекции не считает, что автохамов стало больше, а вот реакция на нарушения стала более резонансной. В связи с этим вводятся новые законы - Госдума рассматривает введение административной ответственности за опасное вождение и систематическое нарушение ПДД.Термин «опасное вождение» появился еще в 2016 году и подразумевает резкие перестроения при интенсивном движении, необоснованное резкое торможение и ускорение, несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону. В январе 2017 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении в КоАП нового штрафа в 5 тыс. руб. за опасное вождение.В прошлом году пешеходами стали 500 водителей - столько водительских удостоверений было изъято за нарушения ПДД.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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