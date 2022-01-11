ЗМЗ отправил в отставку легендарный мотор
Фото: РИА Новости
Свою историю семейство моторов ЗМЗ V8 ведет с 1963 года, когда началось серийное производство агрегатов с индексом ЗМЗ-53. За первый год было выпущено всего 113 двигателей, а затем производство нарастало в геометрической прогрессии. Пик пришелся на 1988 год, когда собрали почти 300 тысяч экземпляров. Моторы ЗМЗ V8 устанавливали на грузовики ГАЗ-53, ГАЗ-66 и ГАЗ-3307, автобусы ПАЗ и КАвЗ, вездеходы ЗЗГТ.
С появлением на рынке «ГАЗелей» с четырехцилиндровыми двигателями производство внушительных V8 на Заволжском моторном заводе пошло на спад. В последние годы агрегаты устанавливали только на автобусы ПАЗ, а также выпускали для вторичного рынка. В 2021 году было собрано 7,6 тысячи таких моторов. Общий тираж за 58 лет превысил 6,5 млн экземпляров.
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