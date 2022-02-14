Знаете ли вы, что Volvo поставляла автомобили в Северную Корею (это грустная история)
Фото: autoevolution.com
Швеция и Volvo никак не ожидали, что Северная Корея не выполнит своих финансовых обязательств. Они прождали денег целых три года, прежде чем впервые решились спросить, когда будут перечислены положенные по контракту 124 млн долларов. Вопрос остался без ответа. Но шведы не собираются прощать долг. С тех пор они исправно, два раза в год, направляют в Пхеньян запрос с требованием оплатить поставленные автомобили. По данным МИД Швеции, с учетом инфляции и процентов к настоящему времени долг КНДР вырос до 314 млн долларов.
Отметим, что шведское правительство полностью компенсировало Volvo из бюджетных средств стоимость партии из 1 000 автомобилей. С тех пор шведский автопроизводитель уже перешел под контроль китайского концерна Geely, но чиновники не оставляют попыток вернуть причитающиеся Швеции деньги. Говорят, на дорогах Северной Кореи до сих пор можно встретить старенькие Volvo 144.
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