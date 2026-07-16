Штрафы до 7500 ₽ и лишение прав: что скрывает знак 5.15.9 «Начало полосы» в 2026 году

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 19:12

Знак 5.15.9: как изменяются полосы движения и что важно знать водителям

Знак 5.15.9: как изменяются полосы движения и что важно знать водителям

Штрафы до 7500 ₽ и лишение прав: что скрывает знак 5.15.9 «Начало полосы» в 2026 году

Знак 5.15.9: как изменяются полосы движения и что важно знать водителям

В 2026 году требования к соблюдению знака 5.15.9 приобрели особую актуальность: штрафы выросли, а правила перестроения стали строже. Разбираемся, как правильно действовать при появлении новой полосы и какие последствия ждут нарушителей.

В 2026 году требования к соблюдению знака 5.15.9 приобрели особую актуальность: штрафы выросли, а правила перестроения стали строже. Разбираемся, как правильно действовать при появлении новой полосы и какие последствия ждут нарушителей.

Знак 5.15.9 «Начало полосы» — это не просто очередной дорожный указатель, а критический элемент организации движения, который напрямую влияет на безопасность и порядок на дорогах. Его устанавливают там, где происходит изменение конфигурации проезжей части, и водителям необходимо быстро сориентироваться, чтобы не нарушить правила и не получить штраф.

Как сообщает ГОСТ Р 52290-2024, действие знака распространяется до ближайшего перекрестка или до места, где заканчивается новая полоса. При этом требования едины независимо от того, находится ли участок в городе или за его пределами. Это позволяет избежать путаницы и обеспечивает единый подход к перестроению на новых участках дорог.

При появлении знака 5.15.9 водитель может занять новую полосу только в том случае, если его направление соответствует указанию на знаке. Перестроение должно начинаться с соблюдением уступа тем транспортным средствам, которые уже движутся по этой полосе. Если при перестроении возникли помехи или нештатная ситуация, ответственность ложится на водителя, начавшего маневр.

Особое внимание обратите на вынужденную остановку на новой полосе: в этом случае необходимо сразу включить аварийную сигнализацию. Нарушение этого требования также может повлечь за собой штраф, особенно если остановка происходит в неположенном месте.

Размеры штрафов за нарушения, связанные со знаком 5.15.9, в 2026 году остаются следующими: за движение по полосе не в том направлении — 500 рублей, за непредоставление преимущества — также 500 рублей. Если такое нарушение привело к аварийной ситуации или выезду на встречную полосу, штраф может возрасти до 7500 рублей, а в ряде случаев возможно лишение права управления на срок до полугода. Превышение скорости на участке с расширением дороги может обойтись в сумму от 750 до 7500 рублей, за остановку в запрещенном месте — 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.

Стоит отметить, что правила проезда знака 5.15.9 разработаны для повышения безопасности и уменьшения количества конфликтных ситуаций на дорогах. По данным последних исследований, именно на участках с расширением проезжей части часто происходят аварии из-за неправильного перестроения. Соблюдение этих требований не только убережет от штрафов, но и поможет избежать неприятных последствий для всех участников движения.

Для российских водителей знание нюансов, связанных с применением знака 5.15.9, особенно актуально в условиях плотного трафика и частых изменений дорожной ситуации. Введение новых требований и ужесточение контроля за их выполнением позволяет повысить дисциплину на дорогах и снизить аварийность. Внимательное отношение к знаку «Начало полосы» становится важной составляющей безопасного и законопослушного вождения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Калининград Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться