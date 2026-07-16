Штрафы до 7500 ₽ и лишение прав: что скрывает знак 5.15.9 «Начало полосы» в 2026 году

16 июля 2026, 19:12
Знак 5.15.9: как изменяются полосы движения и что важно знать водителям
Знак 5.15.9: как изменяются полосы движения и что важно знать водителям
В 2026 году требования к соблюдению знака 5.15.9 приобрели особую актуальность: штрафы выросли, а правила перестроения стали строже. Разбираемся, как правильно действовать при появлении новой полосы и какие последствия ждут нарушителей.
Знак 5.15.9 «Начало полосы» — это не просто очередной дорожный указатель, а критический элемент организации движения, который напрямую влияет на безопасность и порядок на дорогах. Его устанавливают там, где происходит изменение конфигурации проезжей части, и водителям необходимо быстро сориентироваться, чтобы не нарушить правила и не получить штраф.
Как сообщает ГОСТ Р 52290-2024, действие знака распространяется до ближайшего перекрестка или до места, где заканчивается новая полоса. При этом требования едины независимо от того, находится ли участок в городе или за его пределами. Это позволяет избежать путаницы и обеспечивает единый подход к перестроению на новых участках дорог.
При появлении знака 5.15.9 водитель может занять новую полосу только в том случае, если его направление соответствует указанию на знаке. Перестроение должно начинаться с соблюдением уступа тем транспортным средствам, которые уже движутся по этой полосе. Если при перестроении возникли помехи или нештатная ситуация, ответственность ложится на водителя, начавшего маневр.
Особое внимание обратите на вынужденную остановку на новой полосе: в этом случае необходимо сразу включить аварийную сигнализацию. Нарушение этого требования также может повлечь за собой штраф, особенно если остановка происходит в неположенном месте.
Размеры штрафов за нарушения, связанные со знаком 5.15.9, в 2026 году остаются следующими: за движение по полосе не в том направлении — 500 рублей, за непредоставление преимущества — также 500 рублей. Если такое нарушение привело к аварийной ситуации или выезду на встречную полосу, штраф может возрасти до 7500 рублей, а в ряде случаев возможно лишение права управления на срок до полугода. Превышение скорости на участке с расширением дороги может обойтись в сумму от 750 до 7500 рублей, за остановку в запрещенном месте — 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей.
Стоит отметить, что правила проезда знака 5.15.9 разработаны для повышения безопасности и уменьшения количества конфликтных ситуаций на дорогах. По данным последних исследований, именно на участках с расширением проезжей части часто происходят аварии из-за неправильного перестроения. Соблюдение этих требований не только убережет от штрафов, но и поможет избежать неприятных последствий для всех участников движения.
Для российских водителей знание нюансов, связанных с применением знака 5.15.9, особенно актуально в условиях плотного трафика и частых изменений дорожной ситуации. Введение новых требований и ужесточение контроля за их выполнением позволяет повысить дисциплину на дорогах и снизить аварийность. Внимательное отношение к знаку «Начало полосы» становится важной составляющей безопасного и законопослушного вождения.
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