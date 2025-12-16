Обязателен ли знак «Шипы» в 2025 году – штрафы, нюансы, мифы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 10:51

Знак «Ш» на автомобиле: что изменилось и нужен ли он сейчас

Многие водители до сих пор спорят о необходимости знака «Ш» на авто. Закон менялся несколько раз. Штрафы отменяли и возвращали. Как обстоят дела сейчас? Разбираемся, что реально важно знать.

Владельцы автомобилей с шипованной резиной часто задаются вопросом: нужно ли по-прежнему клеить на стекло знак «Ш»? Еще несколько лет назад этот треугольник с буквой «Ш» был привычным атрибутом зимнего сезона. Однако с конца 2018 года ситуация изменилась, и теперь требования к его установке стали совсем другими.

Ранее знак «Ш» служил предупреждением для других водителей о том, что впереди движется машина на шипованных шинах. Это позволяло учитывать особенности тормозного пути и выбирать безопасную дистанцию. Сам знак представлял собой белый треугольник с красной каймой и черной буквой «Ш» внутри. Его обычно размещали на заднем стекле, чтобы он был хорошо виден, но не мешал обзору водителя.

Как сообщает Autonews, до декабря 2018 года установка этого знака была обязательной. За его отсутствие могли выписать штраф, а требования к размеру и оформлению были четко прописаны в правилах. Однако с появлением современных зимних шин и электронных систем помощи водителю необходимость в таком оповещении постепенно сошла на нет.

С декабря 2018 года, после изменений в законодательстве, знак «Ш» перестал быть обязательным. Теперь его отсутствие не считается нарушением, и штраф за это не предусмотрен. Водители могут по желанию оставить наклейку, но делать это никто не обязывает. Главное условие – знак не должен ограничивать обзор с водительского места. Если он мешает видеть дорогу, инспектор вправе вынести предупреждение или наложить штраф в 500 рублей.

Интересно, что даже если инспектор выпишет штраф за отсутствие знака «Ш», такие действия считаются незаконными. Водитель может обжаловать постановление в течение 10 дней. Если этого не сделать, штраф придется оплатить, но формально оснований для наказания нет.

Многие путают требования к шипованной и фрикционной (липучка) резине. Для последних знак «Ш» никогда не был нужен. Даже если на автомобиле стоят зимние шины без шипов, никаких дополнительных обозначений размещать не требуется.

В итоге, с конца 2018 года установка знака «Ш» – это исключительно личное дело каждого водителя. Штраф за его отсутствие не предусмотрен, а требования к форме и размеру утратили силу. Важно лишь, чтобы любые наклейки или предметы на стекле не мешали обзору. В противном случае возможен штраф, но уже по другой статье.

Подытожим: знак «Ш» больше не обязателен, штраф за его отсутствие не грозит, а при желании его можно оставить – главное, чтобы он не мешал видеть дорогу. Современные правила стали проще, а споры о необходимости треугольника с буквой «Ш» постепенно уходят в прошлое.

