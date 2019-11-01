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1 ноября 2019, 00:01

Знак «Шипы»: клеить или нет?

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Неразбериха со знаком «Шипы», продолжавшаяся весь прошлый год, и сегодня не дает спокойно спать некоторым автовладельцам. Наступает пора менять резину, и водители задаются вопросом – надо ли клеить на машину злосчастную букву «Ш» в красном треугольнике?
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который отменяет обязательную установку знака «Шипы» ...
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Обеспокоенные читатели обратились в редакцию «АиФ» с вопросом: «А как же в этом году?» Надо клеить на автомобиль, обутый в шипованную резину, знак «Шипы» или нет? Если у кого-то из наших читателей также остались сомнения на этот счет, напоминаем – клеить не надо. В декабре 2018 года вступило в силу постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, которое отменяет обязательную установку знака «Шипы». Теперь каждый водитель сам решает, покупать знак или нет.

Напомним, в апреле 2017 года вступили в силу поправки в ПДД, обязывающие водителей с шипованными шинами разместить соответствующий знак под стеклом. За невыполнение требования назначили штраф в размере 500 рублей. Буквально пару месяцев спустя в ГИБДД сменился начальник - во главе ведомства встал Михаил Черников. В апреле 2018 года представители общественных организаций вновь подняли вопрос о бесполезном знаке, который к тому же был еще и в дефиците. Тогда Черников заявил буквально следующее: «Это какая-то дурь, не должны за это штрафовать, разберусь с этим».
 
Месяц спустя ГИБДД уже внесла в Госдуму поправки в ПДД, в том числе и поправку об отмене обязательного знака «Шипы». В пояснительной записке говорилось, что на эффективность торможения у современных автомобилей влияет множество факторов, включая его конструкцию и наличие электронных систем активной безопасности. Поэтому знак «Ш» сейчас не только не является информативным для других участников дорожного движения, но зачастую мешает самому водителю, ограничивая обзор. Процедура принятия поправок растянулась на полгода, и в декабре 2018-го знак «Ш» официально разрешили не клеить. Но зимние шины по-прежнему обязательны как минимум на протяжении трех зимних месяцев.
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Отзывы по теме
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слушайте, а че делать, если антифриз обесцветился? Понимаю, что ничего хорошего это не сулит, но будет ли что-то плохое? Нужно ли менять ож? Антифриз покупать такой, чтобы совпадал по цвету с тем, который был залит ранее? Renault koleos 2013
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Знак «Шипы»: клеить или нет?
{{material_125155}}Обеспокоенные читатели обратились в редакцию «АиФ» с вопросом: «А как же в этом году?» Надо клеить на автомобиль, обутый в шипованную резину, знак «Шипы» или нет? Если у кого-то из наших читателей также остались сомнения на этот счет, напоминаем – клеить не надо. В декабре 2018 года вступило в силу постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, которое отменяет обязательную установку знака «Шипы». Теперь каждый водитель сам решает, покупать знак или нет.Напомним, в апреле 2017 года вступили в силу поправки в ПДД, обязывающие водителей с шипованными шинами разместить соответствующий знак под стеклом. За невыполнение требования назначили штраф в размере 500 рублей. Буквально пару месяцев спустя в ГИБДД сменился начальник - во главе ведомства встал Михаил Черников. В апреле 2018 года представители общественных организаций вновь подняли вопрос о бесполезном знаке, который к тому же был еще и в дефиците. Тогда Черников заявил буквально следующее: «Это какая-то дурь, не должны за это штрафовать, разберусь с этим». Месяц спустя ГИБДД уже внесла в Госдуму поправки в ПДД, в том числе и поправку об отмене обязательного знака «Шипы». В пояснительной записке говорилось, что на эффективность торможения у современных автомобилей влияет множество факторов, включая его конструкцию и наличие электронных систем активной безопасности. Поэтому знак «Ш» сейчас не только не является информативным для других участников дорожного движения, но зачастую мешает самому водителю, ограничивая обзор. Процедура принятия поправок растянулась на полгода, и в декабре 2018-го знак «Ш» официально разрешили не клеить. Но зимние шины по-прежнему обязательны как минимум на протяжении трех зимних месяцев.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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