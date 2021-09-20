Знакомьтесь: суровый vanlife по-русски — заряженный УАЗ «Профи» с жилым модулем
Фото: Instagram/aakilenko
Женщина пишет в Instagram, что «первые тестовые поездки прошли успешно, солнечные панели работают, холодильник с морозилкой — отдельный космос. Впереди точно много тысяч километров». Пользователи Сети одобрительно отзываются об автомобиле: «Огнище!» (zavalinkonstantin), «Вообще, крутяк!» (Oksana_samolina), «Не могу передать, насколько это круто», «Выглядит, как призыв к путешествиям» (da_krapivina) и т.п.
Судя по фотографиям Анастасии, кемпер получился оригинальный и интересный. Невольно возникает вопрос: а вы бы отправились на таком в путешествие? Ответы оказались не столь оптимистичными: «Рискованно. Не поехал бы. Постоянно разваливается этот УАЗ» (napaseke), «На таком? Не-е-е» (i_want_to_visit_moscow), «Надо бы усилить задней борт, а то не выдержит такой нагрузки» (_iczotic_tt_).
Видно, что людям интересна идея создания кемпера на базе УАЗ. shemetillokirill: «А как дела с серийным производством кемпера «Байкал»? Ещё в начале года обещали». uazrussia: «Вы можете уточнить наличие данного кемпера в дилерских центрах своего города». 164_aleks_164: «Где посмотреть каталог данных моделей»?
А вы как оцениваете vanlife по-русски - заряженный УАЗ «Профи» с жилым модулем?
- 1 433 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 259 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 170 500 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 398 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 336 500 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 321 400 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 169 999 РУАЗ Профи 2021 в Москве
- 1 368 300 РУАЗ Профи 2021 в Москве
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- 1 220 000 РУАЗ Профи 2021 в Москве
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