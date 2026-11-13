Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

13 ноября 2026, 00:57

Знакомый шильдик Toyota или Mazda, но в сервисе разводят руками: в чем главный подвох новых иномарок, ввезенных в Россию из Китая?

Знакомый шильдик Toyota или Mazda, но в сервисе разводят руками: в чем главный подвох новых иномарок, ввезенных в Россию из Китая?

Что нужно обязательно проверить перед покупкой новой Toyota, Kia или Volkswagen из Китая?

Знакомый шильдик Toyota или Mazda, но в сервисе разводят руками: в чем главный подвох новых иномарок, ввезенных в Россию из Китая?

Привычные автомобили снова появляются в российских автосалонах. Но за знакомой внешностью скрывается непривычный маршрут. Перед покупкой придется внимательно изучить несколько важных деталей.

Привычные автомобили снова появляются в российских автосалонах. Но за знакомой внешностью скрывается непривычный маршрут. Перед покупкой придется внимательно изучить несколько важных деталей.

На витрине может стоять знакомый кроссовер, но его происхождение покупателю придется выяснять самому. Машины попадают в Россию через альтернативные каналы: официальная дилерская система, поддерживаемая представительством завода, здесь не действует.

За первые семь месяцев 2026 года в стране зарегистрировали более 100 тысяч новых автомобилей глобальных марок. Большая часть приехала из Китая. Cделка в таких случаях проходит через посредника. По данным «Автостата», за девять месяцев 2026 года из Китая в Россию прибыло 67,5 тысячи новых автомобилей западных марок. Среди заметных марок были Mazda, Toyota, Nissan, Kia и Volkswagen. Сергей Целиков, генеральный директор «Автостата», также оценил общий импорт России с начала 2022 года по октябрь 2026-го почти в 4,8 млн автомобилей. Около половины пришлось на Китай. До покупки стоит проверить, откуда ввезена машина и кто будет отвечать за ремонт.

Знакомая эмблема не гарантирует, что перед владельцем европейская версия модели. Многие автомобили предназначены для внутреннего рынка КНР, поэтому оснащение и отдельные детали могут отличаться от привычных вариантов. Иными бывают настройки мультимедиа и электроники. Отличается и адаптация к климату. Кузовные элементы и оптика также могут быть другими. Перед сделкой важно сверить VIN, страну производства и комплектацию конкретного автомобиля: машина с известной эмблемой может оказаться китайской версией модели.

Различия обнаруживаются уже при ремонте. Например, блок управления для китайской версии RAV4 может потребовать отдельного заказа, а ожидание затянется. У китайских версий могут отличаться программное обеспечение и блоки управления. Бывают и другие детали: светотехника или кузовные элементы. Поэтому каталог запчастей для европейской или российской модификации подходит не всегда. Владельцу важно заранее выяснить, доступны ли нужные запчасти и где проведут диагностику и ремонт.

На итоговую стоимость влияет и утилизационный сбор. С 1 декабря 2025 года при его расчете учитывают объем двигателя, возраст автомобиля и мощность. Льготные условия для физического лица сохраняются для автомобилей с ДВС мощностью до 160 л. с.; для более мощных машин применяют коммерческую ставку. Постановление правительства № 1713 от 1 ноября 2025 года закрепило шкалу изменения коэффициентов до 2030 года. Например, для автомобилей с двигателем объемом от 1 до 2 л и мощностью до 160 л. с. коммерческий утильсбор в 2027 году составит 880 800 рублей против 800 800 рублей в 2026-м. Для более мощного кроссовера таможенные платежи, доставка, оформление и сбор заметно увеличивают цену.

На этом фоне китайские марки получают преимущество: за сопоставимую сумму покупатель может рассчитывать на официальную гарантию и понятную сервисную сеть. По оценке главы «Автостата» Сергея Целикова, Chery, Geely, Haval и Changan располагают работающими сервисными сетями. У них есть каналы поставок запчастей и договоры с дилерскими центрами. Zeekr, Xiaomi и BYD представлены в России не в сопоставимом масштабе. Их автомобили чаще поступают через независимых импортеров. С 1 января 2027 года китайские экспортеры должны будут подтверждать возможность ремонта и обслуживания автомобилей на внешних рынках, а также гарантировать поставки запчастей и расходных материалов. Целиков ожидает, что новые требования сильнее затронут отдельные поставки марок без официальной дилерской инфраструктуры, а не весь китайский импорт. Для привезенной машины гарантию часто обеспечивает продавец. Условия необходимо искать в договоре: там должны быть указаны место ремонта и тот, кто оплачивает работы, детали и диагностику. Устного заверения менеджера недостаточно.

Покупатели глобальных марок все же остаются. Некоторые готовы мириться с хлопотами ради привычной эргономики или особенностей управляемости. Остальным приходится считать полную стоимость владения, включая ремонт и поиск деталей. Перед сделкой стоит проверить документы о соответствии и СБКТС. Наличие в России сервисной сети марки само по себе не означает, что она будет обслуживать автомобиль, ввезенный сторонним импортером.

Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen, Mazda
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