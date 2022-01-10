Знаковый Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1955 года готовится уйти с молотка: сколько за него дадут?
Фото: RM Sotheby’s
Фото: RM Sotheby’s
Фото: RM Sotheby’s
Автомобиль настолько узнаваемый, классический и одновременно революционный, что даже в среде ярых оппозиционеров в отношении него царит полное согласие.
В начале 1950-х годов Mercedes-Benz изготовил 24 Alloy Gullwings. Готовящийся к торгам автомобиль – один из них. Он появился в 1955-м и имеет редкое шасси за номером 5500332. Под капотом 3-литровый NSL, цвет кузова - Silver Gray Metallic, оригинальная подвеска. Все это делает Alloy Gullwing одним из самых желанных автомобилей в мире.
Наконец, именно данный Alloy Gullwing был назван «Лучшим Gullwing» на Национальном собрании Gullwing Group в 1980 году из-за его безукоризненного состояния. Представители аукциона RM Sotheby's ожидают, что продажа автомобиля принесет от 7 до 9 млн долларов.
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