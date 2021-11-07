Знаменитые индийские рикши получат «Хонды»
Японский автопроизводитель установит станции для таких такси, также именуемых рикшами, используя новые портативные литий-ионные аккумуляторы Honda, позволяющие водителям менять свои разряженные батареи на полностью заряженные.
В настоящее время в Индии эксплуатируется около 8 млн рикш и все они являются важным видом транспорта для ежедневного использования. Многие рикши, прежде всего, в городских районах заправляются природным газом, который выделяет меньше CO2, чем, скажем, бензин и дизельное топливо. Но против электрической батареи у никакого нет никаких «экологических» шансов.
О своей новой инициативе представители Honda Motor заявили на фоне того, как Индия активно продвигает электрификацию своего транспортного сектора. На его долю, кстати, приходится порядка 20% от общего объема выбросов парниковых газов в стране, и правительство Индии пытается справиться с ухудшением загрязнения воздуха, усугубляемого экономическим развитием и растущим спросом на энергию.
Тестировать новый сервис Honda начала в феврале 2021-го и до конца года намерена учредить локальную дочернюю компанию для управления бизнесом. Предстоит большая работа с производителями электрических рикш и запуск услуги в изначально выбранных городах с дальнейшим расширением на другие регионы Индии.
Японцы также хотят заряжать портативные батареи рикш возобновляемой энергией, например, путем хранения избыточной электроэнергии, вырабатываемой солнечными лучами в дневное время.
- 260 000 РNissan Almera 2004 в Москве
- 755 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 4 000 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 2 447 777 РPorsche Cayenne Turbo 2013 в Москве
- 749 000 РOpel Astra 2014 в Москве
- 4 950 000 РPorsche Cayenne 2017 в Москве
- 1 760 000 РVolkswagen Sharan 2016 в Москве
- 7 200 000 РMercedes GLE 2019 в Москве
- 230 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2013 в Москве
- 699 000 РOpel Astra 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий