Знаменитый американский пикап обновился и получил очень грозную внедорожную версию
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Линейка Silverado пополнится новой экстремальной версией ZR2 для тяжелого бездорожья. Такие пикапы отличаются переработанной подвеской с абсолютно новыми многоклапанными амортизаторами Multimatic DSSV и мощным 420-сильным 6,2-литровым мотором V8. Под передним стальным съемным бампером появились красные буксировочные проушины, а под днищем – дополнительная защитная пластина. Пикап стоит на 18-дюймовых колесных дисках, обутых в 33-дюймовые зубастые покрышки. Дорожный просвет достигает 284 мм, угол въезда равен 31,8 градуса, а съезда – 23,3 градуса.
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