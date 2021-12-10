Знаменитый футболист выставил на продажу свой Lamborghini по цене «Крузака»
Фото: autotrader.co.uk
Фото: autotrader.co.uk
Фото: autotrader.co.uk
Фото: autotrader.co.uk
Фото: autotrader.co.uk
Фото: autotrader.co.uk
Сейчас футболист решил избавиться от мощного кабриолета Lamborghini Gallardo. Автомобиль 2007 года выпуска выставлен на продажу за 70 тысяч фунтов стерлингов (или порядка 6,8 млн рублей в пересчете по текущему курсу). Суперкар оснащен 5,0-литровым атмосферным двигателем V10, который работает в сочетании с шестиступенчатой коробкой передач E-gear и выдает 520 лошадиных сил и 510 Нм максимального крутящего момента. Максимальная скорость достигает 317 км/ч, а с места до «сотни» Gallardo Spyder разгоняется за 4,2 секунды.
Кузов выкрашен черный цвет, а 19-дюймовые легкосплавные диски Cassiopia обуты в шины Pirelli P Zero. На одометре значится 44 033 километров. Также в объявлении о продаже указано, что Руни потратил почти 9,6 тысячи фунтов на ремонт автомобиля, заменив сцепление и передние покрышки. Несмотря на солидный возраст автомобиль может вызвать интерес, как у фанатов Уэйна Руни, так и у поклонников раритетных Lamborghini, поскольку Gallardo уже снят с производства.
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