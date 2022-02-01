Знаменитый немецкий автоконцерн сменил название
Главная цель реструктуризации – сделать Mercedes-Benz люксовым брендом. Ставку решено сделать на электрокары. К 2030 году бренд рассчитывает полностью переключиться на автомобили с электрическими силовыми установками. На сегодняшний день Mercedes-Benz – один из самых дорогостоящих автобрендов мира. По итогам 2021 года американская консалтинговая фирма Interbrand оценила его в 51 млрд долларов. Это позволило марке занять второе место в списке самых дорогих автомобильных брендов, уступив только Toyota.
Компания Mercedes-Benz ведет свою историю с конца XIX века. В 1926 году фирмы Daimler-Motoren-Gesellschaft и Benz & Cie при участии Deutsche Bank образовали Daimler-Benz AG. В 1990-х годах компания из Штутгарта вместе с американским производителем автомобилей Chrysler объединились в концерн Daimler Chysler AG под руководством тогдашнего генерального директора Юргена Шремппа. Когда контрольный пакет акций Chrysler был снова продан, в 2007 году концерн был переименован Daimler AG.
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