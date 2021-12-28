Знойный сухогруз под панамским флагом доставил во Владивосток свежемороженые японские автомобили
Фото: vl.ru
Фото: vl.ru
Фото: vl.ru
Фото: vl.ru
Фото: vl.ru
Фото: vl.ru
Фото: vl.ru
Фото: vl.ru
Фото: vl.ru
Sun Rio построили в Японии в 1991 году и в разное время корабль ходил под японским, корейским и панамским флагом. Но вряд ли в солнечной субэкваториальной Панаме с ним могло приключиться такое. Как выяснил портал VL.ru, сейчас корабль курсирует по маршруту Владивосток – Тояма – Пусан. Еще на прошлой неделе он отправился из Пусана с грузом корейских автомобилей, но на борту много и японских машин. Сквозь слой льда можно узнать, например, Honda Fit или Toyota Tank.
Бывалые моряки рассказали, что в таком плачевном, на первый взгляд, состоянии судна и груза нет ничего страшного. В этом году в декабре в море дуют сильные ветра, на палубу заносит брызги воды, которые мгновенно замерзают на холодном металле. Машины не накрывало волнами, а значит сравнивать их с утопленниками нельзя. Соленая вода не затекала в потайные места, ЭБУ, проводку и т.п.
Автомобили зимой регулярно приходят в таком состоянии, но морская вода не наносит им никакого ущерба. Больше рисков повредить машину при разгрузке. Лед ведь надо как-то сбивать. В ход идут реагенты, пожарные гидранты и даже лом.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий