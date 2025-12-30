Почему китайский Zongshen ZS250GS выбирают начинающие мотоциклисты — плюсы и минусы модели

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 05:38

Zongshen ZS250GS - доступный китайский спортбайк для новичков с простым обслуживанием

Zongshen ZS250GS - доступный китайский спортбайк для новичков с простым обслуживанием

Почему китайский Zongshen ZS250GS выбирают начинающие мотоциклисты — плюсы и минусы модели

Zongshen ZS250GS - доступный китайский спортбайк для новичков с простым обслуживанием

Zongshen ZS250GS - легкий спортбайк из Китая, который подходит для первых шагов в мире мотоциклов. Модель отличается простотой конструкции и доступностью запчастей. В статье рассказываем о плюсах и минусах этого байка, а также о нюансах эксплуатации.

Zongshen ZS250GS - легкий спортбайк из Китая, который подходит для первых шагов в мире мотоциклов. Модель отличается простотой конструкции и доступностью запчастей. В статье рассказываем о плюсах и минусах этого байка, а также о нюансах эксплуатации.

Китайская компания Zongshen уже давно известна на рынке бюджетных мотоциклов, и ее модели часто выбирают те, кто только начинает знакомство с двухколесной техникой. В ассортименте бренда можно найти как дорожные и спортивные, а также внедорожные варианты. Но именно ZS250GS стал настоящим хитом среди новичков - это легкий спортбайк, который сочетает в себе узнаваемый внешний вид и простоту обслуживания.

Внешне ZS250GS выглядит как настоящий спортбайк: агрессивные линии, пластиковые обтекатели, низкая посадка. Мотоцикл сразу привлекает внимание, но при этом не пугает сложностью конструкции. Для тех, кто только начинает ездить, это важный плюс - не придется долго разбираться в устройстве и особенностях обслуживания.

В основе байка - двигатель собственного производства Zongshen. Это классический четырехтактный мотор с одним цилиндром, который выдает 7,7 лошадиных сил. В конструкции использован четырехклапанный газораспределительный механизм и воздушное охлаждение. По паспорту максимальная скорость достигает 120–140 км/ч, но на практике редко удается разогнаться быстрее 100 км/ч. При запуске двигатель издает необычный для спортбайка звук, больше похожий на урчание чоппера.

Двигатель отличается широким диапазоном оборотов, однако после 7000 об/мин электроника ограничивает мощность, и динамика заметно падает. Впрочем, для новичков это скорее плюс - разогнаться до опасных скоростей сложно, а вибрации на высоких оборотах быстро отбивают желание гнать. Пятиступенчатая механическая коробка передач работает четко, а расход топлива в реальности чуть выше заявленных 2,5 литра на 100 км. Зато бак вмещает 20 литров, и заправлять можно обычным бензином А-92.

Подвеска у ZS250GS простая и недорогая: спереди установлена телескопическая вилка, сзади - моноамортизатор. Передняя вилка довольно жесткая, поэтому на плохих дорогах ощущаются все неровности, а иногда случаются пробои. Задний амортизатор работает мягче, но на младшей версии 200GS он еще комфортнее. Тормозная система полностью дисковая, и при условии хорошей резины байк останавливается уверенно. В новых версиях встречается штатная ABS, что для бюджетного сегмента - редкость и большой плюс.

Эргономика у мотоцикла продумана: приборная панель хорошо читается, органы управления расположены удобно. Однако боковая подставка и подножки могли бы быть размещены лучше - к ним придется привыкать. Свет фар обеспечивает широкое и яркое освещение, что особенно важно для езды ночью. А вот зеркала вызывают споры: они маленькие и расположены так, что в них видно в основном плечи водителя.

После покупки ZS250GS опытные мотоциклисты советуют сразу заменить штатную резину и зеркала, а также проверить крепления и технические жидкости. В остальном байк не требует сложного обслуживания и редко ломается. Запчасти найти несложно, ведь модель популярна не только в России, но и в других странах. Благодаря простой конструкции, многие работы по ремонту можно выполнить самостоятельно.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Haval H7 прошел жесткий краш-тест ANCAP и удивил результатом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мурманск Воронеж Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться