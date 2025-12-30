Почему китайский Zongshen ZS250GS выбирают начинающие мотоциклисты — плюсы и минусы модели

30 декабря 2025, 05:38
Zongshen ZS250GS - доступный китайский спортбайк для новичков с простым обслуживанием
Zongshen ZS250GS - легкий спортбайк из Китая, который подходит для первых шагов в мире мотоциклов. Модель отличается простотой конструкции и доступностью запчастей. В статье рассказываем о плюсах и минусах этого байка, а также о нюансах эксплуатации.
Китайская компания Zongshen уже давно известна на рынке бюджетных мотоциклов, и ее модели часто выбирают те, кто только начинает знакомство с двухколесной техникой. В ассортименте бренда можно найти как дорожные и спортивные, а также внедорожные варианты. Но именно ZS250GS стал настоящим хитом среди новичков - это легкий спортбайк, который сочетает в себе узнаваемый внешний вид и простоту обслуживания.
Внешне ZS250GS выглядит как настоящий спортбайк: агрессивные линии, пластиковые обтекатели, низкая посадка. Мотоцикл сразу привлекает внимание, но при этом не пугает сложностью конструкции. Для тех, кто только начинает ездить, это важный плюс - не придется долго разбираться в устройстве и особенностях обслуживания.
В основе байка - двигатель собственного производства Zongshen. Это классический четырехтактный мотор с одним цилиндром, который выдает 7,7 лошадиных сил. В конструкции использован четырехклапанный газораспределительный механизм и воздушное охлаждение. По паспорту максимальная скорость достигает 120–140 км/ч, но на практике редко удается разогнаться быстрее 100 км/ч. При запуске двигатель издает необычный для спортбайка звук, больше похожий на урчание чоппера.
Двигатель отличается широким диапазоном оборотов, однако после 7000 об/мин электроника ограничивает мощность, и динамика заметно падает. Впрочем, для новичков это скорее плюс - разогнаться до опасных скоростей сложно, а вибрации на высоких оборотах быстро отбивают желание гнать. Пятиступенчатая механическая коробка передач работает четко, а расход топлива в реальности чуть выше заявленных 2,5 литра на 100 км. Зато бак вмещает 20 литров, и заправлять можно обычным бензином А-92.
Подвеска у ZS250GS простая и недорогая: спереди установлена телескопическая вилка, сзади - моноамортизатор. Передняя вилка довольно жесткая, поэтому на плохих дорогах ощущаются все неровности, а иногда случаются пробои. Задний амортизатор работает мягче, но на младшей версии 200GS он еще комфортнее. Тормозная система полностью дисковая, и при условии хорошей резины байк останавливается уверенно. В новых версиях встречается штатная ABS, что для бюджетного сегмента - редкость и большой плюс.
Эргономика у мотоцикла продумана: приборная панель хорошо читается, органы управления расположены удобно. Однако боковая подставка и подножки могли бы быть размещены лучше - к ним придется привыкать. Свет фар обеспечивает широкое и яркое освещение, что особенно важно для езды ночью. А вот зеркала вызывают споры: они маленькие и расположены так, что в них видно в основном плечи водителя.
После покупки ZS250GS опытные мотоциклисты советуют сразу заменить штатную резину и зеркала, а также проверить крепления и технические жидкости. В остальном байк не требует сложного обслуживания и редко ломается. Запчасти найти несложно, ведь модель популярна не только в России, но и в других странах. Благодаря простой конструкции, многие работы по ремонту можно выполнить самостоятельно.
