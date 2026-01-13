Максискутер, который не боится ни асфальта, ни лесных троп – стоит ли пробовать?

13 января 2026, 06:42
ZONTES 368-G: скутер для города и бездорожья с характером мотоцикла
ZONTES 368-G ломает привычные представления о скутерах. Он сочетает комфорт и проходимость. Модель удивляет оснащением и динамикой. В городе и на грунте раскрывает неожиданные стороны. Такой транспорт не останется незамеченным.
Когда речь заходит о скутерах, большинство представляет себе компактный городской транспорт для коротких поездок. Однако ZONTES 368-G полностью ломает эти стереотипы, являясь универсальным аппаратом для городских улиц и проселочных дорог. Его агрессивный силуэт с массивными дугами, высоким клиренсом и спицованными колесами сразу выдает внедорожные амбиции. Эта модель объединяет в себе комфорт скутера с возможностями спорт-туриста, предлагая удобную посадку, вариатор и экономичность, но при этом демонстрирует готовность к приключениям за пределами асфальта.
Сердцем модели служит одноцилиндровый двигатель объемом 368 куб. см, выдающий около 39 лошадиных сил и 40 Нм крутящего момента уже на низких оборотах. Он работает в двух режимах — стандартном и экономичном, позволяя выбирать между динамикой и расходом топлива. Вариаторная трансмиссия обеспечивает максимально простое управление, что особенно ценно на бездорожье, где требуется полная концентрация. В городе эта легкость управления превращает поездку в удовольствие.
Ходовая часть скутера подчеркивает его универсальность. Семнадцатидюймовые спицованные колеса с полувнедорожными покрышками и высокий дорожный просвет позволяют уверенно преодолевать ямы и разбитые проселки. Энергоемкая подвеска с перевернутой вилкой спереди и парой регулируемых амортизаторов сзади легко справляется с неровностями как на асфальте, так и на грунте, а её настройки можно адаптировать под любой стиль езды.
Безопасность обеспечивается мощной тормозной системой с гидравлическими дисками и поддержкой ABS от BOSCH, а также системой контроля тяги TCS, которые при необходимости можно отключить для бездорожья. Панель приборов отображает данные о давлении в шинах, добавляя уверенности на скользкой дороге. Динамика разгона до 80 км/ч впечатляет, а максимальная скорость достигает 160 км/ч. При этом расход топлива остается экономичным — около 4-4,5 л на 100 км, что при 17,5-литровом баке дает запас хода до 400 км.
Эргономика и оснащение делают ZONTES 368-G готовым решением для повседневного использования. Он сохраняет маневренность в городе, предлагает удобную посадку как для водителя, так и для пассажира, а его оснащение включает защитные дуги, подогрев ручек, бесключевой доступ, большой багажник и даже встроенный видеорегистратор с двумя камерами. В итоге, это универсальный инструмент для тех, кто ищет комфорт, проходимость и современные технологии в одной модели.
