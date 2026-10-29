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Автор: Дмитрий Новиков

29 октября 2026, 15:59

Зачем крупный бренд массово скупает китайские пикапы Foton Tunland G9

Зачем крупный бренд массово скупает китайские пикапы Foton Tunland G9

Почему крупный бизнес пересаживается на пикапы Foton вместо привычных японских брендов

Зачем крупный бренд массово скупает китайские пикапы Foton Tunland G9

Для выездного сервиса в регионах важны доступность ремонта и запчастей. Российское подразделение ZOOMLION пополнило парк пятью FOTON TUNLAND G9. Разбираем, для чего нужны машины и какие характеристики важны для работы на площадках.

Для выездного сервиса в регионах важны доступность ремонта и запчастей. Российское подразделение ZOOMLION пополнило парк пятью FOTON TUNLAND G9. Разбираем, для чего нужны машины и какие характеристики важны для работы на площадках.

Как сообщает пресс-служба АО «МБ РУС», российское подразделение ZOOMLION приобрело еще пять FOTON TUNLAND G9 для выездных сервисных бригад. Машины повезут специалистов и оснащение, включая запасные части, инструмент и горюче-смазочные материалы, к строительной и подъемной технике заказчиков в разных регионах страны.

При выборе оценивали стоимость владения и то, насколько легко ремонтировать автомобили. Для компании важны доступность запчастей и развитая сервисная сеть. Директор отдела маркетинга ZOOMLION Антон Цуканов пояснил: бригадам, работающим по всей стране, нужен оперативный ремонт автомобилей рядом с местом выполнения работ.

Обслуживание строительной техники остается общей задачей для российских площадок. В материале о модернизированных бульдозерах HBXG рассказывалось о машинах, поступающих на российский рынок.

Пикапы рассчитаны на работу на строительных площадках и бездорожье. В заявленных условиях эксплуатации также указаны междугородние маршруты и зимний сезон. Среднегодовой пробег каждой машины планируют довести примерно до 30 тыс. км. Чтобы защитить оборудование в кузове, его намерены дополнительно оснастить кунгами.

FOTON TUNLAND G9 - рамный пикап с двухрядной кабиной. Российская версия оснащается четырехцилиндровым 2,0-литровым турбодизелем мощностью 162 л. с. и крутящим моментом 388 Н·м. С ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Для полного привода предусмотрены режимы 2H, Auto, 4H и 4L, которые выбираются электронно. Дорожный просвет равен 210 мм. Спереди установлена независимая подвеска, сзади - зависимая рессорная. Грузоподъемность достигает 925 кг при полной массе 3060 кг.

Пикапы G9 оснащены системами помощи при старте на подъеме и спуске. В списке также указаны ABS, EBD, ESP и противобуксовочная система. Рессорная задняя подвеска и отделенный от пассажирской кабины грузовой отсек подходят для утилитарной работы пикапа: перевозки инструмента, запчастей и оборудования. В описании экспортных версий указаны дисковые тормоза всех колес.

Рамное шасси и грузоподъемность определяют, как G9 будет справляться с задачами сервисных бригад. Официальный дистрибьютор пикапов FOTON TUNLAND в России - АО «МБ РУС», входящее в группу «АВТОДОМ». ООО «ЗУМЛИОН ХЭВИ ИНДУСТРИ РУС» эксплуатирует около 100 автомобилей FOTON. В парке есть пикапы TUNLAND G7 и фургоны TOANO.

Упомянутые модели: Foton Tunland (от 1 549 000 Р)
Упомянутые марки: Foton
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