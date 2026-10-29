Почему крупный бизнес пересаживается на пикапы Foton вместо привычных японских брендов

Зачем крупный бренд массово скупает китайские пикапы Foton Tunland G9

Для выездного сервиса в регионах важны доступность ремонта и запчастей. Российское подразделение ZOOMLION пополнило парк пятью FOTON TUNLAND G9. Разбираем, для чего нужны машины и какие характеристики важны для работы на площадках.

Для выездного сервиса в регионах важны доступность ремонта и запчастей. Российское подразделение ZOOMLION пополнило парк пятью FOTON TUNLAND G9. Разбираем, для чего нужны машины и какие характеристики важны для работы на площадках.

Как сообщает пресс-служба АО «МБ РУС», российское подразделение ZOOMLION приобрело еще пять FOTON TUNLAND G9 для выездных сервисных бригад. Машины повезут специалистов и оснащение, включая запасные части, инструмент и горюче-смазочные материалы, к строительной и подъемной технике заказчиков в разных регионах страны.

При выборе оценивали стоимость владения и то, насколько легко ремонтировать автомобили. Для компании важны доступность запчастей и развитая сервисная сеть. Директор отдела маркетинга ZOOMLION Антон Цуканов пояснил: бригадам, работающим по всей стране, нужен оперативный ремонт автомобилей рядом с местом выполнения работ.

Обслуживание строительной техники остается общей задачей для российских площадок. В материале о модернизированных бульдозерах HBXG рассказывалось о машинах, поступающих на российский рынок.

Пикапы рассчитаны на работу на строительных площадках и бездорожье. В заявленных условиях эксплуатации также указаны междугородние маршруты и зимний сезон. Среднегодовой пробег каждой машины планируют довести примерно до 30 тыс. км. Чтобы защитить оборудование в кузове, его намерены дополнительно оснастить кунгами.

FOTON TUNLAND G9 - рамный пикап с двухрядной кабиной. Российская версия оснащается четырехцилиндровым 2,0-литровым турбодизелем мощностью 162 л. с. и крутящим моментом 388 Н·м. С ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Для полного привода предусмотрены режимы 2H, Auto, 4H и 4L, которые выбираются электронно. Дорожный просвет равен 210 мм. Спереди установлена независимая подвеска, сзади - зависимая рессорная. Грузоподъемность достигает 925 кг при полной массе 3060 кг.

Пикапы G9 оснащены системами помощи при старте на подъеме и спуске. В списке также указаны ABS, EBD, ESP и противобуксовочная система. Рессорная задняя подвеска и отделенный от пассажирской кабины грузовой отсек подходят для утилитарной работы пикапа: перевозки инструмента, запчастей и оборудования. В описании экспортных версий указаны дисковые тормоза всех колес.

Рамное шасси и грузоподъемность определяют, как G9 будет справляться с задачами сервисных бригад. Официальный дистрибьютор пикапов FOTON TUNLAND в России - АО «МБ РУС», входящее в группу «АВТОДОМ». ООО «ЗУМЛИОН ХЭВИ ИНДУСТРИ РУС» эксплуатирует около 100 автомобилей FOTON. В парке есть пикапы TUNLAND G7 и фургоны TOANO.