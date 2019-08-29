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29 августа 2019, 13:01

Zotye рассказала о новинках для России

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Фото: Китайские-автомобили.рф
Компания Zotye пока не планирует сертифицировать в нашей стране кроссоверы Zotye T600 второго поколения и новый Zotye T700. Вместо него российским покупателям предложат более современные модели, дебютировавшие на последнем мотор-шоу в Шанхае.
Zotye рассказала о новинках для России

Фото: Китайские-автомобили.рф

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Китайская марка Zotye постепенно осваивает российский рынок. В прошлом году дилеры показали четырехкратный ...
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Журналисты портала «Китайские автомобили» побеседовали с заместителем генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александром Гнездюком и узнали о дальнейших планах китайской марки. Оказалось, в приоритетах компании произошли изменения. В конце февраля шла речь о том, что российским клиентам предложат кроссовер Zotye T600 второго поколения и абсолютно новый для нашей страны кроссовер Zotye T700. Сейчас стало известно, что в Россию могут привезти более свежие модели.

В апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне продемонстрировали две принципиально новые модели Zotye: кроссовер с индексом В21 и купе-кроссовер А16. Это технически более совершенные, современные автомобили, которые имеют самобытный дизайн. Клоны постепенно выходят из моды. Новинки должны получить глобальный статус. Компания готовится сертифицировать их для европейского рынка. Позднее кроссоверы могут привезти и в Россию.

В любом случае, в Китае на смену морально устаревшему Zotye T600 придет А16, а В21 станет «наследником»  кроссовера T700, который вышел на рынок лишь весной 2017 года. В отличие от прежних моделей Zotye, новинки А16 и В21 отличаются полностью оригинальным дизайном, разработанным с нуля китайскими специалистами. Обе модели стали представителями поколения 3.0 в линейке марки. Первым на рынок выйдет А16 под именем Zotye TS5. 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Zotye привезет в Россию еще две новинки
Являюсь владельцем Zotye T600. Покупал новую летом 2018. Сама машина была выпущена в августе 2017. В ноябре перестали нормально работать стеклоочистители в первом положении. Процесс замены по гарантии занял почти 3 месяца! Сейчас с грустью смотрю на заднюю никелированную накладку, под которой видимо ...
Игорь
Zotye T600 против Geely Emgrand X7
Просторный салон=)
AlekseiE
Форум Zotye T600
Замечательное авто. Зоти Т600 1,5 МКПП. Пробег 53 тыс км, все нормально. Только радует. Если не считать трещины в лобовом стекле. Да и оно подходит от Ауди Q5. Примерял, все практически одинаково. Но по страховке поменяли на оригинал.
Александр
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Zotye рассказала о новинках для России
{{material_125814}}Журналисты портала «Китайские автомобили» побеседовали с заместителем генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александром Гнездюком и узнали о дальнейших планах китайской марки. Оказалось, в приоритетах компании произошли изменения. В конце февраля шла речь о том, что российским клиентам предложат кроссовер Zotye T600 второго поколения и абсолютно новый для нашей страны кроссовер Zotye T700. Сейчас стало известно, что в Россию могут привезти более свежие модели.В апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне продемонстрировали две принципиально новые модели Zotye: кроссовер с индексом В21 и купе-кроссовер А16. Это технически более совершенные, современные автомобили, которые имеют самобытный дизайн. Клоны постепенно выходят из моды. Новинки должны получить глобальный статус. Компания готовится сертифицировать их для европейского рынка. Позднее кроссоверы могут привезти и в Россию.В любом случае, в Китае на смену морально устаревшему Zotye T600 придет А16, а В21 станет «наследником»  кроссовера T700, который вышел на рынок лишь весной 2017 года. В отличие от прежних моделей Zotye, новинки А16 и В21 отличаются полностью оригинальным дизайном, разработанным с нуля китайскими специалистами. Обе модели стали представителями поколения 3.0 в линейке марки. Первым на рынок выйдет А16 под именем Zotye TS5. 
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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