29 августа 2019, 13:01
Zotye рассказала о новинках для России
- 89
- 0
Фото: Китайские-автомобили.рф
Компания Zotye пока не планирует сертифицировать в нашей стране кроссоверы Zotye T600 второго поколения и новый Zotye T700. Вместо него российским покупателям предложат более современные модели, дебютировавшие на последнем мотор-шоу в Шанхае.
Фото: Китайские-автомобили.рф
Ранее мы писали
Китайская марка Zotye постепенно осваивает российский рынок. В прошлом году дилеры показали четырехкратный ...Читать далее
В апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне продемонстрировали две принципиально новые модели Zotye: кроссовер с индексом В21 и купе-кроссовер А16. Это технически более совершенные, современные автомобили, которые имеют самобытный дизайн. Клоны постепенно выходят из моды. Новинки должны получить глобальный статус. Компания готовится сертифицировать их для европейского рынка. Позднее кроссоверы могут привезти и в Россию.
В любом случае, в Китае на смену морально устаревшему Zotye T600 придет А16, а В21 станет «наследником» кроссовера T700, который вышел на рынок лишь весной 2017 года. В отличие от прежних моделей Zotye, новинки А16 и В21 отличаются полностью оригинальным дизайном, разработанным с нуля китайскими специалистами. Обе модели стали представителями поколения 3.0 в линейке марки. Первым на рынок выйдет А16 под именем Zotye TS5.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Zotye T600: китайский Зорро
02.10.2016, 22:21
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Zotye T600: китайский Зорро
02.10.2016, 22:21
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Являюсь владельцем Zotye T600. Покупал новую летом 2018. Сама машина была выпущена в августе 2017. В ноябре перестали нормально работать стеклоочистители в первом положении. Процесс замены по гарантии занял почти 3 месяца! Сейчас с грустью смотрю на заднюю никелированную накладку, под которой видимо ...
Просторный салон=)
Замечательное авто. Зоти Т600 1,5 МКПП. Пробег 53 тыс км, все нормально. Только радует. Если не считать трещины в лобовом стекле. Да и оно подходит от Ауди Q5. Примерял, все практически одинаково. Но по страховке поменяли на оригинал.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве