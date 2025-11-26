Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 19:46

Чешский стартап удивляет: новый этап в развитии летающих гибридов – что ждет рынок?

Zuri готовит к испытаниям второе поколение гибридного пятиместного VTOL

Чешская компания Zuri выходит на финишную прямую сертификации своего гибридного VTOL. Вторая версия демонстратора TD 2.0 уже почти готова к первым полетам. Инженеры обещают множество доработок и улучшений. Ожидается, что испытания начнутся в следующем году. Подробности о проекте и его перспективах – в нашем материале.

Чешская компания Zuri уверенно движется к получению всех разрешений для своего главного проекта – пятиместного гибридного летательного аппарата вертикального взлета и посадки. Сейчас инженеры завершают сборку демонстратора второго поколения, который получил обозначение TD 2.0. Данное устройство должно стать ключевым этапом на пути к сертификации и запуску серийного производства.

В отличие от первой версии, новый демонстратор получил ряд технических доработок. В частности, были улучшены аэродинамические характеристики, усилена система управления и модернизирован гибридный силовой агрегат. Все эти изменения направлены на повышение надежности и безопасности последующих полетов. По информации autoevolution, испытания TD 2.0 запланированы на конец следующего года, и команда Zuri уже активно приближается к этому событию.

Проект Zuri изначально задумывался как универсальное решение для традиционных и пригородных перевозок. Пятиместная компоновка позволяет использовать устройство как для пассажирских, так и для коммерческих целей. Гибридная силовая установка сочетает в себе преимущества электротяги и классического двигателя, что обеспечивает большую дальность полета и независимость от использования зарядных устройств. Это особенно важно для регионов с недостаточно развитой сетью электрозаправок.

В компании отмечают, что TD 2.0 вобрал в себя все лучшие наработки, полученные в ходе выполнения первого прототипа. Особое внимание уделено безопасности пассажиров и простоте эксплуатации. В будущем Zuri планирует не только пройти сертификацию, но и выйти на международный рынок, предложив свой аппарат в качестве альтернативы поворотным вертолетам и легким самолетам. Если испытания пройдут успешно, уже через несколько лет мы сможем увидеть эти машины в небе над улицами городов.

Похожие материалы

