Чешский стартап удивляет: новый этап в развитии летающих гибридов – что ждет рынок?

26 ноября 2025, 19:46
Zuri готовит к испытаниям второе поколение гибридного пятиместного VTOL
Zuri готовит к испытаниям второе поколение гибридного пятиместного VTOL
Чешская компания Zuri выходит на финишную прямую сертификации своего гибридного VTOL. Вторая версия демонстратора TD 2.0 уже почти готова к первым полетам. Инженеры обещают множество доработок и улучшений. Ожидается, что испытания начнутся в следующем году. Подробности о проекте и его перспективах – в нашем материале.
Чешская компания Zuri уверенно движется к получению всех разрешений для своего главного проекта – пятиместного гибридного летательного аппарата вертикального взлета и посадки. Сейчас инженеры завершают сборку демонстратора второго поколения, который получил обозначение TD 2.0. Данное устройство должно стать ключевым этапом на пути к сертификации и запуску серийного производства.
В отличие от первой версии, новый демонстратор получил ряд технических доработок. В частности, были улучшены аэродинамические характеристики, усилена система управления и модернизирован гибридный силовой агрегат. Все эти изменения направлены на повышение надежности и безопасности последующих полетов. По информации autoevolution, испытания TD 2.0 запланированы на конец следующего года, и команда Zuri уже активно приближается к этому событию.
Проект Zuri изначально задумывался как универсальное решение для традиционных и пригородных перевозок. Пятиместная компоновка позволяет использовать устройство как для пассажирских, так и для коммерческих целей. Гибридная силовая установка сочетает в себе преимущества электротяги и классического двигателя, что обеспечивает большую дальность полета и независимость от использования зарядных устройств. Это особенно важно для регионов с недостаточно развитой сетью электрозаправок.
В компании отмечают, что TD 2.0 вобрал в себя все лучшие наработки, полученные в ходе выполнения первого прототипа. Особое внимание уделено безопасности пассажиров и простоте эксплуатации. В будущем Zuri планирует не только пройти сертификацию, но и выйти на международный рынок, предложив свой аппарат в качестве альтернативы поворотным вертолетам и легким самолетам. Если испытания пройдут успешно, уже через несколько лет мы сможем увидеть эти машины в небе над улицами городов.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
