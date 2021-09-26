Звезда американского футбола Альфред Моррис по-прежнему ездит на Mazda 626, купленной когда-то за 2 доллара
Однако в мире выдающихся личностей есть примеры более скромного поведения. Что-то типа главы Ikea Ингвара Кампрада, жившего по-спартански и ездившего не один год на видавшим виды Volvo. Мы говорим об Альфреде Моррисе, звезде американского футбола, получавшего приличные гонорары, которых бы с лихвой хватило на приобретение, скажем, парочки ярких Ferrari. Только вот чернокожий спортсмен и по сей день верен простенькой Mazda 626 образца 1991 года.
Эту машину Моррис купил всего за 2 доллара у священника церкви, которую посещал, будучи студентом. За команду Washington Redskins играют ребята крутые и острые на слово, поэтому после прибытия Альфреда в команду его серебристый седан сразу получил прозвище «Бентли». Владельцу же это понравилось, и он принял решение никогда не расставаться с «Маздой».
Когда об автомобильной приверженности спортсмена узнал некий дилер Mazda из Вашингтона, Моррису поступило заманчивое предложение – вернуть машине первозданную свежесть. Альфред с радостью согласился, а реставрация удалась на славу, хотя и длилась порядка 4 месяцев. Были поменяны все ржавые кузовные панели, до винтика был перебран силовой агрегат, полностью восстановлена ходовая часть. Интересно, что ряд деталей пришлось заново изготавливать в Японии, так как оригиналов в продаже днем с огнем не найти.
«Бентли» действительно возродилась – получила улучшенную шумоизоляцию, хорошую мультимедийную систему и сигнализацию. Сиденья и передняя панель нарядились в натуральную кожу, причем, с вышивкой ромбиком – для полного соответствия прозвищу.
В настоящее время 32-летний Альфред Моррис, что называется, доигрывает свои последние матчи, поскольку считается ветераном американского футбола. Но с «Маздой» расставаться не спешит, говорит, что эта машина у него «на всю жизнь».
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