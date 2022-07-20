Звезда футбола Франческо Тотти похвастался новой машиной

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В начале 2022 года 45-летний Франческо Тотти подписал рекламный контракт с Volkswagen Italia, а недавно похвастался своим новым автомобилем. Компания подарила футболисту топовую версию электрокара Volkswagen ID.4 GTX, которая развивает до 299 лошадиных сил. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 5,7 секунды. Франческо Тотти опубликовал в соцсетях фотографии с новеньким ID.4 и заявил, что электрокар продолжает каждый день удивлять его, в лучшем смысле этого слова.

Электрический Volkswagen ID.4 GTX пополнил и без того богатую коллекцию Тотти. Футболист раньше предпочитал водить Ferrari 599 GTO, Lamborghini Urus и другие не менее дорогие автомобили.

Франческо Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год, забив 250 голов в 619 матчах. На его счету два Кубка Италии (2006–07, 2007–08) и чемпионат мира 2006 года, а также множество других личных наград. После завершения спортивной карьеры в 2017 году он остался в родном клубе, где еще пару лет проработал в должности директора. В начале 2020 года Тотти основал в Риме два скаутинговых агентства для поиска молодых и перспективных футболистов.

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