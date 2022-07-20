Звезда футбола Франческо Тотти похвастался новой машиной
Фото: motor1
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Электрический Volkswagen ID.4 GTX пополнил и без того богатую коллекцию Тотти. Футболист раньше предпочитал водить Ferrari 599 GTO, Lamborghini Urus и другие не менее дорогие автомобили.
Франческо Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год, забив 250 голов в 619 матчах. На его счету два Кубка Италии (2006–07, 2007–08) и чемпионат мира 2006 года, а также множество других личных наград. После завершения спортивной карьеры в 2017 году он остался в родном клубе, где еще пару лет проработал в должности директора. В начале 2020 года Тотти основал в Риме два скаутинговых агентства для поиска молодых и перспективных футболистов.
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-
08.05.2022, 16:10
Объявлены цены на «жужжащий» однообъемник Volkswagen ID. Buzz (они кусаются)
Согласно озвученным данным Volkswagen Commercial Vehicles, пассажирская версия автомобиля мощностью 150 кВт и с аккумулятором 77 кВт/ч будет предлагаться в Германии по «чистой» цене 54 270 евро, а с добавлением НДС цена автоматически вырастает до 64 581 евро. Читать далее
-
01.03.2022, 06:55
Самые безопасные автомобили 2022 года
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) опубликовал список из 65 моделей, завоевавших высшую оценку Top Safety Pick +. В прошлом году таких машин было всего 49.Читать далее
-
24.01.2022, 14:30
Tesla и Volvo усилили присутствие в Южной Корее. А кто же в аутсайдерах?
Продажи Tesla и Volvo на рынке Южной Кореи набирают обороты, поскольку эти компании не боятся предложить местным потребителям модели с новыми, экологически чистыми силовыми установками.Читать далее
-
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Эти электромобили точно стоят своих денег в 2021 году: список лучших на сегодняшний день
Рынок электромобилей развивается очень активно, в гонку «электрофикации» включились практически все автопроизводители. Результат не заставил себя ждать – если первая Тесла продавала по цене около 100 тыс. долларов, то сегодня вы можете купить электромобиль по цене от 40 тысяч долларов!Читать далее
-
04.11.2021, 17:59
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Компания Volkswagen представила четвертую серийную модель линейки ID. Новый кроссовер ID.5 – это купеобразная версия кроссовера ID.4, который дебютировал еще год назад. Одновременно со стандартной модификацией на рынок выйдет «зараженный» до 300 сил ID.5 GTX.Читать далее
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