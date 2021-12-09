«Звон бутылок» в ЛиАЗ-677. Откуда он там брался?
В СССР, как известно, особого разнообразия не было, поэтому все, кто застал советский период или девяностые, наверняка на 677-м хотя бы раз, но ездили.
Впрочем, даже если вы внутрь ЛиАЗа никогда не заходили, а просто встречали этот автобус на улицах своего города, вы наверняка запомнили этот странный звук, исходящий откуда-то из автобуса. Звук этот больше напоминал звон стеклянных бутылок. Для многих он уже сам по себе является очень ностальгическим. Но откуда же он брался в автобусе?
Нет, на самом деле никакими бутылками ЛиАЗ-677 оснащён не был. Хоть звук и был «стеклянным», издавали его металлические детали. В 677-й была установлена автоматическая коробка передач, изначально предназначенная для другого автобуса – ЛАЗ-695. В ЛиАЗ она была установлена отдельно от двигателя и соединялась с ним дополнительным карданным валом. У этого кардана были быстро изнашивались подшипники крестовин и посадочные шлицы. Менять детали никто особо не торопился. Из-за их износа на кардане появлялась вибрация, шёл резонанс – всё это и приводило к появлению того самого характерного «звона».
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