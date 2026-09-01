ZXMoto 820X ADV: серийная версия с мощностью 116 л.с. и адаптивным круиз-контролем выходит на европейский рынок

1 сентября 2026, 16:38
ZXMoto 820X ADV выходит в серию: адаптивный круиз-контроль и новые детали
ZXMoto 820X ADV выходит в серию: адаптивный круиз-контроль и новые детали
Серийная версия ZXMoto 820X ADV с адаптивным круиз-контролем и обновленной передней частью может появиться на британском рынке. Модель отличается переработанным дизайном и современными технологиями, что делает ее заметным игроком среди туристических мотоциклов. Важно понять, как эти изменения повлияют на конкуренцию и интерес к китайским брендам в Европе.
Появление серийной версии ZXMoto 820X ADV — событие, которое может изменить расстановку сил на рынке туристических мотоциклов. Китайский производитель сделал ставку на сочетание современных технологий и доработанного дизайна, что особенно актуально на фоне растущего интереса к моделям ADV-класса.
В основе новинки лежит трёхцилиндровый двигатель объёмом 819 куб. см, но теперь его мощность составляет 85 кВт (около 116 л. с.), что позволяет развивать скорость до 220 км/ч. Важное отличие — переработанная передняя часть: вместо вертикального блока фары теперь установлены две фары, расположенные рядом. Также изменились топливный бак, переднее крыло, защита рук и нижняя защита двигателя, что сделало этот мотоцикл более современным и агрессивным.
ZXMoto 820X ADV оснащён колёсами 19 дюймов спереди и 17 дюймов сзади, колёсная база составляет 1575 мм. Масса без кофров — 218 кг, а с боковыми кофрами и алюминиевым верхним багажником — 235 кг. Среди ключевых опций — адаптивный круиз-контроль, электронная подвеска, электронное сцепление, а также передняя и задняя камеры. Эти решения предназначены не только для дальних поездок, но и для активной эксплуатации на разных дорогах.
Конструкция рам, тормозной системы и шасси во многом повторяет прототип, показанный на EICMA в 2025 году. Для ZXMoto это не просто очередная модель, а стратегический шаг к расширению присутствия на рынке. Уже сейчас бренд представлен в Великобритании с несколькими моделями, включая 820RR, поэтому появление 820X ADV на британском рынке выглядит логичным продолжением экспансии.
Официальные сроки выхода ZXMoto 820X ADV в Великобритании пока не объявлены, однако компания активно развивает европейское направление. Международный дебют состоится после премьеры в Китае. Сегмент ADV-мотоциклов в Европе стабильно растёт, а китайские производители всё чаще конкурируют с признанными брендами. Введение адаптивного круиз-контроля и электронных систем управления может стать новым стандартом для класса, а интерес к ZXMoto 820X ADV указывает на изменение восприятия китайских мотоциклов на мировом рынке.
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