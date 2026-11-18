ZXMoto показала оппозитный двигатель ZX299M1 мощностью 121 л.с.

На EICMA-2026 ZXMoto раскрыла характеристики оппозитного ZX299M1: объем 1099,2 куб. см и мощность 121 л.с. Заднее колесо приводит кардан. Серийный выпуск агрегата намечен на 2027 год, а модель-первенец пока не названа.

На EICMA-2026 ZXMoto раскрыла характеристики оппозитного ZX299M1: объем 1099,2 куб. см и мощность 121 л.с. Заднее колесо приводит кардан. Серийный выпуск агрегата намечен на 2027 год, а модель-первенец пока не названа.

В октябре 2026 года ZXMoto выпустила 100-тысячный мотоцикл. Юбилейной машиной стал флагманский спортбайк 820RR — именно с него компания начала выступление в World Supersport. В калифорнийской компании подтвердили производственный рубеж в 100 тысяч машин, а юбилейный 820RR был передан основателю ZXMoto Чжану Сюэ.

На счету модели шесть побед в гонках чемпионата. Французский гонщик Валентин Дебиз завершил сезон 2026 года вторым в личном зачете. Среди соперников были Yamaha R9 и Ducati V2, а также Triumph 765RS. Такой результат стал частью быстрого роста марки, которая развивает спортивное направление и расширяет линейку дорожной техники.

На выставке EICMA-2026 в Милане ZXMoto показала расширенную линейку для европейского рынка. На стенде были 820RR и 820X, рядом с вариантами 500RR и 500F. Там же представили новый оппозитный агрегат ZX299M1 — пока в виде прототипа. Готовый мотоцикл на его базе еще не представлен. О характеристиках мотора сообщили SPEEDWEEK и 1000PS.

Внешне двигатель оказался компактнее, чем ожидалось. Его конструкция отличается от BMW R-серии: шестиступенчатая коробка передач встроена в основной блок, а заднее колесо приводится карданом. Эти особенности требуют особого внимания к компоновке, но сами по себе не позволяют судить о ресурсе или стоимости обслуживания. По описанию 1000PS, агрегат остается прототипом, а конструктивная работа продолжается.

Официальный рабочий объем ZX299M1 составляет 1099,2 куб. см. Диаметр цилиндра — 99 мм, ход поршня — 71,4 мм. Двигатель выполнен по схеме DOHC и имеет восемь клапанов, по четыре на цилиндр. Заявлены 121 л.с. и 125 Н·м. SPEEDWEEK указывает, что максимальный крутящий момент достигается при 6750 об/мин. В независимых публикациях рабочий объем округляется примерно до 1100 куб. см, а мощность — до 89 кВт.

Пока неизвестно, какой мотоцикл первым получит этот мотор. Серийный выпуск силового агрегата запланирован на 2027 год. В сообщениях о прототипе также отмечается карданный привод задних колес, но проект пока не представлен как серийная модель.

Новый двигатель выполняет уже обозначенные планы ZXMoto: Чжан Сюэ говорил об автомобильном гоночном V4 для выступлений в World Superbike в 2028 году. Компания запустила в серию ZXMoto 820ADV на трехцилиндровой платформе. Она намерена бороться за титул в World Supersport. Цель команды на сезон 2027 года — борьба за чемпионство. Для этого ZXMoto планирует разработать более гоночную версию 820RR-R при существенной ее омологации.