18 ноября 2026, 07:09
ZXMoto показала оппозитный двигатель ZX299M1 мощностью 121 л.с.
ZXMoto показала оппозитный двигатель ZX299M1 мощностью 121 л.с.
На EICMA-2026 ZXMoto раскрыла характеристики оппозитного ZX299M1: объем 1099,2 куб. см и мощность 121 л.с. Заднее колесо приводит кардан. Серийный выпуск агрегата намечен на 2027 год, а модель-первенец пока не названа.
В октябре 2026 года ZXMoto выпустила 100-тысячный мотоцикл. Юбилейной машиной стал флагманский спортбайк 820RR — именно с него компания начала выступление в World Supersport. В калифорнийской компании подтвердили производственный рубеж в 100 тысяч машин, а юбилейный 820RR был передан основателю ZXMoto Чжану Сюэ.
На счету модели шесть побед в гонках чемпионата. Французский гонщик Валентин Дебиз завершил сезон 2026 года вторым в личном зачете. Среди соперников были Yamaha R9 и Ducati V2, а также Triumph 765RS. Такой результат стал частью быстрого роста марки, которая развивает спортивное направление и расширяет линейку дорожной техники.
На выставке EICMA-2026 в Милане ZXMoto показала расширенную линейку для европейского рынка. На стенде были 820RR и 820X, рядом с вариантами 500RR и 500F. Там же представили новый оппозитный агрегат ZX299M1 — пока в виде прототипа. Готовый мотоцикл на его базе еще не представлен. О характеристиках мотора сообщили SPEEDWEEK и 1000PS.
Внешне двигатель оказался компактнее, чем ожидалось. Его конструкция отличается от BMW R-серии: шестиступенчатая коробка передач встроена в основной блок, а заднее колесо приводится карданом. Эти особенности требуют особого внимания к компоновке, но сами по себе не позволяют судить о ресурсе или стоимости обслуживания. По описанию 1000PS, агрегат остается прототипом, а конструктивная работа продолжается.
Официальный рабочий объем ZX299M1 составляет 1099,2 куб. см. Диаметр цилиндра — 99 мм, ход поршня — 71,4 мм. Двигатель выполнен по схеме DOHC и имеет восемь клапанов, по четыре на цилиндр. Заявлены 121 л.с. и 125 Н·м. SPEEDWEEK указывает, что максимальный крутящий момент достигается при 6750 об/мин. В независимых публикациях рабочий объем округляется примерно до 1100 куб. см, а мощность — до 89 кВт.
Пока неизвестно, какой мотоцикл первым получит этот мотор. Серийный выпуск силового агрегата запланирован на 2027 год. В сообщениях о прототипе также отмечается карданный привод задних колес, но проект пока не представлен как серийная модель.
Новый двигатель выполняет уже обозначенные планы ZXMoto: Чжан Сюэ говорил об автомобильном гоночном V4 для выступлений в World Superbike в 2028 году. Компания запустила в серию ZXMoto 820ADV на трехцилиндровой платформе. Она намерена бороться за титул в World Supersport. Цель команды на сезон 2027 года — борьба за чемпионство. Для этого ZXMoto планирует разработать более гоночную версию 820RR-R при существенной ее омологации.
Похожие материалы БМВ
-
18.11.2026, 09:20
Китайская основа, ирбитская родословная: что скрывает «Урал Нео 500» за 14 тысяч долларов
Американские дилеры начали продавать Ural Neo 500 за 13 999-16 839 долларов без налогов. За основу взяли китайский Yingang SUV500, но ИМЗ переработал почти 80% конструкции; с классическим Gear Up модель роднит прежде всего коляска.Читать далее
-
17.11.2026, 20:43
От 105 до 227 тысяч: что скрывается за ценниками новых мотоциклов из Коврова
В современной линейке ковровского завода представлены дорожные «Стайер» и «Зайчик», плюс эндуро «Лис». Самая доступная модель стоит от 105 000 рублей; у мотоциклов разные двигатели и назначение, а «Зайчику» нужна регистрация.Читать далее
-
17.11.2026, 20:17
Как «Урал» пережил обвал спроса и сохранил выпуск в Ирбите для российских заказов
В 2021 году из 1 150 выпущенных «Уралов» в России продали около 50, а в ноябре 2025-го компания приостановила экспортную сборку классических моделей. В 2026 году их собирают в Ирбите под российские заказы, тогда как Neo 500 делают в Китае.Читать далее
-
17.11.2026, 18:18
Почему Иж Планета-5 выпускалась до 2008 года и ценилась за тягу
«Иж Планету-5» выпускали с 1987 по 2008 год. Одноцилиндровый мотор объемом 346 см³ развивал около 22 л. с., а заявленная максимальная скорость одиночной версии достигала 120 км/ч. При покупке важны состояние рамы и комплектность.Читать далее
-
17.11.2026, 09:27
Чем советский «Восход» отличается от мотоцикла ЗиД-125 — сравнение моделей
«Восход» развивал до 14 л. с. и разгонялся примерно до 105 км/ч, тогда как для ЗиД-125 с мотором 119,6 см³ указана максимальная скорость 75 км/ч. Различия касаются и ежедневного ухода: четырехтактному двигателю не нужна топливная смесь с маслом.Читать далее
-
17.11.2026, 09:16
110 кг, 9 л.с. и клиренс 310 мм: чем интересен DraXter Furia
DraXter Фурия рассчитан на грунтовые дороги и хозяйственные поездки по пересеченной местности. У модели двигатель мощностью 9 л.с. и полуавтоматическая трансмиссия 3+1; дорожный просвет составляет 310 мм, привод идет на задние колеса.Читать далее
-
17.11.2026, 09:09
ЗиД 50 Пилот: история самого удачного отечественного мокика 1990-х
Легкий мокик Завода имени Дегтярева пережил спад 1990-х благодаря доступной цене и простой конструкции. По оценке вторичного рынка уцелевшие ЗиД 50 Пилот стоят от 15 до 100 тысяч рублей, в зависимости от состояния.Читать далее
-
17.11.2026, 08:40
От «Восхода» до «Совы»: как ЗиД пытался обновиться и почему не вышло
Почему мотоциклы ЗиД, чьи машины когда-то знали в каждом дворе, к концу 1990-х оказались на обочине рынка? В этом тексте — два взаимосвязанных сюжета: техническое отставание, накапливавшееся годами, и маркетинговые решения, которые вместо обновления имиджа лишь усилили неразбериху.Читать далее
-
17.11.2026, 08:25
«Иж Планета Спорт»: почему ранние версии с японским карбюратором ценятся дороже поздних
Почему ранние «Иж Планета Спорт» ценятся дороже поздних версий и что скрывается под советским кузовом этого мотоцикла? Разбираемся, за что коллекционеры готовы платить большие суммы.Читать далее
-
16.11.2026, 19:26
Правда о современных ЗиД: российская сборка или китайский конструктор
Ковровский завод использует китайские комплекты и проверяет собранные мотоциклы пробегом от 2000 до 3000 км. Однако предприятие выпускает собственные рамы, а ключевые узлы по-прежнему поставляет партнер из Китая.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
18.11.2026, 09:20
Китайская основа, ирбитская родословная: что скрывает «Урал Нео 500» за 14 тысяч долларов
Американские дилеры начали продавать Ural Neo 500 за 13 999-16 839 долларов без налогов. За основу взяли китайский Yingang SUV500, но ИМЗ переработал почти 80% конструкции; с классическим Gear Up модель роднит прежде всего коляска.Читать далее
-
17.11.2026, 20:43
От 105 до 227 тысяч: что скрывается за ценниками новых мотоциклов из Коврова
В современной линейке ковровского завода представлены дорожные «Стайер» и «Зайчик», плюс эндуро «Лис». Самая доступная модель стоит от 105 000 рублей; у мотоциклов разные двигатели и назначение, а «Зайчику» нужна регистрация.Читать далее
-
17.11.2026, 20:17
Как «Урал» пережил обвал спроса и сохранил выпуск в Ирбите для российских заказов
В 2021 году из 1 150 выпущенных «Уралов» в России продали около 50, а в ноябре 2025-го компания приостановила экспортную сборку классических моделей. В 2026 году их собирают в Ирбите под российские заказы, тогда как Neo 500 делают в Китае.Читать далее
-
17.11.2026, 18:18
Почему Иж Планета-5 выпускалась до 2008 года и ценилась за тягу
«Иж Планету-5» выпускали с 1987 по 2008 год. Одноцилиндровый мотор объемом 346 см³ развивал около 22 л. с., а заявленная максимальная скорость одиночной версии достигала 120 км/ч. При покупке важны состояние рамы и комплектность.Читать далее
-
17.11.2026, 09:27
Чем советский «Восход» отличается от мотоцикла ЗиД-125 — сравнение моделей
«Восход» развивал до 14 л. с. и разгонялся примерно до 105 км/ч, тогда как для ЗиД-125 с мотором 119,6 см³ указана максимальная скорость 75 км/ч. Различия касаются и ежедневного ухода: четырехтактному двигателю не нужна топливная смесь с маслом.Читать далее
-
17.11.2026, 09:16
110 кг, 9 л.с. и клиренс 310 мм: чем интересен DraXter Furia
DraXter Фурия рассчитан на грунтовые дороги и хозяйственные поездки по пересеченной местности. У модели двигатель мощностью 9 л.с. и полуавтоматическая трансмиссия 3+1; дорожный просвет составляет 310 мм, привод идет на задние колеса.Читать далее
-
17.11.2026, 09:09
ЗиД 50 Пилот: история самого удачного отечественного мокика 1990-х
Легкий мокик Завода имени Дегтярева пережил спад 1990-х благодаря доступной цене и простой конструкции. По оценке вторичного рынка уцелевшие ЗиД 50 Пилот стоят от 15 до 100 тысяч рублей, в зависимости от состояния.Читать далее
-
17.11.2026, 08:40
От «Восхода» до «Совы»: как ЗиД пытался обновиться и почему не вышло
Почему мотоциклы ЗиД, чьи машины когда-то знали в каждом дворе, к концу 1990-х оказались на обочине рынка? В этом тексте — два взаимосвязанных сюжета: техническое отставание, накапливавшееся годами, и маркетинговые решения, которые вместо обновления имиджа лишь усилили неразбериху.Читать далее
-
17.11.2026, 08:25
«Иж Планета Спорт»: почему ранние версии с японским карбюратором ценятся дороже поздних
Почему ранние «Иж Планета Спорт» ценятся дороже поздних версий и что скрывается под советским кузовом этого мотоцикла? Разбираемся, за что коллекционеры готовы платить большие суммы.Читать далее
-
16.11.2026, 19:26
Правда о современных ЗиД: российская сборка или китайский конструктор
Ковровский завод использует китайские комплекты и проверяет собранные мотоциклы пробегом от 2000 до 3000 км. Однако предприятие выпускает собственные рамы, а ключевые узлы по-прежнему поставляет партнер из Китая.Читать далее