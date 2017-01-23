23 января 2017, 16:28

Alfa Romeo представила новый внедорожник

Кроссовер Stelvio называют конкурентом Porsche Macan. На данный момент он доступен покупателям в единственной комплектации с турбированным мотором и полным приводом. Производитель назвал модицикацию First Edition.
Напомним, что фото новинки появились в Интернет еще в декабре. На фотоснимках запечатлен внедорожник с базовым двигателем, а не в модификации Quadrifoglio Verde, которая была запланирована к представлению.
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Stelvio оснащен 2-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. Силовая установка работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. До скорости 100 км/ч новый кроссовер разгонится за 5,7 сек., максимальная скорость составит 230 км/ч.
 
Автомобиль оснащен колесными дисками размером 20 дюймов, камерами заднего вида, системой мультимедиа, салон отделан кожей, приборная панель имеет вставки из дерева.
 
Стоимость Stelvio First Edition на итальянском рынке составляет 57 300 евро.

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Отзывы по теме
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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Alfa Romeo представила новый внедорожник
Напомним, что фото новинки появились в Интернет еще в декабре. На фотоснимках запечатлен внедорожник с базовым двигателем, а не в модификации Quadrifoglio Verde, которая была запланирована к представлению.{{material_117155}}Stelvio оснащен 2-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. Силовая установка работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. До скорости 100 км/ч новый кроссовер разгонится за 5,7 сек., максимальная скорость составит 230 км/ч. Автомобиль оснащен колесными дисками размером 20 дюймов, камерами заднего вида, системой мультимедиа, салон отделан кожей, приборная панель имеет вставки из дерева. Стоимость Stelvio First Edition на итальянском рынке составляет 57 300 евро.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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