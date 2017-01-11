Продажи Ford в России за год увеличились на 10 %
Максимальный рост по итогам года продемонстрировал Transit нового поколения - 63%. В декабре 2016 года продано 693 автомобиля, что соответствует увеличению на 38 % относительно аналогичного периода предыдущего года. В целом за 12 месяцев реализовано в общей сложности 5 562 автомобиля этой модели.
Продажи Focus за 2016 год увеличились на 8 %, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента, и составили 11 973 автомобиля. Реализация EcoSport и Kuga - на 15 % и 18 % соответственно.
«В новом году мы продолжим укреплять позиции в сегментах SUV и LCV. Мы уверены, что именно кроссоверы станут основой российского автомобильного рынка в будущем, а рынок легкого коммерческого транспорта продолжит активно развиваться», – заявил президент и CEO Ford Sollers Марк Овенден.
Благодаря выводу на рынок нового Kuga, производство которого стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в декабре, компания успешно завершила полное обновление модельного ряда для рынка России и теперь предлагает покупателям полностью новую линейку российских SUV-моделей марки.
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