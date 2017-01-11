11 января 2017, 17:06

Продажи Ford в России за год увеличились на 10 %

Всего реализовано 42 528 автомобилей бренда. Основной вклад в рост продаж внесли Transit и спецверсии на основе этой модели, кроссовер Kuga и Focus, который остается самым популярным в линейке автопроизводителя.

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Максимальный рост по итогам года продемонстрировал Transit нового поколения - 63%. В декабре 2016 года продано 693 автомобиля, что соответствует увеличению на 38 % относительно аналогичного периода предыдущего года. В целом за 12 месяцев реализовано в общей сложности 5 562 автомобиля этой модели.

Продажи Focus за 2016 год увеличились на 8 %, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента, и составили 11 973 автомобиля. Реализация EcoSport и Kuga - на 15 % и 18 % соответственно.

«В новом году мы продолжим укреплять позиции в сегментах SUV и LCV. Мы уверены, что именно кроссоверы станут основой российского автомобильного рынка в будущем, а рынок легкого коммерческого транспорта продолжит активно развиваться», – заявил президент и CEO Ford Sollers Марк Овенден.

Благодаря выводу на рынок нового Kuga, производство которого стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в декабре, компания успешно завершила полное обновление модельного ряда для рынка России и теперь предлагает покупателям полностью новую линейку российских SUV-моделей марки.

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Продажи Ford в России за год увеличились на 10 %
{{material_117164}} Максимальный рост по итогам года продемонстрировал Transit нового поколения - 63%. В декабре 2016 года продано 693 автомобиля, что соответствует увеличению на 38 % относительно аналогичного периода предыдущего года. В целом за 12 месяцев реализовано в общей сложности 5 562 автомобиля этой модели. Продажи Focus за 2016 год увеличились на 8 %, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента, и составили 11 973 автомобиля. Реализация EcoSport и Kuga - на 15 % и 18 % соответственно.«В новом году мы продолжим укреплять позиции в сегментах SUV и LCV. Мы уверены, что именно кроссоверы станут основой российского автомобильного рынка в будущем, а рынок легкого коммерческого транспорта продолжит активно развиваться», – заявил президент и CEO Ford Sollers Марк Овенден. Благодаря выводу на рынок нового Kuga, производство которого стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в декабре, компания успешно завершила полное обновление модельного ряда для рынка России и теперь предлагает покупателям полностью новую линейку российских SUV-моделей марки.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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