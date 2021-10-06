10 автомобилей с самыми массивными решетками радиатора
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Передняя решетка является одной из важных частей автомобильного дизайна, многие владельцы действительно обращают не неё большое внимание и этот элемент может повлиять на выбор конкретной модели.
Большие решетки используют для автомобилей с мощными двигателями, чтобы улучшить коэффициент охлаждения. Именно поэтому большие решетки радиатора стали синонимом авто с мощными агрегатами. Однако проблема начинает возникать, когда каждый производитель ставит массивные решетки на автомобили, которым чисто с технической точки зрения, они не нужны, а лишь создают более агрессивный стиль. И хотя большие решетки в определенной степени способствуют эстетике автомобиля, некоторые производители не справились со своей задачей.
Bentley Bentayga
У стиля «сетчатая решетка» есть свои противники, но он набирает обороты. Но в Bentley не стали делать слишком массивную решетку радиатора, и она хорошо сочетается с общим стилем.
Genesis G80
В Корее популярны роскошные седаны, и G80 один из лучших версий представительского класса. Огромная решетка радиатора в форме ромба, которая доминирует над всей передней частью, подчеркивает выдающиеся характеристики. А вот нижняя, кажется создана, чтобы придать более агрессивный вид, ведь рядная четверка G80 вряд ли нуждается в таком большом потоке воздуха.
Lexus LX
Проблема с передней решеткой Lexus LX в том, что она не должна быть такой гигантской. Двигатель мощный, но он не требует большого потока воздуха для охлаждения. Хотя здесь не так много хрома, как в других решетках, в нем все же много металла, что подчеркивает красивый дизайн автомобиля.
Toyota Avalon
Насколько необходимо было ставить массивную решетку радиатора на бюджетный седан, такой как Avalon. Его двигатель не требует такого сильного охлаждения, и не похоже, что кто-то покупает Avalon, потому что хочет круто выглядеть на дороге. Пожалуй, решетка Avalon слишком велика для такого автомобиля. Такая решетка подошла бы спорткару, но не медлительному семейному автомобилю.
Chevy Silverado
Новый Silverado избавился большого количества хрома, которым были испорчены последние модели, но слишком большая решетка радиатора осталась. Это действительно выглядит устрашающе.
Toyota Tundra
Toyota любит ставить большие решетки на свои пикапы, и Tundra тому доказательство. Дело не только в том, что она занимает почти всю переднюю часть автомобиля, но и в интригующем стиле, который помогает охлаждать 5,7-литровый V8. Автовладельцы могут пожаловаться на то, что решетка может получить серьезные повреждения при ДТП, но Tundra с ней выглядит более внушительно. Это отличный макияж для уставшего кузова, который превращает Tundra в один из самых красивых пикапов, представленных сегодня на рынке.
Chevy Camaro ZL1
Что делает решетку радиатора Camaro ZL1 особенной, так это то, что она создана не для галочки. Учитывая, что ZL1 имеет 6,2-литровый V8 мощностью 650 л.с., ему нужен приличный поток холодного воздуха. Решетка обеспечивает его в полной мере, особенно на высоких скоростях, что позволяет двигателю быстрее остывать. Решетка также придает ZL1 более злой вид.
Rolls-Royce Phantom
Очевидно, что в этом списке должен быть хотя бы один Rolls Royce. Компания установила планку для больших решеток и по-прежнему предлагает одни из лучших в мире. Например, возьмем Phantom, его решетка выглядит одновременно мощной и стильной. Она прекрасно подходит к и без того великолепному автомобилю с его пышным интерьером и искусным экстерьером.
Bentley Continental GT
Bentley Continental GT отличается стильным дизайном, и хотя он стал значительно больше по сравнению с Continental предыдущего поколения, новая центральная решетка имеет идеальную форму и расположение, и не кажется слишком навязчивой. Она также прекрасно выполняет свою основную функцию.
Lexus LM300H
В Lexus решили сделать почти всю переднюю часть LM300H одной массивной решеткой радиатора. Конечно, LM300H роскошный минивэн, и поездка в нем больше похожа на путешествие в лимузине, но гигантская передняя часть со всем хромом сильно бросается в глаза.
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